Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) plant die Entwicklung eines zentralen Hitzeschutzplans für Deutschland. Dies ist bislang noch Aufgabe der Kommunen. Letztes Jahr starben 4500 Menschen an den Folgen der hohen Temperaturen – in diesem Jahr rechnet das Robert-Koch-Institut mit noch mehr Toten. Um die Bevölkerung über die Gefahren aufzuklären, plant das Institut nun ein monatliches Hitze-Monitoring mit detaillierten Angaben zur Mortalität. Im Interview erklärt der Statistiker Matthias an der Heiden, warum das gerade jetzt so wichtig ist.

Herr an der Heiden, im vergangenen Jahr wurden in einer Studie des Robert-Koch-Instituts, an der Sie mitgearbeitet haben, für Deutschland erstmals 4500 Menschen ermittelt, die an Folgen der Hitze gestorben sind. Das sind mehr Opfer, als im Straßenverkehr starben, deren Zahl bei 2782 lag. Womit rechnen Sie in diesem Jahr?



Es gab bereits in den Jahren 2018, 2019 und 2020 mehrere Tausende Sterbefälle, die wir der Hitze zuordnen konnten. Im Jahr 2021 waren es etwas weniger, 2022 mit 4500 Sterbefällen wieder mehr. Je nach der Stärke von Hitzeperioden gehen wir auch in diesem Jahr von hohen Zahlen aus. Das erschließt sich aus dem Blick auf die vergangenen zehn Jahre. Ab einem bestimmten Schwellenwert führt jedes Grad mehr zu einem Anstieg in der Mortalität. Ab einer Wochen-Mitteltemperatur von etwa 20 Grad erhöht sich typischerweise die Sterblichkeit. Das sind meistens Wochen mit einem oder mehreren heißen Tagen, die also Spitzenwerte von über 30 Grad Celsius haben. Dabei geht es nicht um den einzelnen Spitzenwert an einem Tag, sondern um die Dauerbelastung des Organismus unter den durchgehend hohen Temperaturen.

Inwiefern kann das Robert-Koch-Institut dazu beitragen, auf das Problem aufmerksam zu machen?



Es ist geplant, dass es in diesem Jahr erstmals ein Hitze-Monitoring gibt, das monatlich vom RKI veröffentlicht wird. Wir wollen schon während des Sommers zur Übersterblichkeit durch Hitze berichten. Damit wird schon im laufenden Sommer die Entwicklung der Hitzemortalität gezeigt, um sowohl Aufmerksamkeit zu erzeugen als auch Gegenmaßnahmen einleuchtender zu machen und damit die Bevölkerung und die Fachöffentlichkeit – zum Beispiel in Pflegeheimen – stärker zu warnen.

Wie haben Sie im zurückliegenden Jahr die 4500 Opfer ermittelt, die an den Folgen der Hitze gestorben sind? Wie kommen Sie zu Ihren Daten?



In der Todesursachen-Statistik können direkt Schäden durch Hitze und Sonnenlicht, beispielsweise ein Hitzeschlag, als Todesursache angegeben werden – was allerdings nur in sehr seltenen Fällen passiert. 2015 wurden mit 60 Fällen relativ viele registriert, aber eben viel weniger, als wir indirekt ermittelt haben. Für unsere Bewertung haben wir die Sterbestatistik verwandt, uns angeschaut, wie viele Menschen beispielsweise in einer Woche in Deutschland versterben. Anschließend haben wir die Sommerwochen verschiedener Jahre verglichen und die Beziehung zwischen Mitteltemperaturen und Sterbefällen analysiert. Wir prüften, ob in heißeren Wochen mehr Menschen versterben. Tatsächlich zeigte sich ein ausgeprägter Zusammenhang, sodass in heißen Wochen deutlich mehr Menschen versterben. Die Zeitreihe der Sterbefälle zeigt ein saisonales Muster mit Hitze-Peaks, die, wenn man sich die einzelnen Tage anschaut, sogar noch einmal steiler und spitzer sind. Unsere Arbeit zeigt, dass in einer heißen Woche jedes Mal die Anzahl von Sterbefällen hochschnellt. Sie konnten das Verfahren so weit verfeinern, dass sie Deutschland in mehrere Zonen einteilen konnten.

Privat Zur Person Dr. rer. nat. Matthias an der Heiden arbeitet in der Abteilung für Infektionsepidemiologie am Robert-Koch-Institut Berlin. Sein Fachgebiet sind HIV/Aids und andere sexuell oder durch Blut übertragbare Infektionen. Im letzten Jahr arbeitete er an einer Studie über die Anzahl der an Hitze gestorbenen Menschen mit.

Welche regionalen Unterschiede konnten Sie konkret feststellen?



Bei der Hitze kommt es darauf an, wo die Temperaturen besonders hoch sind. Im Rheintal ist es oft sehr warm, in Norddeutschland selten so heiß, weil durch die Nord- und Ostsee eine Kühlung da ist. Zuletzt war es in Ostdeutschland sehr warm, 2003 in Süddeutschland. Es ist sehr unterschiedlich, wie sich die Hitze zeigt. In einer Einschätzung des RKI heißt es, dass ein zeitnahes Monitoring hitzebedingter Mortalität auf einzelne Regionen bezogen dabei helfen kann, Risiken zu erkennen und Maßnahmen zielgerichtet anzupassen.

Was bedeutet das genau?



Das RKI sieht schon länger den Bedarf, ein zeitnahes Sterbefall–Monitoring aufzubauen. Viele Jahre erschien in Deutschland die Sterbestatistik des Statistischen Bundesamtes erst mit zwei Jahren Verzögerung. Seit der Corona-Pandemie gibt es nun jede Woche ein aktuelles Sterbefall-Monitoring vom Statistischen Bundesamt. Ende 2019 wurde eine zeitnahe Mortalitätssurveillance im Infektionsschutzgesetz gesetzlich festgelegt, sodass wir als RKI seit Ende 2022 zeitnah Informationen zu jedem Sterbefall erhalten. Mit dieser Datenbasis haben wir eine höhere Auflösung bis hin zum Landkreis und dem genauen Sterbeort. Über sie können wir versuchen herauszufinden, welche Rolle Krankenhäuser und Pflegeheime für die hitzebedingte Mortalität spielen. Diese genauen Daten gibt es zurzeit allerdings nur für Hessen. Im nächsten Jahr sollen sie für das ganze Bundesgebiet vorliegen.

Bedeutet das eine noch genauere Erfassung?



Ja, wir erhoffen uns ein besseres Verständnis, an welchen Orten hitzebedingte Sterbefälle vor allem auftreten. Denn je besser man versteht, wo solche Fälle auftreten, desto gezielter kann man handeln.



Das ist ein Beitrag, der im Rahmen unserer Open-Source-Initiative eingereicht wurde. Mit Open Source gibt der Berliner Verlag freien Autorinnen und Autoren sowie jedem Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten. Ausgewählte Beiträge werden veröffentlicht und honoriert.