Das millionenschwere Investitionsvorhaben der Al Talah Ltd aus Abu Dhabi sollte nicht nur eines der innovativsten und nachhaltigsten Industrieprojekte in der Golfregion werden, sondern gleichzeitig ein Vorzeigeprojekt deutscher Ingenieurskunst in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Es ging um die Errichtung einer völlig neuartigen Fabrik für die Produktion von Pressspanplatten aus Palmabfällen und verschiedenen anderen Holzresten durch die Anlagenbaufirma Binos GmbH aus Hannover. Doch was vor gut zehn Jahren mit so viel Euphorie begann, entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einem Desaster: Die von der Hannoveraner Firma gegen Vorkasse errichtete Anlage ging aufgrund massiver technischer Mängel nie in Betrieb. Ein Fall von Unvermögen oder von vorsätzlichem Betrug?

Für Hatem Farah, zu dessen Unternehmensgruppe Engineering Contracting Company (ECC Group) die Al Talah Ltd gehört, liegt die Antwort auf der Hand: „Natürlich sind wir betrogen worden“, sagt der 74-Jährige. Sein Unternehmen sei von der Binos GmbH um mehr als 15 Millionen Euro geprellt worden. „Doch ich bin seit 46 Jahren Unternehmer und ich weiß: Es gibt in jedem Land und in jeder Branche Betrüger.“ Was ihn allerdings schockiere, sei der Umstand, dass die deutsche Justiz sich weigere, Ermittlungen einzuleiten in diesem Fall. „Betrüger zu schützen, wenn ihre Opfer ausländische Unternehmen sind, geschieht doch eher in autoritären Staaten, so dachte ich bislang, und nicht in demokratischen Rechtssystemen.“ Ein Irrtum, wie er nun wisse. „Mein Glauben an die Rechtsstaatlichkeit der Bundesrepublik ist tief erschüttert“, sagt Hatem Farah. „Und auch in der Golfregion hat es sich bereits herumgesprochen, dass man als ausländisches Unternehmen in Deutschland nicht zu seinem Recht kommt.“

Hatem Farah ist einer der renommiertesten Unternehmer im Nahen Osten. In den vergangenen Jahrzehnten hat er eine Reihe führender Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in der Golfregion gegründet und geleitet. Seine ECC Group gehört zu den Top Drei des Landes und vereint heute Bau-, Möbel-, Beton-, Stahl- und Handelsfirmen unter ihrem Dach. Entsprechend viel Aufsehen erregte vor elf Jahren dann auch sein Vorhaben einer neuartigen Pressspanplattenfabrik. Die Bedeutung des Projekts für den Golfstaat wurde dadurch unterstrichen, dass bei der Vertragsunterzeichnung mit der Binos GmbH am 23. April 2012 auf der Hannover Messe ein hochrangiger Regierungsvertreter der Emirate anwesend war.

„Wir vertrauten unserem Geschäftspartner – ein Irrtum“

Er habe damals geglaubt, dass er mit Binos den richtigen Partner für das Vorzeigeprojekt gefunden habe, erzählt Hatem Farah. War die in den 1950er-Jahren als Bison GmbH gegründete Firma doch eine Zeit lang der größte Spanplattenhersteller der Welt. Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks, wohin die Firma aus Hannover wichtige Geschäftsverbindungen unterhielt, geriet das Unternehmen zwischenzeitlich zwar ins Straucheln, konnte sich aber später wieder konsolidieren. Unter seinem Eigentümer Berndt Greten galt das weltweit tätige, inzwischen in Binos GmbH umbenannte Unternehmen auch noch nach der Jahrtausendwende als eines der führenden Technologieunternehmen für die holz- und mineralgebundene Pressspanplattenindustrie. Man warb damit, Komponenten, Maschinen und Technologien bis hin zu kompletten, schlüsselfertigen Produktionswerken entwickeln und fertigen zu können.

„Die Binos, zu der wir schon längere Zeit Geschäftsverbindungen unterhielten, war uns auch von anderen deutschen Geschäftspartnern als leistungsfähiges Unternehmen empfohlen worden, mit dem wir unser neuartiges Palmholz-Projekt erfolgreich zu realisieren glaubten“, erzählt ECC-Chef Hatem Farah dieser Zeitung. „Wir vertrauten unserem Geschäftspartner – ein Irrtum, wie sich herausstellen sollte. Denn die Binos drehte uns minderwertige Produktionsmaschinen an und bekam die Anlage nie ins Laufen. Sie haben uns betrogen, was ein Londoner Schiedsgericht auch anerkannte. Aber die deutsche Justiz kümmert das nicht. Sie will uns nicht dabei helfen, unser Geld von den verantwortlichen Firmenchefs zurückzubekommen.“

Schon kurz nach der Vertragsunterzeichnung auf der Hannover Messe hatte die Binos GmbH mit der Umsetzung des anspruchsvollen Projekts begonnen. Im Jahre 2016 wurde schließlich der Liefervertrag für die Anlage unterzeichnet. Allerdings haben heute die Al-Talah-Manager aus Abu Dhabi und ihre deutschen Rechtsanwälte den – wie es in der Betrugsanzeige gegen die drei Binos-Geschäftsführer heißt – „durch konkrete Anhaltspunkte begründeten Verdacht“, dass die Hannoveraner Firma ihre Partner aus Abu Dhabi schon damals „systematisch über ihren tatsächlichen Leistungswillen im Rahmen der Vertragserfüllung sowie über Eigenschaften, Herkunft und Wert der von ihnen gelieferten Produkte täuschte“.

Tatsächlich wurden etwa entgegen den Vertragsklauseln keine von Binos geplanten und hergestellten Maschinen nach Dubai geliefert, sondern nur solche, die von anderen Herstellern stammten. Außerdem waren sie bereits aus zweiter Hand und zum Teil überhaupt nicht funktionsfähig. Die Firma hatte dies verschleiert, indem sie originale Typenschilder entfernte und durch neue Plaketten ersetzte, auf denen die Binos als Produzent genannt und als Herstellungsjahr 2016 ausgewiesen war. Die drei Geschäftsführer der Binos GmbH äußerten sich auf Anfrage nicht zu diesen Vorwürfen.

Zwar war es laut Vertrag dem Hannoveraner Unternehmen erlaubt, gebrauchte und von ihm wiederaufbereitete Maschinen in die neue Anlage in Abu Dhabi zu integrieren. Allerdings durften diese Maschinen nicht „veraltet“ sein, das heißt, der betreffende Anlagenbestandteil musste nach wie vor produziert werden. Tatsächlich wurde auch diese Vertragsauflage durch Binos nicht eingehalten. Die Hauptpresse zum Beispiel, zentrales Teil der zu errichtenden Anlage, war bereits im Jahr 1974 hergestellt worden, was sich erst herausstellte, als durch das Abkratzen von Farbe an der mehrfach überlackierten Maschine eine Plakette mit dem Herstellungsjahr zum Vorschein kam.

Veraltete und unbrauchbare Maschinen

Monatelang versuchten die nach Abu Dhabi entsandten Binos-Techniker vergeblich, die Anlage mit den zum Teil völlig veralteten und für das eigentliche Produktionsziel unbrauchbaren Maschinen zum Laufen zu bringen. Gleichwohl kassierte das Unternehmen aus Hannover von seinen Auftraggebern in mehreren Teilzahlungen bis zum Jahr 2017 insgesamt mehr als 15 Millionen Euro. Im Oktober 2017 zog die Binos schließlich ihre Techniker aus Abu Dhabi ab. Ein halbes Jahr später kündigte Al Talah Ltd den Vertrag und forderte die Binos auf, die bereits geleisteten Zahlungen in Höhe von exakt 15.374.345 Euro zurückzuzahlen.

Weil sich die Hannoveraner Firma weigerte, zog die Al Talah Ltd vor den internationalen Schiedsgerichtshof in London (London Court of Internal Arbitration – LCIA) und erstritt einen Schuldspruch gegen die Auftragnehmer aus Hannover. Zuvor waren mehrere Zeugen und Sachverständige zu den Umständen der Binos-Lieferungen und zur Qualität der Maschinen angehört worden. Im Londoner Urteil heißt es, „dass ein sehr großer Teil der gelieferten Anlagen den Vertragsanforderungen, einschließlich der Nutzeranforderungen, … nicht entsprechen“. Vielmehr waren die Teillieferungen der Binos GmbH nach Auffassung des Schiedsgerichts lediglich dazu bestimmt, Al Talah Ltd zur Leistung von Vorauszahlungen in Millionenhöhe zu bewegen. Die Firma aus Hannover müsse daher die gelieferten Maschinen auf eigene Kosten demontieren und die erhaltenen Gelder zurückzahlen.

Jetzt hatte die Al Talah Ltd zwar einen vollstreckbaren Titel über die bereits gezahlten 15 Millionen Euro plus drei Millionen Euro Schadensersatz gegen die Binos GmbH in der Hand – aber der nützte wenig, denn nur wenige Monate nach Beginn des Schiedsverfahrens in London war die Hannoveraner Firma in Insolvenz gegangen. Von den Millionen aus Abu Dhabi war in der Insolvenzmasse der Firma keine Spur zu finden.

Al Talah Ltd ließ daher über seine deutschen Rechtsanwälte Strafanzeige gegen die drei Geschäftsführer der Binos GmbH wegen Betrugsverdachts erstatten. Sollten die Beschuldigten verurteilt werden, so das Kalkül, wollte man anschließend auf zivilrechtlichem Weg versuchen, über ein Schadenersatzverfahren auf das Privatvermögen der drei Geschäftsführer zuzugreifen.

Aber dieser Plan ging nicht auf. Die Staatsanwaltschaft Hannover stellte das Ermittlungsverfahren gegen die früheren Binos-Chefs Anfang 2021 „mangels hinreichenden Tatverdachts“ schon nach wenigen Monaten ein. Und auch die Beschwerde der deutschen Anwälte von Al Talah Ltd gegen die Verfahrenseinstellung wurde von der Generalstaatsanwaltschaft abgewiesen. Aus Sicht der deutschen Ermittler gebe es „keine hinreichend konkreten Anhaltspunkte, dass die Beschuldigten von Anfang an nicht willens oder in der Lage gewesen sind, die vertraglich geschuldete Leistung zu erbringen“.

Entsetzen über die deutsche Justiz

Konzernchef Hatem Farah und seine deutschen Anwälte sind entsetzt über diese Haltung der Justiz und werfen der Staatsanwaltschaft in Hannover vor, nicht ausreichend ermittelt zu haben. So wurden weder die von Al Talah Ltd für das Londoner Schiedsverfahren verpflichteten Gutachter aus Deutschland, die die Maschinen vor Ort in Abu Dhabi geprüft hatten, als Zeugen befragt noch ehemalige Binos-Mitarbeiter, die dort an der Montage der Anlage beteiligt waren. Auch eine Vernehmung der Beschuldigten hat es nicht gegeben. Zudem wurden die von Al Talah eingereichten Dokumente und die für London angefertigten Gutachten in deutscher Übersetzung von der Staatsanwaltschaft gar nicht berücksichtigt, die stattdessen einen deutschen Gutachter mit einer „Ferndiagnose“ der Anlage ohne Inaugenscheinnahme vor Ort beauftragte.

Inzwischen hat eine andere deutsche Firma die Produktionslinie für technische Holzplatten, die aus Palmabfällen recycelt werden, für die Al Talah Ltd in der Industriezone Kizad bei Abu Dhabi errichtet. Für weniger Geld, als Binos verlangte, und mit modernsten Maschinen. Die Anlage läuft fehlerfrei und effizient. Ein Happy End also? Hatem Farah schüttelt den Kopf. „Wenn uns die deutsche Justiz zu unserem Recht verhelfen würde und wir die Gelder, um die wir betrogen wurden, zurückerhalten, erst dann können wir von einem Happy End sprechen“, sagt er.

