Pontevedra: So funktioniert die Stadt ohne Autos

Pontevedra ist eine unspektakuläre Stadt im Nordwesten Spaniens, südlich von Santiago de Compostela am Meer gelegen. Es gibt eine hübsche Altstadt, prachtvolle Kirchen und Klöster, gut besuchte Bars – und seit 1999 eine Weltsensation: In Pontevedra dürfen keine Autos mehr fahren.



Wer Fotos der Altstadt im Internet sucht, findet einige Vorher-nachher-Fotos, auf denen Straßenzüge voll mit Autos zu sehen sind, und daneben die gleiche Straße mit riesigen Palmen in der Mitte, kein einziges Auto ist mehr zu sehen. Wie es dazu kam?



In den 90er-Jahren, als der Wohlstand in viele spanische Städte einzog, stieg die Zahl der Autos unaufhörlich. In Pontevedra mit seinen rund 80.000 Einwohnern kam fast die gleiche Zahl an Autos hinzu. Und die relativ engen Straßen der Altstadt waren Tag für Tag verstopft mit Pkw und Lkw.

Die Abgase waberten durch die engen Gassen, vom Hupen einmal ganz abgesehen. Es gab natürlich, wie immer bei solchen krassen Veränderungen, viele Leute, die argwöhnisch waren und vorhersagten, dass niemand mehr in die Stadt zum Einkaufen kommen würde. Wie denn auch? Und dass die Läden in der Innenstadt pleitegehen würden.



Es kam dann ganz anders. Wer mit dem Auto nach Pontevedra fährt, muss sein Auto auf einem der vielen Parkplätze, die rund um die Altstadt gebaut wurden, abstellen. Die meisten dieser 15.000 Parkplätze sind kostenlos. Von dort kann man in die Stadtmitte laufen, wobei Pläne an jedem Parkplatz aufzeigen, wie weit der Weg in die Innenstadt in Minuten ist.

Gut zu Fuß

Die meisten Parkplätze sind nicht mehr als zehn Gehminuten von der Innenstadt entfernt. „Bei uns ist der Fußgänger König“, sagt der Bürgermeister der Stadt, Miguel Anxo Fernández Lores, einem Journalisten mit einigem Stolz. Er gehört der links-grünen Partei Bloque Nacionalista Galego (BNG, Nationalistischer Galicischer Block) an und nennt sich leicht ironisch „Fußgänger Nummer eins“.



Der spanischen Zeitung El Diario gab er zu Protokoll, dass er nunmehr von seinem Büro bei geöffnetem Fenster die Konversation der Fußgänger auf der Straße hören kann. Vor 1999 undenkbar.

Die Intention dieser urbanen Neuausrichtung war von Anfang an, Menschen zum Laufen zu Fuß zu animieren. Und sie ging auf: Fußgänger bevölkern jeden Tag die Innenstadt, die heute einer riesigen Fußgängerzone gleicht. Das befürchtete Ladensterben setzte nicht ein – im Gegenteil: Weil es sich in Pontevedra so herrlich entspannt bummeln lässt, kommen Einkäufer aus kleineren Nachbarstädtchen, um in Pontevedra einzukaufen.

Ganz ohne Autos ist die Innenstadt nicht: Anwohner dürfen mit ihren Autos bis vor ihr Haus fahren, und auch Lieferwagen kommen herein. Sie müssen sich jedoch alle an das Tempolimit von 30 km/h halten.



Für die Kinder ist Pontevedra ein Paradies: Wurden sie früher, wie in allen Städten, von den Eltern zur Schule gefahren und vor dem Schultor abgesetzt, spazieren sie jetzt unbeschwert selber zu Fuß durch die Stadt bis zur Schule. Auch Fahrradfahrer schätzen die neue Gemächlichkeit. Radwege gibt es in der Innenstadt nicht, sie wären auch gar nicht nötig. Radler können überall problemlos fahren.



Die Sicherheit ist enorm gestiegen: Während in allen Städten in Spanien Fußgänger bei Verkehrsunfällen ums Leben kommen, gab es in Pontevedra seit 2007 keinen tödlichen Verkehrsunfall mehr.

Lebenswerteste Stadt Europas

Auszeichnungen ließen nicht auf sich warten: So wurde Pontevedra 2014 von der Uno zur lebenswertesten Stadt Europas gekürt. Schließlich macht die Altstadt auch optisch einen wesentlich besseren Eindruck als vorher, denn all die Ampeln, Fußgängerüberwege, Verkehrsschilder und Parkplätze wurden ersatzlos entfernt, sodass die Schönheit der jahrhundertealten Gebäude jetzt viel besser sichtbar ist.

Auch die Luft ist merklich besser geworden. Durch das Fehlen der Autoabgase gingen die CO₂-Emissionen seit 1999 um rund 67 Prozent zurück.



Leicht war der Weg für Pontevedra allerdings nicht, auch die Spanier lieben ihre „coches“. Die konservative Volkspartei Partido Popular zog gegen die Pläne der autofreien Stadt sogar vor Gericht, viele Einzelhändler protestierten. Doch nachdem die Innenstadt autofrei war, realisierten die Menschen um wie viel attraktiver sie dadurch wurde – und so stieg die Einwohnerzahl der Innenstadt seit 2009 um 12.000 Köpfe.

Man muss an dieser Stelle festhalten, dass es zwar viele Neugierige aus Stadtverwaltungen aus allen Teilen Europas gab, die nach Pontevedra pilgerten, um sich das Modell persönlich anzusehen. Doch Nachahmer blieben bis jetzt rar, auch wenn die Bürgermeisterin von Paris behauptet, dass sie ihre Stadt bis 2030 frei von Autos mit Verbrennungsmotoren machen will.

In Deutschland werden kleinere Brötchen gebacken: Hamburg feiert es als großen Sieg, dass zwei Straßen die Hälfte des Jahres von Autos befreit werden. In Städten, die von den Einwohnern ähnlich groß wie Pontevedra sind, spielen Überlegungen, Autos aus der Stadt zu verbannen, bislang keine Rolle. „Es gab und gibt aktuell keine Überlegungen“, sagt etwa Hans-Joachim Blißenbach, Pressesprecher der Stadt Velbert in Nordrhein-Westfalen auf die Frage, ob die Stadt Konzepte dieser Art in Erwägung ziehe. Dabei gibt sich die Stadt laut Eigenwerbung als „innovativ, europaaktiv“ und hat sogar ein „Klimaquartier“ eingerichtet. Doch auf Autoverkehr in der Innenstadt will man hier nicht verzichten. Wo käme man denn dann hin?



