Vergangene Woche erlebte Niger den fünften erfolgreichen Militärputsch in seiner 63-jährigen Existenz. Der Kommandeur der Präsidentengarde stürzte den demokratisch gewählten – was immer das in einem Land wie Niger heißen mag – Präsidenten Mohamed Bazoum. Einige der Nachbarstaaten reagierten sofort mit harten Sanktionen, zum Beispiel der demografische Koloss Nigeria, der die Elektrizitätsversorgung in Richtung Niger unterbrach, die dort 70 Prozent des Stromverbrauchs ausmacht.