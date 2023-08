Am 15. Oktober finden die Parlamentswahlen in Polen statt. Die populistisch-katholisch-nationalistische PiS-Partei wird ein großes Problem haben, eine unabhängige Mehrheit – wie in den letzten acht Jahren – im Sejm zu erhalten. Allen Umfragen zufolge ist so etwas praktisch unmöglich. Möglich wäre jedoch, dass die PiS auf eine Minderheitsregierung oder eine Koalition mit der noch rechtsradikaleren Konfederacja zugreifen wird.



Der Wahlkampf läuft offiziell seit einigen Tagen, inoffiziell aber schon seit langem. Die Entschlossenheit auf beiden Seiten ist groß. Zumindest wenn es um Politiker geht, die die von Inflation und hohen Preisen genervten Menschen zur Wahl ermutigen wollen.