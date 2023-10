Agnieszka Wierzcholska schrieb mit „Erinnerungen und Steine“ zwei Bücher in einem. In einem analysiert sie die schwierige polnisch-jüdische Koexistenz in der galizischen Kleinstadt Tarnów nach dem Ersten Weltkrieg und in einem zweitеn nimmt sie die vollständige Zerstörung dieser im Zuge des Holocaust in den Blick.



Die Mikrostudie, die 2022 im Schöningh-Verlag erschien, ist das Ergebnis von zehn Jahren minutiöser Arbeit. Um nachzuzeichnen, in welchem Wechselspiel unterschiedliche soziale Schichten und ethnische Zuschreibungen in den konkreten Räumen der bis 1939 50.000 Einwohner zählenden Stadt standen, arbeitete die Historikerin in 13 Archiven, wertete unzählige Dokumente, Zeitungen und Zeitzeugenberichte in polnischer, jiddischer, deutscher, hebräischer und englischer Sprache aus.



Für ihre Auseinandersetzung mit der Veränderung des komplexen polnisch-jüdischen Geflechts im Zuge seiner gewaltsamen Auflösung durch die deutschen Besatzer hatte sie über drei Jahre lang immer wieder Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen in Polen und Israel durchgeführt.

Aus antisemitischen Tiraden wurde konkrete Verdrängung

Agnieszka Wierzcholskas Verdienst liegt darin, dass sie Zugang zu Quellen gefunden hat, die eine Tiefenbohrung ermöglichen, deren Ergebnis jedes Stereotyp von Polen systematisch aufbricht. Für die Zeit nach Ende des Ersten Weltkriegs zeichnet sie im ersten Teil ihres Buches nach, wie in der Lokalpolitik noch über Jahre die alte habsburgische Ständegesellschaft nachwirkt.



Als Ergebnis standen sich in Tarnów am Ende des Ersten Weltkriegs nicht in erster Linie Polen und Juden gegenüber, sondern in vielen Situationen Angehörige besitzender Klassen und die große Masse der Arbeiterschaft. Im Ringen um kommunalpolitische Konflikte schlossen sich die lokalen Unternehmer zusammen, zu denen sowohl jüdische als auch nicht jüdische Familien gehörten.

Ebenso gingen der Allgemeine Jüdische Arbeiterbund und die Polnische Sozialistische Partei eine strategische Allianz ein, die nicht nur zu einer gemeinsamen Eroberung der Straße beim 1.-Mai-Umzug, sondern noch 1939 zum Sieg in der Wahl zum Stadtparlament führte. Minutiös beschreibt Wierzcholska, wie sich der Umbau Polens zu einem autoritären Staat ab 1926 in der galizischen Provinz auf die Lokalpolitik auswirkte.



Eine breite staatstragende Front wurde von orthodoxen Juden unterstützt, die ihre Rechte nur in einem starken polnischen Staat gesichert sahen. Kritisiert wurden sie dafür vonseiten zionistischer Organisationen. Und so entstand ein komplexes, dynamisches Gefüge, das nach 1935 unter massivem Druck stand, weil nach dem Tod des Staatsgründers Jozef Pilsudski die Dämme eines staatsbürgerlichen Konsenses gänzlich gebrochen schienen. Aus antisemitischen Tiraden der polnischen Rechten wurden auf lokaler Ebene zunehmend konkrete Verdrängungsprozessе.

Der deutsche Einfluss auf die Handlungen der Bevölkerung

Im zweiten Teil über die deutsche Besatzung Tarnóws kommt die zuvor entwickelte Methode Wierzcholskas vollends zum Tragen, indem sie die dichte Beschreibung der Historischen Anthropologie mit strukturellen Fragen einer historisch informierten Soziologie verbindet. Die minutiöse Beschreibung der Gewalt, die vor Ort durch SS, Gestapo und Sicherheitsdienst organisiert wurde, gehört zu den beeindruckenden Kapiteln Stadtgeschichte, die in den vergangenen Jahren auf Deutsch geschrieben wurden.



Wierzcholska lässt keinen Zweifel daran, dass es das rassistische, antisemitische Programm des Deutschen Reichs unter der Herrschaft der NSDAP ist, das Tarnów in den Schauplatz eines Massenmordes mit Ansage verwandelt. Anders als in vielen polnischen Städten organisierten die deutschen Besatzer hier für die jüdische Bevölkerung zunächst kein Ghetto.

Die Autorin zeigt eindrücklich, wie das dazu führte, dass die erste Massendeportation zu einem Blutbad wurde, das mitten in der Stadt, auf dem Markt und in den umliegenden Gassen durchgeführt wurde, sodass in Tarnów bereits im Juni 1942 niemand mehr Illusionen über den geplanten Mord haben konnte.



Wierzcholska zeigt aber ebenso, wie die von deutschen Akteuren vorgenommene Zerstörung des gesellschaftlichen Rahmens eine Normveränderung bewirkt hatte, die Einfluss auf die Handlungen der von deutscher Gewalt betroffenen Bevölkerung hatte. So beteiligten sich an den Morden im Juni 1942 auch lokale, polnische Angehörige eines Baudienstes, die, nicht mit Schusswaffen ausgestattet, kurzerhand zur Axt griffen.

Bürgerliche Normen wurden zerstört

Um diese innere Radikalisierung zu verstehen, ist es wichtig, dass Wierzcholska zuvor zeigt, dass die ersten Deportationszüge bereits im Juni 1940 aus Tarnów unmittelbar ins Stammlager des KZ Auschwitz rollten. Im Mai waren über 750 Einwohner verhaftet worden, die die Elite der Stadt ausgemacht hatten – unter ihnen Juristen, Lehrkräfte, Priester, Gymnasiasten, Pfadfinder und andere führende Stimmen der geteilten Stadtöffentlichkeit.

Im etwas sperrigen Begriffsapparat des Buches heißt es: „Die meisten waren polnische Nichtjuden, aber auch einige Juden waren dabei.“ Gemeint ist, dass selbst am Beginn der sozialen Zerstörung von Tarnów durch das Deutsche Reich christliche und jüdische Einwohner als Träger der lokalen polnischen Gesellschaft zusammen verfolgt wurden.



Damit trug die deutsche Besatzungspolitik maßgeblich dazu bei, dass die inneren Mechanismen zur Durchsetzung sozialer Normen im besetzten Polen im Angesicht der Gewalt gänzlich zerstört wurden. Die Redakteure der Zeitungen, die in Tarnów bis 1939 auf Polnisch und Jiddisch lautstark über die Regeln des Zusammenlebens stritten – sie waren 1942 tot oder in Auschwitz.

Neue Erkenntnisse zur „Blauen Polizei“

Die an der Freien Universität Berlin mit der Studie über Tarnów promovierte Historikerin seziert das Ineinandergreifen deutscher Planungen, der Durchführung durch deutsche Dienststellen vor Ort und in den Gaskammern von Belzec und Birkenau sowie der Beteiligung von nicht jüdischen Einwohnern von Tarnów am Holocaust. Sie zeigt die systematische Einbindung der „Blaue Polizei“ genannten lokalen Polizeieinheit unter deutschem Befehl in die Durchführung der Deportationsaktionen, der Bewachung des Ghettos, des systematischen Raubs an jüdischem Eigentum und der Jagd auf Überlebende in der dritten Phase des Holocaust nach Ende der „Aktion Reinhardt“.

Ein zentraler empirischer Forschungsbeitrag Wierzcholskas liegt im Erschließen der Rolle des ungleich größeren Baudienstes, in den insgesamt im untersuchten Kreis 1100 jüngere Polen eingebunden waren, während in der Blauen Polizei nur etwas mehr als 70 polnische Einwohner Tarnóws wirkten. Theoretisch setzt Agnieszka Wierzcholska neue Maßstäbe für die Suche nach präzisen Begriffen, die den scheinbar passiven „Bystander“ in der Dreiteilung von Raul Hilberg ersetzen könnten.

Wichtiger Beitrag zur Erforschung der deutschen Besatzung Polens

Der Fokus der Studie auf den polnisch-jüdischen Verwerfungen führt dazu, dass die Leser über die deutschen Treuhänder, die sich vor Ort aktiv am Raub jüdischen Eigentums beteiligen, kaum etwas erfahren. Ebenso problematisch ist, dass zwar die Beteiligung von sogenannten Volksdeutschen am deutschen Besatzungsapparat Erwähnung findet, aber nicht klar wird, ob es sich auch um eine systematische Beteiligung polnischer Staatsbürger handelte und in welchem Maße diese von den Besatzern inspiriert war.

Trotz dieser Lücken hat Agnieszka Wierzcholska einen wichtigen Beitrag zur Erforschung der deutschen Besatzung Polens geleistet. Dank ihrem Mikrofokus gelang ihr ein Tiefgang, der einen großen Teil der Komplexität der lokalen Besatzungsgesellschaft abbildet.



Agnieszka Wierzcholska: Nur Erinnerungen und Steine sind geblieben. Leben und Sterben einer polnisch-jüdischen Stadt: Tarnów 1918–1945. Schöningh-Verlag, Paderborn 2022, 89 Euro



