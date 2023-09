Eine Hand auf den Asphalt geklebt, mein Kopf auf Höhe der Stoßstange, das Hupen der Autos, dazu die Beschimpfungen, der Zuspruch der Passanten. Mit so vielen Menschen wie nie zuvor sind wir von der Letzten Generation in Berlin, und wir werden nicht wieder gehen, bevor der Wandel da ist – auf die eine oder andere Weise.



Ein Hagelsturm verwüstete vor zwei Wochen den Ort Benediktbeuern. Die tennisballgroßen Eisklumpen zerschlugen die Dächer im Ort, zerstörten Autos, erschlugen Rehe und Störche, verletzten mehrere Menschen. „Es ist der Wahnsinn. Als sei der Krieg ausgebrochen“, sagte der Ortsbürgermeister.

Das ist die eine Art des Wandels. Die, die kommt, wenn unsere Regierung nicht umsteuert. Dann ist da die andere Art. Gesteuert. Sicher. Nach vorne gedacht, ja, vielleicht sogar visionär: Um unsere Lebensgrundlagen zu schützen, brauchen wir „schnellen, weitreichenden und beispiellosen Wandel in allen gesellschaftlichen Bereichen“, schreibt der Weltklimarat.

Olaf „Klimakanzler“ Scholz hätte einfache Maßnahmen umsetzen können

Und was macht Olaf Scholz? Unser Kanzler, der sich immer so schlecht erinnern kann, wenn es um seine Verstrickungen in Skandale wie Wirecard, Cum-ex und Warburg-Bank geht? Nichts, er scheint sich auch nicht erinnern zu können, dass er mal als „Klimakanzler“ angetreten ist.

Ja, das ist eine große Aufgabe, die vor uns liegt. Aber Scholz traut sich offenbar nicht zu, das zuzugeben. Und das kostet schon heute Leben, bald unseren Wohlstand und dann unsere Lebensgrundlagen. Wie das aussieht, das erleben die Menschen in Griechenland schon heute: Erst die Waldbrände, weil es zu trocken war. Jetzt die Überschwemmungen, weil die Wälder keinen Regen mehr aufsaugen. 700.000 Menschen betroffen, vielen hat die Klimakrise alles geraubt.

Wir von der Letzten Generation haben ein 9-Euro-Ticket gefordert, ein Tempolimit 100 auf der Autobahn – einfache Maßnahmen, die die Regierung Scholz direkt hätte umsetzen können, die wichtiges CO₂ gespart hätten. Doch selbst zu den einfachsten Schritten scheint er nicht willens oder fähig zu sein. Scholz sollte endlich ehrlich sein: entweder das wahre Ausmaß der Krise und der Herausforderungen ansprechen und entsprechend handeln – oder zugeben, dass er der Aufgabe nicht gewachsen ist.

Wir haben alles, was wir brauchen: von Seilen über Feuerlöscher bis zu Traktoren und Öl

Wir von der Letzten Generation zumindest geben uns nicht mehr mit Teilmaßnahmen zufrieden. Ausstieg aus Kohle, Gas und Öl bis zum Jahr 2030 – das ist notwendig, um unsere Lebensgrundlagen zu schützen. Das sagen nicht wir, das sagt der Sachverständigenrat der Bundesregierung.

Das bedeutet: Wir brauchen eine andere Mobilität, weg vom profitorientierten Einzelverkehr, weg von einer Landwirtschaft, die unseren Planeten konsumiert, weg von einer Energieerzeugung, die wenige Konzerne reich macht und die Atmosphäre zerstört. Für all diese Bereiche gibt es Lösungen, die nicht nur unsere Lebensgrundlagen schützen, sondern auch unsere Gesellschaften gerechter machen. Und bevor das nicht kommt, gehen wir nicht mehr von der Straße.

Zwanzig Prozent der Bevölkerung unterstützen unseren Protest, vierzig Prozent halten ihn für legitim. Wenn ich Flyer verteile, merke ich immer erst, wie viele Menschen uns unterstützen, sich bedanken, dazu auffordern, weiterzumachen. Achtzig Prozent der Bevölkerung will Klimaschutz. Sie will nicht die Klimapolitik, die Scholz anbietet, sondern eine, die die Ärmsten mitnimmt, Lasten verteilt und neue Möglichkeiten eröffnet. Für diesen Wandel, für den stehen wir. Selbst Friedrich Merz hat mittlerweile Verständnis für uns.

Wir sind zwanzigmal so viele Menschen wie vor anderthalb Jahren. Wir sind besser organisiert als je zuvor. Wir werden auf der Straße kleben, an den Ministerien protestieren, die Regierung unter Druck setzen, werden demonstrieren, unsere Stimmen erheben. Wir haben alles, was wir brauchen: von Seilen über Feuerlöscher, Hühner, Heu, Eier und Tomaten bis zu Traktoren, Tröten und Öl. Und wir haben die Rückendeckung von Musikern, Polizistinnen, Betonbauern, Krankenpflegern, Landwirten, Lehrern, und Politikern – denn wir alle sind die erste Generation, die die Folgen der Klimakrise spürt, und wir sind die Letzten, die sie noch aufhalten können.



Let’s go.



