„Do it! Now!“: Plea by Dervis Hizarci to Berlin Muslims

Liebe Muslime,

liebe muslimische Verbände,

liebe Imame,

liebe muslimische Repräsentanten,

liebe muslimisch Gelesene,

liebe Geschwister,

auch wenn Ihr es vielleicht schon längst getan habt,

auch wenn Ihr Euch nicht angesprochen fühlt, weil Ihr nichts damit zu tun habt oder haben wollt,

auch wenn die Forderung, das zu tun, vielleicht falsch zu sein scheint,

auch wenn Ihr Eure eigenen Sorgen habt,

auch wenn Ihr Angst habt oder glaubt, es wird ohnehin nichts nützen,

auch wenn Ihr in der Vergangenheit Ähnliches getan und keine guten Erfahrungen gemacht habt,

auch wenn manche sagen: „Das nur sind Lippenbekenntnisse“,

auch wenn manche sagen: „Jetzt ist eh zu spät“:

Macht es! Auch, weil der Krieg kein vordergründig religiöser Krieg ist.

Macht es! Auch, wenn Ihr Euch damit in Gefahr bringt.

Macht es für die, die glauben, „es ist niemals zu spät.“

Zum Autor Der gebürtige Berliner Dervis Hizarci war in Kreuzberg Lehrer und Antidiskriminierungsbeauftragter des Berliner Senats. Er ist Muslim und kämpft seit 20 Jahren gegen Antisemitismus und Rassismus und für Dialog und Toleranz. Dafür erhielt er auch das Bundesverdienstkreuz.

Macht es für die, die sich das ernsthaft und ehrlich wünschen.

Macht es auch für die Kinder und Jugendlichen in Schulen, die stigmatisiert und kriminalisiert werden.

Macht es!

Und zwar nicht, weil diese Form der Bekundung richtig zu sein scheint, sondern weil die Sache an sich inhaltlich und im Kern richtig ist.

Macht es!

Verurteilt Gewalt und Terror!

Verurteilt den Terror der Hamas und anderer terroristischer Organisationen, die ihre Akte der Barbarei im Namen des Islam tun!

Zeigt Mitgefühl und Anteilnahme mit den jüdischen Opfern! Mit Opfern von Gewalt, Vergewaltigung und Mord auf israelischer Seite.

Zeigt Verständnis dafür, dass Israel – als Staat für Jüdinnen und Juden – das Recht hat, zu existieren, so wie Ihr auch einsteht für einen palästinensischen Staat.

Verurteilt das Feiern und Verherrlichen von Gewalt und Terror auf deutschen Straßen!

Zeigt Euch solidarisch mit Jüdinnen und Juden in Deutschland!

Macht deutlich, dass Ihr ihre Sorgen um Sicherheit, dass Ihr ihre Ängste und Traumata verstehen könnt oder zumindest verstehen wollt.

Seid solidarisch mit Jüdinnen und Juden und verurteilt den Antisemitismus!

Sprecht Euch für Frieden und gegen Hass, Gewalt und Krieg aus!

Macht es, weil es richtig ist!

Macht es, damit wir die Gräben füllen und einen Boden haben, auf dem wir gemeinsam wachsen und leben können.

Macht es, damit wir Verbündete sein können, damit wir Brücken haben. So viele Brücken, dass wir nicht wissen, auf welchen wir laufen wollen.

Macht es für Frieden.

Macht es für ein gemeinsames Miteinander.

Macht es, damit es dann unsere Aufgabe wird, uns mit Euch zu solidarisieren.

Macht es, damit wir es anderen weitererzählen.

Macht es, damit wir beschämt sind, wenn wir feststellen, dass Eure Reichweite beschränkt ist.

Macht es, damit wir uns insgeheim schämen, wenn wir uns nicht hinter Euch stellen, obwohl Ihr es getan habt und wir es immer noch nicht wahrhaben wollen.

Macht es für uns, die Jahre, Jahrzehntelang gegen Antisemitismus kämpfen. Auch gegen den, den es unter Muslimen gibt.

Macht es für uns, denen antimuslimischer Rassismus bekannt ist. Für uns, die wissen, dass aus den Problemen, die es bei Muslimen gibt, oft verallgemeinernd das Problem „die Muslime“ wird.

Macht es für die, die sich beim Thema Antisemitismus nicht nur zu Wort melden, wenn es von Muslimen kommt.

Seid solidarisch mit denen, die sich auch für Euch einsetzen.

Seid solidarisch mit denen, die Euch als vermeintliche Gegner gegenübergestellt werden.

Seid solidarisch, damit Ihr Solidarität erfahrt.

Wartet nicht auf den Ort jenseits von richtig und falsch, sondern seid hier und jetzt.

Seid richtig. Seid falsch. Seid Mensch.

Für das Gute und gegen das Böse.

Nicht mehr und nicht weniger steht auf dem Spiel.



