Wie auf Wikipedia der Holocaust verzerrt dargestellt wird

Im Jahr 2019 machten Mitarbeiter der israelischen Zeitung Haaretz eine überraschende Entdeckung auf der freien Internetplattform Wikipedia: In einem Artikel über ein deutsches Vernichtungslager in Warschau wurde behauptet, dass dort ab Oktober 1943 rund 212.000 Juden vergast worden seien. Tatsächlich existierte in der polnischen Hauptstadt ein von den Deutschen eingerichtetes Lager – aber es handelte sich dabei weder um ein Vernichtungslager, noch wurde dort mit Gas gemordet.

Die Behauptung war blanker Unsinn. Aber sie stand 15 Jahre lang auf der Seite und wurde vermutlich von Zehntausenden oder eher Hunderttausenden unbedarfter Leserinnen und Leser konsumiert. Erst nach der Entdeckung durch die israelischen Journalisten wurde der Text entfernt. Wer glaubt, dass es sich bei diesem Fake um eine einzelne Erscheinung handelt, muss sich jetzt eines Schlechteren belehren lassen. Dass das Problem viel tiefer geht, ergab eine intensive Recherche von zwei ausgewiesenen Holocaust-Forschern.

Jan Grabowski, Historiker an der Universität im kanadischen Ottawa, und seine Kollegin Shira Klein von der amerikanischen Chapman University in Orange untersuchten in penibler Detailarbeit 25 zum Teil sehr lange Einträge der englischsprachigen Wikipedia zum selben Themenfeld: der Vernichtung der Juden in Polen während des Zweiten Weltkriegs und das Verhalten der polnischen Bevölkerung.

Die beiden Historiker schauten sich nicht nur die jeweiligen Hauptseiten der Artikel an, sondern verfolgten auch die Diskussionen der Autoren auf rund 300 Hintergrundseiten und sprachen mit seriösen Freiwilligen, die sich an der Entwicklung der Texte beteiligen. Ihr Ziel war es, zu überprüfen, ob Artikel zum Thema Holocaust bewusst verfälscht und in eine bestimmte Richtung gelenkt werden. Das Ergebnis ist erschreckend. Es wurde vor einiger Zeit mit freiem Zugang auf der Webseite der renommierten Zeitschrift Journal of Holocaust Research in englischer Sprache zugänglich gemacht.

Heinrich Himmler besucht in seinem Wagen SS-1 das Ghetto Lodz in Polen. Reinhard Schultz/imago

Im Mittelpunkt steht nach den Recherchen eine Gruppe rechtsgerichteter, nationalistischer und antisemitischer Historiker und fachfremder Autoren aus Polen, die ein Ziel haben: die Rolle der polnischen Bevölkerung während der Besatzung in einem günstigen Licht als Opfer der Deutschen und der Juden zugleich darzustellen und als Helden, die viele Juden gerettet haben. Daher spielen sie die Bedeutung des unbestritten in der polnischen Gesellschaft existierenden Antisemitismus vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg herunter und rechnen die Zahl der dem deutschen Terror zum Opfer gefallenen Polen hoch, um sie der der Juden gleichzustellen.

Wikipedia spielt entscheidende Rolle bei Kommunikation

Den Juden unterstellen sie, zumindest zu einem Teil selbst die Schuld an ihrer Vernichtung zu tragen und versuchen, ihnen eine massenhafte Kooperation mit den deutschen Besatzern bei der Ermordung der polnischen nichtjüdischen Bevölkerung nachzuweisen. Und nicht zuletzt arbeiten sie mit althergebrachten Narrativen wie der vom angeblich geldgierigen Juden.

Grabowski und Klein sprechen von einer „systematischen, absichtlichen Verzerrung der Geschichte des Holocaust in der englischsprachigen Wikipedia“. Um die Brisanz dieser Aufdeckung zu verstehen, muss man sich die Verbreitung der englischsprachigen Wikipedia klar machen. Die Plattform verzeichnet 7,3 Milliarden Zugriffe pro Monat und steht damit unter den am meisten besuchten Webseiten weltweit auf Platz sieben. Bei Google und anderen Suchmaschinen tauchen ihre Artikel in mehr als 80 Prozent auf der ersten Seite und in mehr als der Hälfte sogar unter den ersten drei Ergebnissen auf.

Das bedeutet: Wikipedia spielt eine ganz entscheidende Rolle für die Information und das Wissen vieler Menschen weltweit. Wem es gelingt, hier seine Sicht der Dinge durchzusetzen, der hat Macht. Denn der Spruch, dass Wissen Macht ist, hat heute mehr Berechtigung denn je. Das hat offensichtlich auch eine offenbar gut organisierte Gruppe polnischer nationalistischer Historiker und Autoren durchschaut. Die von ihnen aufgestellten Behauptungen sind zum Teil bizarr und absurd und daher für Historiker leicht zu durchschauen.

Für andere Menschen mit weniger historischen Kenntnissen ist das aber viel schwerer oder unmöglich. Die zum Teil völlig fachfremden Autoren greifen dabei auf Fälschungen von in der seriösen Wissenschaft nicht anerkannten Büchern zurück, nehmen Verdrehungen und Manipulationen von seriösen wissenschaftlichen Büchern vor und greifen auf pure Erfindungen zurück, schreiben Grabowski und Klein. Die zwei Historiker können dafür zahlreiche Beispiele auf zig Seiten anführen.

Totengräber bringen eine Leiche zur Beerdigung in das Ghetto Lodz/Litzmannstadt, 1941 Reinhard Schultz/imago

Um nur eins zu nennen: Der Wikipedia-Artikel „Polish Righteous Among the Nations“ („Polnische Gerechte unter den Völkern“) behauptet, nichtjüdische Polen hätten während der deutschen Besatzung „Hunderttausende ihrer jüdischen Nachbarn“ versteckt. Eine offensichtliche Falschbehauptung, denn, so Klein und Grabowski: „Wenn man bedenkt, dass nicht mehr als 30.000 (von mehr als drei Millionen) polnische Juden den Krieg und die Besatzung auf polnischem Territorium überlebten und dass viele von ihnen ohne polnische Hilfe überlebten, ist die Behauptung, dass Hunderttausende von Juden in polnischen Häusern Schutz fanden, unsinnig.“

Reichweite der Artikel ist groß

Wikipedia verweist als Quelle für die Behauptung auf ein Buch eines polnischen Historikers, der darin einen bekannten polnischen Antisemiten zitiert und das unter Wissenschaftlern völlig unbekannt ist. Aber Grabowski und Klein betonen: „Ein Historiker wird die Aussage über die Polen, die ‚Hunderttausende‘ versteckten, sofort als absurd erkennen, doch die meisten Leser der Seite ‚Polish Righteous Among the Nations‘ (‚Polnische Gerechte unter den Völkern‘) werden dies nicht tun.“ Solche Behauptungen sind also gefährlicher Unsinn.

Doch die Reichweite der Artikel ist zum Teil sehr groß und übertrifft bei weitem die seriöser wissenschaftlicher Veröffentlichungen. So führt der Wikipedia-Artikel „Holocaust“ die Hitliste nach Angaben der Historiker mit durchschnittlich fast 270.000 monatlichen Aufrufen an. „Das deutet darauf hin, dass die Wikipedia das öffentliche Wissen über den Holocaust weit mehr prägt als die Wissenschaft“, so die zwei Historiker. Eigentlich hat Wikipedia ein System entwickelt, das solchen Fälschungen vorbeugen soll. Doch bei den „revisionistischen Verzerrern“, wie Klein und Grabowski sie nennen, die organisiert und systematisch und mit beachtlichem Aufwand vorgehen, stößt dieses System an seine Grenzen.

Ein Autor bringt es auf rund 27.000 Eintragungen in den Diskussionen auf den Hintergrundseiten, andere auf mehrere Tausend – da kann kein seriöser Wissenschaftler, der einen Wikipedia-Eintrag in seiner Freizeit bearbeitet, mithalten. Von Wikipedia eingesetzte Schlichter sind angesichts der geballt auftretenden polnischen Autoren machtlos. Untereinander loben sich die Autoren und verunglimpfen in den Artikeln oder in Personenartikeln seriöse Historiker, so Klein und Grabowski.

Natürlich waren die Polen unter der deutschen Besatzung Opfer, aber es gab eben auch Fehlverhalten, der Folge des Antisemitismus vieler Polen war. So gibt es unter polnischen Historikern viele seriöse und international anerkannte Wissenschaftler, die sich kritisch seit zwei Jahrzehnten auch damit auseinandersetzen und dazu forschen. Doch der Gruppe rechtsnationaler Autoren scheint es gelungen zu sein, mit Wikipedia eine der weltweit wichtigsten Informationsquellen für diesen Themenkreis zu übernehmen.

Das Warschauer Ghetto, Tlomackie-Straße Reinhard Schultz/imago

So zitieren Grabowski und Klein einen seriösen Wissenschaftler, der sich inzwischen wie viele andere aus der Bearbeitung der Texte zum Holocaust in Polen zurückgezogen hat und damit den Rechten das Feld überlässt mit den Worten: „Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass diese Akteure den Themenbereich im Grunde genommen kontrollieren.“ Die Konsequenzen für das globale Wissen über den Holocaust sind unabsehbar. Dass eine Reihe dieser Autorinnen und Autoren aus dem Umfeld des von der rechtspopulistischen PIS-Regierung in Warschau gelenkten Instituts für Nationales Gedenken (IPN) stammen, dürfte kein Zufall sein.

