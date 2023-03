Präsidentschaftswahlen in Montenegro: Ein Neuer könnte alles aufwirbeln

Am Sonntag fand in Montenegro die erste Runde der Präsidentschaftswahlen statt. Für Präsident Đukanović sieht es nicht gut aus, Jakov Milatovic fordert ihn heraus.

Jakov Milatovic und seine Frau: Jakov Milatovic tritt in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen in Montenegro an.

In politischen Analysen des Balkans wird Montenegro oft als ein Land mit „komplexen internen Beziehungen“ beschrieben. Der Grund dafür ist vor allem die nationale Spaltung der Bevölkerung sowie der traditionell starke Einfluss Serbiens und Russlands auf die montenegrinische Politik.

Deshalb waren die Präsidentschaftswahlen, die an diesem Sonntag in Montenegro stattfanden, von besonderer Bedeutung. Nach den turbulenten politischen Veränderungen, die die montenegrinische Politik nach dem 30. August 2020 erschütterten, als die Demokratisch-Sozialistische Partei, deren Präsident Milo Đukanović ist, die Wahlen zum ersten Mal seit 30 Jahren verlor, wurden die Präsidentschaftswahlen vom Sonntag als Lösung für die Krise der Post-Đukanović-Regierungen und die Ankündigung potenziell stabilerer politischer Lösungen erwartet.

Ich dachte, Đukanović würde nicht so leicht den Thron abgeben

Dies ist immer noch möglich, denn die Ergebnisse der gestrigen Wahlen haben gezeigt, dass Đukanović mit 35,3 Prozent in die zweite Runde mit dem jüngeren Kandidaten Jakov Milatović von der Bewegung „Europa jetzt“ gehen muss, der 28,9 Prozent der Stimmen erhielt. Đukanović könnte also abgelöst werden.

Es wird das erste Mal sein, dass Đukanović nach einer jahrzehntelangen Karriere bei den Präsidentschaftswahlen in die zweite Runde gehen muss.

Doch gehen wir kurz ein paar Jahre zurück, bis zu der Nacht, in der Đukanovićs scheinbar unbesiegbarer politischer Dinosaurier (seine eigene Partei) bei den Parlamentswahlen 2020 die Macht verlor.

An diesem Tag, den 30. August 2020, befand ich mich mit meiner Familie in Podgorica, der Hauptstadt von Montenegro, wo ich vor 33 Jahren geboren wurde. Als am selben Abend auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben wurde, dass Milo Đukanović, seine Partei und andere Fraktionen der dreißig Jahre alten Regierung die Macht verloren hatten, dachte ich, dass ich vielleicht die Familie aus dem Land bringen und sie irgendwo in Sicherheit bringen sollte.

Offensichtlich war mein Schock so groß wegen des Regierungswechsels in einem Land, in dem ein und derselbe Mann seit 30 Jahren, also fast mein ganzes Leben lang, eine mal „harte“, mal „weiche“ Führung innehat. Ich war mir sicher, dass Đukanović nach drei Jahrzehnten an der Macht, die von der Wiederherstellung der montenegrinischen Unabhängigkeit im Jahr 2006, aber auch von Korruption und der Verbindung des Staates mit dem organisierten Verbrechen geprägt waren, den „Thron“ nicht so einfach abgeben würde.

Der junge Politiker Dritan Abazović von der Opposition

Doch trotz meines Schocks und meiner Befürchtungen wurde der Machtwechsel friedlich vollzogen. Der „große Führer“ Đukanović gestand seine Niederlage ein, und die Opposition bekam plötzlich nach 30 Jahren die Möglichkeit, eine eigene Regierung zu bilden. Für das ganze Land, die Region des westlichen Balkans und Europa war der Abgang von Đukanovićs Partei ein Schock.

Aber in diesem Moment hatte Đukanović, der bei den Parlamentswahlen 2020 als Präsident antrat und dann auch gewann, drei weitere Jahre im hohen Amt, was drei Jahre präsidialen Einfluss bedeutete. Bis zur Wahl an diesem Sonntag, die ankündigte, dass vielleicht das Ende seiner politischen Karriere endgültig gekommen war. Das Ende, auf das viele seiner Gegner schon so lange gewartet haben.

Der Hauptdarsteller des Wechsels vom 30. August 2020 war der junge Politiker Dritan Abazović. Vor den Wahlen 2020 „malte“ er seine Partei URA grün an und trat als großer Befürworter von Reformen, europäischer Integration und Relativierung nationalistischer Narrative und Konflikte auf. Oder um es populär auszudrücken: Versöhnung. Als nationaler Albaner hatte Abazović die Gelegenheit zu beweisen, dass in Montenegro nicht alles von ethno-nationalistischen Narrativen und Spaltungen abhängt.

Milatović und Spajić gründeten die Bewegung „Europa jetzt“

Nach den Wahlen 2020 war Abazovićs kleine Partei das „Zünglein an der Waage“ für die Bildung der ersten Nach-Đukanović-Regierung, so dass später Abazović von der Position des stellvertretenden Ministerpräsidenten profitierte. Diese Regierung, die auch als „Expertenregierung“ bezeichnet wurde, weil die Ministersessel nicht mit Politikern, sondern mit Experten besetzt waren, die sich zusammengefunden hatten, um Montenegro aus dem korrupten und kriminellen System herauszuholen, das die Regierungen von Đukanović 30 Jahre lang aufgebaut hatten, wurde mit Hilfe von genau diesem Dritan Abazović gestürzt.

Es folgte eine „Minderheits“-Regierung, in der Abazović zum Premierminister aufstieg. Dann wurde der „Minderheits“-Regierung von Abazić in der Versammlung das Misstrauen ausgesprochen und Montenegro bekam eine technische Regierung. Bis zu den nächsten Parlamentswahlen.

Nach den politischen Spielen, bei denen von 2020 bis heute Regierungen eingesetzt und abgesetzt wurden, die nicht mehr die Unterstützung der Bürger hatten, verlor Dritan Abazović seine Glaubwürdigkeit und versuchte nicht einmal, für das Präsidentenamt zu kandidieren.

Neue politische „Favoriten“ entstanden aus den Reihen der ehemaligen Expertenregierung, Jakov Milatović und Milojko Spajić, junge Wirtschaftsexperten, die aus dem Ausland zurückkehrten, um bei der Bildung der ersten Nach-Đukanović-Regierung im Jahr 2020 zu helfen. Als ihre Expertenregierung zerfiel, gründeten Milatović und Spajić die Bewegung „Europa jetzt“ und beschlossen, sich auf der politischen Bühne Montenegros zu engagieren.

Ein Schock für etablierte Politiker

Die Bürger erinnerten sich an die Führer von „Europa jetzt“ aus der Zeit der Expertenregierung als Wirtschaftsminister, die die Gehälter erhöhten und den Mindestlohn auf 450 Euro anhoben. Teile der Öffentlichkeit kommentierten diese Maßnahmen als wirtschaftlich unhaltbar und populistisch, aber letztendlich trugen sie zur wachsenden Popularität der „Europe Now“-Bewegung und ihrer Führer bei.

Nach dreißig Jahren nationaler Spannungen und politischer Herrschaft, die auf diesen Spannungen beruhten, hatten die Menschen in Montenegro offensichtlich genug von dem niedrigen Lebensstandard und den starken nationalen Narrationen und entschieden sich für eine Form des Wirtschaftspopulismus - das sofortige „bessere Leben“, das von „Europe Now“ angeboten wurde. Nach dem Erfolg der „Europe Now“-Kandidaten bei den Kommunalwahlen Anfang des Jahres war ihr großer Erfolg und ihr Einzug in die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen für die meisten eine Überraschung.

Neben Milatović von „Europe Now“ war der einzige ausreichend starke Gegner von Đukanović Andrija Mandić, der Führer der Bewegung „Demokratische Front“, die seit Jahrzehnten eine harte, serbisch-nationalistische Politik vertritt und dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić nahe steht. Für einen großen Teil der Öffentlichkeit bedeutete die Tatsache, dass Mandić Präsident von Montenegro werden könnte, dass Vučićs Einfluss auf Montenegro extrem zunehmen würde. Mandić erlebte jedoch einen Schock, denn der Kandidat der Bewegung „Europa jetzt“ besiegte ihn um 10 Prozent und sicherte sich mit Đukanović den Einzug in die zweite Runde.

Eine wirtschaftliche Zukunft für Montenegro

Und so haben wir in Montenegro, das an die Balkanpolitiker der „alten Schule“ gewöhnt ist, die ihre Programme auf nationale Spaltungen gründen, eine Art „Film“-Handlung. Auf der einen Seite der erfahrene Đukanović, der „alles gesehen“ hat und zu allem bereit ist. Auf der anderen Seite ein junger Wirtschaftsexperte, der sich angeblich nicht für nationalistische Narrative interessiert und erfolgreich mit dem Wirtschaftspopulismus kokettiert, mit dessen Hilfe seine Bewegung in kurzer Zeit an Popularität gewinnen konnte.

Den Zahlen zufolge könnte Đukanović in der zweiten Runde sehr wahrscheinlich verlieren, wenn die anderen Kandidaten ihre Wähler auffordern, für den Vertreter von „Europe Now“ zu stimmen, was einige von ihnen bereits getan haben. Allerdings war die Wahlbeteiligung bei den Präsidentschaftswahlen nicht allzu hoch, und Angehörige von Minderheiten haben im Allgemeinen nicht gewählt. Wenn es Đukanović gelingt, die Minderheiten für die zweite Runde zu „mobilisieren“, die in der Vergangenheit traditionell für ihn gestimmt haben, weil er sich als Beschützer der Minderheiten vor der sichtbaren und unsichtbaren Politik des „Großserbien“ präsentiert hat, könnten sich die Zahlen vielleicht ändern.

Was jedoch für die montenegrinische Gesellschaft besonders wichtig zu sein scheint, ist die Tatsache, dass die Menschen im kleinen Montenegro endlich erkannt haben, dass eine Politik, die auf dem nationalistischen Narrativ und dem Spiel „wir“ gegen „sie“ basiert, im Alltag nicht viel bringt. Sie haben beschlossen, dass jemandem eine Chance gegeben werden sollte, der eine Art (oder irgendeine Art) von Vision für eine wirtschaftlich bessere Zukunft bietet. Es bleibt jedoch unklar, auf welche „wirtschaftlichen Säulen“ Milatović und die Bewegung „Europa jetzt“ ihre Wirtschaftsreformen stützen werden.

Politiker sollten nicht auf nationale Spaltung setzen

Auch bleibt offen, ob sie dem europäischen Kurs, den sie bereits im Namen ihrer Bewegung eingeschlagen haben, treu bleiben werden. Analysten und Medien, die Đukanovićs politischen Ansichten nahestehen, sehen in der „Europe Now“-Bewegung ein trojanisches Pferd, das serbische nationalistische Ideen hinter Wirtschaftspopulismus versteckt und damit die montenegrinische Staatlichkeit bedroht.

Andererseits will ein guter Teil der Einwohner und Wähler offensichtlich keine Geschichten mehr über die gefährdete montenegrinische Staatlichkeit hören, die angeblich nur von einem Mann geschützt wird, und dieser Mann heißt Milo Đukanović, und allein deshalb ist er es wert, gewählt zu werden.

Erinnern wir uns kurz an den 30. August 2020 und an meine Befürchtung, dass die Wahlniederlage von Đukanovićs Partei in Straßenunruhen enden wird. Nachdem ich an diesem Abend Zeuge des friedlichen Machtwechsels geworden war, war ich offensichtlich nicht der Einzige, der erkannte, dass ein politischer Wandel in Montenegro immer noch möglich ist, ganz gleich, wie unmöglich er bis zu diesem Moment schien.

Auch wenn auf diesen Wechsel einige politische Unsinnigkeiten und schlechte Lösungen folgten, bin ich mir sicher, dass es für die montenegrinische Gesellschaft notwendig ist, alle Politiker in den Ruhestand zu schicken, die ihr Narrativ auf nationale Spaltungen gegründet haben. Die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen findet in zwei Wochen statt, aber man kann schon jetzt feststellen, dass den serbischen und montenegrinischen Nationalisten der „Treibstoff“ für ihre politischen Spiele ausgegangen ist. Die Situation wird noch interessanter durch die Tatsache, dass Đukanović die Versammlung nur wenige Tage vor den Präsidentschaftswahlen auflöste und Parlamentswahlen für den 11. Juni dieses Jahres ankündigte.

Wir wissen noch nicht, ob Jakov Milatović von der Bewegung „Europa jetzt“ der neue Präsident von Montenegro wird, aber eines ist fast sicher - der Politiker mit der längsten Amtszeit in Europa, Milo Đukanović, könnte in zwei Wochen in den politischen Ruhestand gehen, und darauf sollten wir uns auf jeden Fall freuen. Auf diese Weise könnte Montenegro ein positives Beispiel für die anderen Länder des westlichen Balkans geben, wo Politiker ihr politisches Leben verlängern, indem sie nationalistische Konflikte und Spaltungen schüren und aufrechterhalten, während sie und die Menschen um sie herum von dem korrupten System profitieren, das sie geschaffen haben.

