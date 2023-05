Der YouTube-Kanal Y-Kollektiv: Subjektiver Journalismus aus öffentlichen Mitteln?

Über eine Million Menschen haben den YouTube-Kanal Y-Kollektiv abonniert. Das Format besteht aus einer Vielzahl Reportagen, die von jungen Journalisten und Journalistinnen produziert werden. Die Themen sind dabei sehr vielfältig: die 22-Jährige, die sich sterilisieren lassen will. Die Tochter, die ihre demenzkranke Mutter pflegen muss. Das Kind, das den Schulbesuch verweigert. All das – und noch viel mehr – thematisiert das Y-Kollektiv von Funk in seinen Videos und zeigt dabei ganz offensiv, dass es die Grundsätze von Qualitätsjournalismus nicht einhalten will.