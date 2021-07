Mey Woelke und Naomi Rösick studieren Filmwissenschaften und Sozial- und Kulturanthropologie an der Freien Universität in Berlin. Seit knapp zwei Jahren sind sie Teil des Filmkollektivs Generation Tochter. Gerade arbeiten sie an ihrem ersten Spielfilm – ein feministischer Actionthriller. Im Gespräch erzählen die beiden von ihrem Kollektiv und warum sich in der Filmbranche noch einiges ändern muss.

Naomi Rösick, Sie arbeiten im Produktionsteam von Generation Tochter, was macht Ihr Kollektiv aus?