Proteste in Polen: Ist dies das Ende der Macht von Jaroslaw Kaczynskis PiS-Partei?

In Warschau gingen am Sonntag nach Angaben der Veranstalter 500.000 Menschen auf die Straße, um gegen die Regierung zu protestieren. Was passiert in Polen?

Eine halbe Million Menschen waren am Sonntag, den 4. Juni 2023, auf einer der größten oppositionellen Demonstrationen in Warschau, die die Stadt in der jüngeren Geschichte gesehen hat. Man konnte kaum mit der U-Bahn zur Demo fahren, weil die vielen Menschen nicht hineingepasst haben. Mit der Straßenbahn konnte man auch nicht fahren – es gab schlicht zu viele Fahrgäste. Die bessere Entscheidung war es, aus den Außenbezirken der Stadt ins Zentrum zu Fuß zu gehen. In den staatlichen Medien hieß es trotzdem: „Warschau ist außergewöhnlich leer“. Eine Lüge.

Solche großen Demonstrationen sind in Polen nichts Gewöhnliches. Polnische Frauen und Männer legen Wert auf ihre Privatsphäre und ihre Familie – und nicht auf politische Straßenkämpfe. Es ist die Herrschaft der PiS, die Herrschaft der ultrarechten katholisch-nationalistischen Partei, die den Polen und den polnischen Frauen beigebracht hat, wieder zu demonstrieren.

Dieser Tag war ein Erfolg für die Opposition

Mit der Verschärfung des bereits extrem konservativen Abtreibungsgesetzes hatte die PiS zuvor die größten feministischen Proteste seit dreißig Jahren ausgelöst. Es gab auch gigantische Demonstrationen zur Verteidigung der Justiz, mit teilweisem Erfolg – 2017 legte Präsident Andrzej Duda sein Veto gegen einige der PiS-Gesetze ein, die auf die Funktionalität der polnischen Gerichte abzielten.

Der Protest am 4. Juni 2023 richtete sich jedoch nicht gegen ein bestimmtes Gesetz oder eine autoritäre Entscheidung. Es war eine öffentliche Demonstration gegen die Abkehr der polnischen Regierung von Europa, von der Modernisierung und von den Menschenrechten. Dieser Tag war ein Erfolg für die Opposition. Aber es hätte auch anders kommen können. Dazu später mehr.

Albert Zawada Der Autor Witold Mrozek, 1986 geboren, arbeitet als Journalist für das Feuilleton der Gazeta Wyborcza, Polens wichtigster linksliberaler Tageszeitung. Er arbeitet zudem als Theaterkritiker und Dramaturg und veröffentlicht Texte in der Krytyka Polityczna.

Die Opposition glaubt nicht wirklich an einen Sieg

„Lesben für die Demokratie (und für die Gleichstellung der Ehe)“, „8.000 Zloty für Lehrer“ (8.000 polnische Zloty sind weniger als 1.800 Euro, aber ein unvorstellbar hohes Gehalt für einen polnischen Lehrer): Neben den traditionellen Slogans gegen die Regierung waren derartig konkrete und gegenwartsbezogene Transparente auf der Demonstration zu lesen. Dies sind keine Slogans, die die liberale Opposition in Polen – die sich auf die Rechtsstaatlichkeit, den Streit mit der Europäischen Union oder die steigenden Lebenshaltungskosten konzentriert – normalerweise in die Welt setzen würde.

Auch wenn die Umfragen der letzten Monate der PiS keine echte Chance prophezeien, aus eigener Kraft zu gewinnen, haben die Wähler der Opposition das Gefühl, dass sie die Wahl verlieren werden. Zu viele Niederlagen hat es in den letzten Jahren gegeben – aufeinanderfolgende Wahlen, die die Opposition verloren hat: für das Europaparlament 2018, für das polnische Parlament 2019, und natürlich auch die Präsidentschaftswahlen 2020.

Gefühl der Chancenungleichheit und politischer Masochismus

Es gab zu viele Fälle von eklatantem Betrug, Korruption und Vetternwirtschaft, für die die PiS nicht bestraft wurde. Außerdem besteht die Befürchtung, dass die PiS, selbst wenn sie die nächsten Parlamentswahlen verliert, einige Abgeordnete anderer Parteien bestechen und auf ihre Seite ziehen wird. Die PiS hat die volle Macht in den öffentlichen Medien, die noch am Sonntagmorgen, als Hunderttausende zur Demonstration anreisten, verkündeten, dass „Warschau heute extrem leer ist“. Die Lügen der nationalen Medien sind offensichtlich, die Wähler der identitären Rechten sind dennoch von deren Botschaften überzeugt.

Zu diesem Gefühl der Chancenungleichheit gesellen sich die traditionelle slawische Melancholie und der polnische Märtyrerkult dazu; man könnte auch sagen: politischer Masochismus. Aber die Zahlen lügen nicht: Die Regierungspartei „Recht und Gerechtigkeit“ steht möglicherweise kurz vor dem Machtverlust in Polen.

Die Umfragewerte der PiS werden nicht besser

Wie reagiert das Lager der PiS und von Jaroslaw Kaczynski auf dieses Risiko? Die PiS sucht nach weiteren kontroversen Themen, um die Hardliner-Wählerschaft weiter zu mobilisieren und bisher nicht aktivierte rechte Wähler zu aktivieren. Zunächst gab es die fantastischen Geschichten, dass die Brüsseler Bürokratie unter dem Einfluss Berlins den Verzehr von Fleisch in Polen verbieten und durch Insekten ersetzen möchte.

Dann war da noch das Thema Papst. Die Enthüllung der Wahrheit, dass der polnische Papst Johannes Paul II. nicht angemessen auf gemeldete Fälle von Pädophilie in der Kirche reagiert hat, wurde als Angriff auf Polen und seine Werte dargestellt. Keines dieser Themen hat der PiS jedoch wirklich geholfen und die Umfragewerte nicht verändert.

#Marsz4Czerwca



“7 Jahre Diktatur” steht auf einigen Plakaten in Warschau. 2015 wurde die PiS-Partei gewählt, gegen die heute tausende Menschen in der Hauptstadt demonstrieren. pic.twitter.com/yGM22LZG6E — Chiara Leister (@ChiaraLeister) June 4, 2023

Smolenski wird als ein russisches Attentat dargestellt

Aus diesem Grund hat die PiS beschlossen, die Bedrohung durch Russland medial auszuschlachten und einen Sonderuntersuchungsausschuss einzurichten, der, ähnlich wie der McCarthy-Untersuchungsausschuss in den USA in den 1950er-Jahren, die politische und nicht-politische Elite nicht auf kommunistischen, sondern auf russischen Einfluss hin überprüfen soll.

Im Handumdrehen wurde ein Gesetz geschaffen, das die Opposition als „Lex Tusk“ bezeichnet. Denn Tusk als angeblicher russischer Agent soll das Hauptziel des Gesetzes sein.

Warum nennt die PiS den Oppositionsanführer Tusk einen russischen Agenten? Weil er Nord Stream unterstützt hat, weil er Polen näher an Deutschland gebracht hat, das heute, was nicht ganz falsch ist, in Polen als russischer Partner dargestellt wird. Und auch wegen der Smolensk-Katastrophe von 2010, die sich unter Tusks Regierung auf russischem Boden ereignete und bei der der polnische Präsident Lech Kaczynski starb. Diese Katastrophe wird vom radikalen Flügel der Partei Recht und Gerechtigkeit in Polen als ein russisches Attentat dargestellt.

Die USA würden eine polnische Diktatur nicht akzeptieren

„Lex Tusk“ soll ermöglichen, dass der Untersuchungsausschuss das Recht bekommt, Personen als russische Kollaborateure zu definieren und zugleich deren Bewerbungsmöglichkeiten für politische Ämter zu unterminieren, was einen möglichen Machtwechsel in Polen blockieren könnte. Das Problem mit dem Gesetz bestand vor allem darin, dass nicht klar war, wie sich der neue Untersuchungsausschuss zu jenem verbürgten Recht verhalten würde, dass beschuldigte Personen normale Gerichte – Zivil- oder Verwaltungsgerichte – anrufen und dem Urteil oder der Anklage widersprechen können. Für die Opposition sieht das Gesetz mit dem Namen „Lex Tusk“ wie eine echte Bedrohung für das Wahlrecht in Polen aus.

Die Menschen in Polen haben zu Recht Angst vor Russland, und die Zehntausenden von Toten in der Ukraine und die Millionen von ukrainischen Flüchtlingen in Polen sind eine unbestreitbare Tatsache. Derselbe Krieg in der Ukraine hat die Beziehungen Polens zu den Vereinigten Staaten von Amerika intensiviert. Die polnische Regierung muss nun dennoch in der Lage sein, ihrer Öffentlichkeit, der amerikafreundlichsten in Europa, zu erklären, dass die Vereinigten Staaten Polen sehr hoch schätzen und dem Land weiterhin vertrauen. Komme, was wolle. Mehr noch: Amerika akzeptiert zwar nicht-demokratische Verbündete, zum Beispiel unter den arabischen Ländern im Nahen Osten, aber eine Diktatur als Washingtons wichtigster Partner in der Europäischen Union wäre für die Regierung Joe Bidens ein gewisses Problem. Und die PiS tendiert in diese Richtung.

Die PiS sollte auch Angst vor ihrer eigenen Gesellschaft haben

Deshalb verkündete der polnische Präsident Andrzej Duda zwei Tage vor der Demonstration, dass das anti-russische Gesetz, das er gerade unterzeichnet hatte, gut sei, aber dass es geändert werden müsse... Man müsste praktisch alles an dem Gesetz ändern. Es hieß: „Streichen Sie die Punkte, in denen es darum geht, designierten Politikern das Recht auf das Ausüben öffentlicher Ämter zu entziehen, und schaffen Sie einen klaren Weg, um gegen die Entscheidungen des Untersuchungsausschusses vor Gericht klagen zu können.“ Präsident Duda hat an seine Partei Recht und Gerechtigkeit appelliert, das bereits vom Parlament verabschiedete Gesetz zu ändern – wie das gehen wird, werden wir sehen, aber die Änderungen gelten als wahrscheinlich. Die PiS hat Angst vor den Amerikanern.

Aber die PiS sollte auch Angst vor ihrer eigenen Gesellschaft haben. Die Bedrohung der Freiheit nehmen die Polen aktuell sehr ernst.

Und hier kehren wir zum 4. Juni 2023 auf die Straßen von Warschau zurück.

Die Oppositionspartei PO regierte Polen und liberalisierte das Land nicht

Der Marsch am 4. Juni wurde lange Zeit als ein Marsch der größten Oppositionspartei, der Bürgerplattform von Donald Tusk, angekündigt. Und für einen großen Teil der Oppositionsöffentlichkeit in Polen – den jüngeren Teil, der etwas Neues wollte, nicht die Rückkehr von Donald Tusk – war der Marsch ein Symbol des Entsetzens über die verkrusteten Strukturen in Polen.

Zu viele alte Oppositionsfiguren aus der Zeit des Kampfes gegen den Kommunismus, die jetzt mit dem Establishment verbunden sind, sagten dem unzufriedenen Volk, dass die Teilnahme an dem Marsch für jeden Bürger die absolute Pflicht sei. Stellen Sie sich vor, Ihre Tante sagt Ihnen sechs Monate vor ihrem Geburtstag, dass Sie unbedingt hingehen müssen – es ist schwer, ein solches Familienereignis als echtes Vergnügen zu empfinden.

Obwohl niemand aus den linken und liberalen Gruppen der Wählerschaft bezweifelt, dass die PiS-Partei bei der nächsten Wahl verlieren muss, wurde die Bezeichnung der Demonstration als „Tusk-Marsch“ als emotionale Erpressung der Generation der Väter gegenüber der Generation der Töchter interpretiert. „Papa, predige nicht“ singen junge Wählerinnen gegenüber Tusk und seinen Verbündeten – jene jungen Wähler also, die sich nicht mehr an Polen vor der PiS-Ära und an die alten Kämpfe erinnern. Immerhin regierte die Bürgerplattform von Tusk acht Jahre lang in Polen – und liberalisierte weder das Abtreibungsrecht, noch führte Tusks Bürgerplattform zum Beispiel gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften ein, wie es in Orbans Ungarn der Fall war.

Wir sind in Polen, es kann hier alles passieren

Aber die Unverschämtheit und Aggressivität der PiS hat alles verändert. Der Marsch wurde von LGBTQ+- oder feministischen Kreisen besucht, die Tusk – mit Blick auf die Geschichte zu Recht, auch wenn sich Tusk heute verändert hat – als Konservativen betrachten.

Die meisten Menschen in Polen glauben überhaupt nicht, dass die PiS die Wahlen manipulieren könnte. Aber in dem Moment, in dem die PiS ein Gesetz erlässt, das zeigt, dass dies möglich wäre, ist es zu viel für die Polen und die polnischen Frauen. Sie können eine rechte Regierung akzeptieren, sogar eine rechtsextreme Regierung, die vom Volk gewählt wurde – aber sie können kein Land akzeptieren, in dem eine solche Regierung nicht durch eine Wahl abgewählt werden kann.

Deshalb gingen am 4. Juni Feministinnen, LGBTQ+-Gemeinschaften oder Lehrer, die für ihre Arbeit in Polen sehr schlecht bezahlt werden, auf die Straße. Linke, die demokratische Rechte und die Mitte. Bis zu den Wahlen in Polen sind es noch etwa vier Monate. Der Marsch am 4. Juni wurde sofort zu einem neuen Symbol der Hoffnung für Veränderung. Aber wir sind in Polen. Es kann hier alles passieren.

