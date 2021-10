Berlin - Am 30. Oktober 1961 einigte sich Deutschland offiziell mit der Türkei darauf, Gastarbeiter anzuwerben. Diese Verbindung hat beide Länder nachhaltig verändert. Für den Filmemacher Dirk Schäfer war die Begegnung mit der türkischen Kultur ein Wendepunkt in seinem Leben und ließ ihn den umgekehrten Weg gehen: Er wanderte in die Türkei aus.