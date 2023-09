Es ist selten geworden, dass Maria Alimpić die steile Serpentine hinauf zum Hof ihres 67-jährigen Vaters Momčilo in 450 Meter Höhe fährt. Über 600 Pflaumenbäume der alten Sorte „Serbische Olive“ pflegt er hier. Sie bringen einen guten Schnaps.



Als Lehrerin für Französisch und Latein ist Maria gezwungen, für ihren Unterhalt täglich an vier Schulen in zwei Orten zu unterrichten. Müde und spät endet jeder Tag. Es ist Behördenschikane für ihr Engagement an der Seite des Vaters gegen die Pläne eines Weltkonzerns und dessen Befürworter im Lande.