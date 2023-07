LGBT-Rechte: Litauen steht vor einer „Entscheidung zwischen Ost und West“

Lietuva! Lietuva!“, ruft eine kleine Gruppe rechter litauischer Demonstranten den Teilnehmern der Vilnius Pride den Namen ihres Landes zu. „Lietuva! Lietuva!“, ruft die bunte Menge mit Regenbogenfahnen zurück.



Es ist ein sonniger Samstag und mehr als 5000 Menschen marschieren vom Seimas – dem litauischen Parlament – zur katholischen Kathedrale von Vilnius. Die Wahl des Start- und Zielpunktes ist symbolisch relevant. Die litauischen Abgeordneten werden über das Gesetz zur Bürgervereinigung abstimmen, das LGBT+-Paaren das Recht geben kann, ihre Beziehungen offiziell zu machen und vom Staat anerkennen zu lassen.

„Es ist eine Entscheidung für unser Land, nach Westen oder nach Osten zu gehen“, sagt Tomas Vytautas Raskevičius. Im Jahr 2020 gewählt, ist er der einzige offen schwule Abgeordnete Litauens. „Ich denke, dass die Chancen für eine bürgerliche Vereinigung 50/50 stehen“.

„Osten“ ist in Litauen kein leeres Wort. Die Grenze des Landes zu Russland ist 273 Kilometer lang, die zu Belarus 677 Kilometer. Litauen erlangte 1990 seine Unabhängigkeit von der Sowjetunion zurück. So ist es nicht verwunderlich, dass die Indikatoren für die Angst vor Russland und die proukrainische Haltung hier zu den höchsten in Europa gehören – vergleichbar mit Polen, laut der Eurobarometer-Umfrage vom Juni 2023. Aber, genauso wie Polen, hat das Land mit Homophobie zu kämpfen.

„Ich möchte eine Pride in Minsk“

Am Samstag waren viele ukrainische Fahnen in der Pride-Menge zu sehen, und die belarussische Minderheit und Flüchtlinge haben die Veranstaltung mit organisiert. „Ich möchte eine Pride in Minsk“, höre ich von Darja, einer der Organisatorinnen, die seit drei Jahren in Vilnius lebt. Aber natürlich ist das jetzt nicht möglich. Unser Hauptaugenmerk liegt hier auf den Menschenrechtsverletzungen in Belarus. Dazu gehören auch die Rechte von LGBTQ+-Menschen.



Die Belarussen marschierten mit der großen Flagge des Vor-Lukaschenko-Belarus (weiß-rot-weiß) und hielten auch einen Regenbogen mit einem „Willkommen in Belarus“-Schild. Aber es gab noch ein weiteres Element: ein rosafarbenes Gefängnisauto vor der Demonstration, das auf die Verfolgung von Menschen in Belarus hinweist.

Könnte so eine Pride in Minsk stattfinden? Witold Mrozek/privat

Gleichgeschlechtliche Partnerschaften? „Es ist seltsam, dass es sie noch nicht gibt“

Der Abgeordnete Raskevičius, ein 34-jähriger Experte für Menschenrechte, kam in einem schwarzen Unterhemd und mit einem Transparent zur Parade: „Warum haben wir nur einen Schwulen im Seimas?“. Er gehört der Laisvės partija (Freiheitspartei) an - einer der Parteien der derzeitigen litauischen Regierungskoalition. Die Freiheitspartei setzt sich für gleichgeschlechtliche Ehen ein, was eine der Forderungen der diesjährigen Vilnius Pride ist. Die Partei hat 11 von insgesamt 141 Abgeordneten im litauischen Parlament. Ewelina Dobrowolska, ein Mitglied der Partei aus Polen und derzeitige Justizministerin Litauens, nahm dieses Jahr ebenfalls an der Vilnius Pride teil.

Dennoch ist die Frage der bürgerlichen Vereinigungen – ganz zu schweigen von den Ehen – bei den anderen Parteien der Koalition nicht so einfach. Ministerpräsidentin Ingrida Šimonytė gehört der konservativen Partei TS-LKD (Vaterlandsbund – Christdemokraten Litauens) an – mit 50 Mandaten die größte Partei im Parlament. Als Präsidentschaftskandidatin im Jahr 2019 unterstützte Šimonytė gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften. Bei den Parlamentswahlen im darauffolgenden Jahr weigerte sie sich jedoch, die Frage zu diesem Thema zu beantworten, und erklärte, die Partei habe keine einheitliche Position zu diesem Thema.



Aber Valdas Benkunskas, der 39-jährige Bürgermeister von Vilnius, ebenfalls Mitglied des Vaterlandsbundes, kam dieses Jahr zur Vilnius Pride. Er sagte, dass das Gesetz über die Bürgervereinigung schon vor langer Zeit hätte verabschiedet werden müssen. „Es ist seltsam, dass es immer noch nicht existiert“, argumentierte Benkunskas.

Ein Gesetz gegen Märchen

Noch merkwürdiger ist, dass Litauen versucht, ein Gesetz über gleichgeschlechtliche Partnerschaften zu verabschieden, während gleichzeitig das Gesetz über „Anti-LGBT-Propaganda“ weiter gilt. Der offizielle Name des Gesetzentwurfs lautet „Gesetz über den Schutz von Minderjährigen vor negativer öffentlicher Information“. Darin wird die LGBTQ+-Gemeinschaft nicht ausdrücklich genannt – aber unter den vielen Formen „öffentlicher Informationen, die sich nachteilig auf die Entwicklung von Minderjährigen auswirken“, verbietet es seit 2009 die Weitergabe von Informationen an unter 18-Jährige, die „Verachtung für die Werte der Familie zum Ausdruck bringen (oder) dazu ermutigen, eine Ehe einzugehen und eine Familie zu gründen, die nicht in der Verfassung vorgesehen ist“. In Artikel 38 der litauischen Verfassung von 1992 heißt es dazu: „Die Ehe wird im freien gegenseitigen Einverständnis von Mann und Frau geschlossen“.

Albert Zawada Zum Autor Witold Mrozek, 1986 geboren, arbeitet als Journalist für das Feuilleton der Gazeta Wyborcza, Polens wichtigster linksliberaler Tageszeitung. Er arbeitet zudem als Theaterkritiker und Dramaturg und veröffentlicht Texte in der Krytyka Polityczna.

Im Februar 2023 entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) gegen Litauens sogenanntes Anti-Homosexuellen-Propaganda-Gesetz. Ein Verstoß gegen dieses Gesetz kann mit einer Geldstrafe geahndet werden. Der berühmteste Fall für die Anwendung dieses Gesetzes war die Entfernung des Kinderbuchs „Bernsteinherz“ der verstorbenen lesbischen Schriftstellerin Neringa Dangvyde Macate (1975–2020) aus den Buchhandlungen und seine Wiedereinführung, allerdings mit dem Vermerk „schädlich für Kinder“, weil es homosexuelle Beziehungen darstellte. Das Buch – eine Reihe umgeschriebener klassischer Märchen – wurde später ins Englische übersetzt und kann unter http://amberheart.lt kostenlos heruntergeladen werden.

Andererseits wäre Litauen nicht das erste europäische Land, in dem die rechtliche Anerkennung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften mit einem Gesetz über „Anti-LGBT-Propaganda“ koexistiert. Eine solche Situation besteht in Ungarn, wo es seit 2009 eingetragene gleichgeschlechtliche Partnerschaften gibt – das Gesetz, das dies ermöglicht, wurde vor der Ära Orbán verabschiedet, aber später nie wieder aufgehoben. Und seit 2021 gibt es in Ungarn auch ein Gesetz, das offiziell als Gesetz zum „Schutz von Kindern“ deklariert ist und Bildung und Werbung verbietet, die Homosexualität und Geschlechtsumwandlung bei Minderjährigen „fördert“ oder „darstellt“.

Offiziell leiden Transpersonen an „Störung der Geschlechtsidentität“

Aber zurück zu Litauen: Die Abschaffung des Anti-Homosexuellen-Propaganda-Gesetzes ist eines der vier Forderungen der diesjährigen Vilnius Pride. Eine der Begleitveranstaltungen der Pride in Vilnius – eine von der Galerie 1986 veranstaltete Party – steht unter dem Motto „Wir sind Propaganda“.



Eine weitere Forderung ist der Zugang zu legaler und medizinischer Transition – „Transrechte sind Menschenrechte“ war ein Slogan, der auf vielen Transparenten während des Marsches zu sehen war. Einen Tag vor dem Vilnius Pride fand in der Nationalen Kunstgalerie von Vilnius eine internationale Konferenz über die Rechte von Transpersonen in den baltischen Staaten statt – organisiert von der Vereinigung Trans Autonomija.

„Liebe hat kein Gender“, steht auf einem Plakat bei der Vilnius Pride neben zwei Charakteren aus der im Baltikum und Skandinavien beliebten Kinderserie „Mumins“. Witold Mrozek/privat

Transgenderpersonen sind in Litauen mit vielen Problemen konfrontiert. Obwohl das litauische Gesundheitsministerium im vergangenen Jahr ein neues Protokoll zur Transition herausgegeben hat, spricht es immer noch von einer „Störung der Geschlechtsidentität“ und verlangt eine Diagnose durch einen Psychiater. „Die Verwendung des Begriffs ‚Störung‘ und die Diagnose entsprechen nicht den geltenden internationalen Menschenrechten und anerkannten medizinischen Standards“, kommentierte Transgender Europe, ein internationales Netzwerk von Organisationen, die sich für die Rechte von Transsexuellen einsetzen. Darüber hinaus beschränkt sich das Protokoll auf die Verabreichung von Hormonpräparaten und sieht keine Möglichkeiten vor, wie eine Person Zugang zu chirurgischer Behandlung erhalten kann.

„Wir marschieren immer noch“

Die Parade am Samstag war die zweite Vilnius Pride, aber nicht die zweite Pride in Vilnius. Die Stadt war Gastgeberin der Baltic Pride, einer Veranstaltung, die durch Estland, Lettland und Litauen führt.



Estland hat bereits das Gesetz zur Einführung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften verabschiedet. In Lettland können gleichgeschlechtliche Paare ihre Partnerschaften gerichtlich eintragen lassen – auch wenn das Parlament den Gesetzentwurf über gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften abgelehnt hat, entschied das lettische Verfassungsgericht, dass die lettische Verfassung gleichgeschlechtlichen Paaren den gleichen Anspruch auf Leistungen und Schutz wie heterosexuellen Paaren einräumt. Solche Gerichtsentscheidungen würden die übliche Registrierung solcher Beziehungen ersetzen.

Der Slogan der diesjährigen Vilnius Pride lautete „We’re still marching“ („Wir marschieren immer noch“). Bald werden wir herausfinden, was auf die marschierende litauische LGBTQ+-Gemeinschaft gleich um die Ecke wartet.



Das ist ein Beitrag, der im Rahmen unserer Open-Source-Initiative eingereicht wurde. Mit Open Source gibt der Berliner Verlag freien Autorinnen und Autoren sowie jedem Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten. Ausgewählte Beiträge werden veröffentlicht und honoriert.