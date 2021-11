An der Yorckstraße in Kreuzberg trifft sich in regelmäßigen Abständen eine Arbeitsgruppe, der die anliegenden Einzelhändler angehören: eine Supermarktkette, ein Baumarkt, kleinere Büros, Nachbarinnen, die Polizei und Vertreterinnen der Drogenberatung. Und es ist immer das gleiche Thema: Obdachlose müssen weg. Die Fixer müssen weg. Und wohin? Einfach eine Ecke weiter, und dann setzt sich die nächste Arbeitsgruppe mit dem gleichen Thema auseinander und schiebt die unerwünschten Gruppen wieder weiter.