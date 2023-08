Das Hotel Schlossberg thront am Hang über dem Ort Schwarzburg; ein steiler Weg führt von hier hinauf zum Schloss Schwarzburg. Es wurde 1909 erbaut und wird seitdem von der Familie Schildbach bewirtschaftet. Auch wenn das Hotelierspaar eigentlich schon im Rentenalter ist, kümmern sich die Schildbachs noch heute ganz alleine um das verwinkelte Haus, ohne jede Hilfe.



Ein Zimmer kostet 45 Euro pro Nacht, eingeschlossen ist ein reichhaltiges Frühstück, das der Hotelchef persönlich mit vollendeten Manieren serviert. Der Speisesaal mit dem Glasdach ist riesig, „hier saßen zu DDR-Zeiten 100 Personen“, erzählt Schildbach Senior.

Eine Art Hotel-Museum

In der DDR war das Haus ein privat geführtes Hotel, das war damals vom Staat nicht gut gelitten, so erinnert sich Schildbach. Und für Renovierungen gab es keine Zuteilungen an Material. So ist das Hotel Schlossberg heute praktisch eine Art Hotel-Museum – das ganze Innenleben zeugt davon, wie ein Hotel vor 100 Jahren aussah.

Neben der Zimmertür hängt das schwarze Telefon mit der Wählscheibe, die geblümten Tapeten an den Wänden wölben sich schon etwas, und überall dominiert dunkles Holz. Selbstverständlich gibt es Zimmerschlüssel noch aus Metall, dick und solide, mit dem Bart. Wlan strahlt innerhalb der Wände des Hotels nicht, selbst Handyempfang ist eher selten.



Natürlich ist die Nostalgie dieses Hauses auch an diesem abgelegenen Ort extrem, die anderen beiden Hotels im Ort sind wesentlich moderner. Doch das ändert nichts an der Tatsache, dass nur wenige Touristen in diesen wunderbaren Ort finden.

Gerade einmal 1000 Einwohner

Vom Kurort Bad Blankenburg führt eine zehn Kilometer lange gewundene Straße entlang der Schwarza durch ein enges, waldiges Tal. Am Ende der Straße liegt dann Schwarzburg, und meist sieht man auf den Straßen des 1000 Einwohner großen Ortes keinen Menschen. Kaum ein Neubau verunziert die gewachsene Dorfstruktur.

In der Mitte steht die gut gepflegte kleine Kirche, ein paar Meter weiter das Rathaus, erbaut 1939 im damaligen Stil. Dort ist heute eine Arztpraxis. In der Dorfmitte lockt die Konditorei Holub in einem reich verzierten Fachwerkhaus mit üppigen Torten. Ein Schuhgeschäft ist noch offen, die Bäckerei hat vergangenes Jahr für immer ihre Türen geschlossen.

Im Hotel Weißer Hirsch am Kreisverkehr hat schon lange niemand mehr genächtigt, der riesige Fachwerkbau dämmert vor sich hin. Von hier führt die Straße zum Schloss, eine riesige, barocke Schlossanlage, zum Teil noch in Ruinen, zum Teil schon als „Denkort der Demokratie“ restauriert. Schließlich unterzeichnete Friedrich Ebert in Schwarzburg 1919 die Weimarer Reichsverfassung. Im Schloss, einst als Lusthaus errichtet, zeugen Kaiserbilder von der ehrwürdigen Abstammung des Geschlechts der Schwarzburger.

Hotelrestaurant außer Betrieb

Irma Zierat (64) führt das traditionelle Hotel Schwarzaburg, dessen große Terrasse in schwindelnder Höhe über dem Dorf schwebt, seit 2014. „Nach Corona ist das Übernachtungsgeschäft wieder gut angelaufen, wir werden sehen, was jetzt die Wintersaison bringt“, beschreibt sie die Lage.

Das Hotelrestaurant haben sie 2019 geschlossen, und seitdem ist es schwierig, vor allem abends, den Gästen eine Empfehlung zur Einkehr zu geben. „Es gibt im Ort nichts, nach 17 Uhr ist alles geschlossen. Die Leute müssen dann weit fahren, um abends irgendwo zu essen“, sagt Zierat.



Sie wolle das Hotel verkaufen, da es ihrem Mann gesundheitlich nicht gut gehe. Außerdem sei es sehr schwer, Arbeitskräfte zu finden. „Die älteren Köche und Servicekräfte sind meist alkoholabhängig oder drogenabhängig“, hat sie beobachtet.

Auf die Tourismuswerbung der Region ist Zierat schlecht zu sprechen. „Von denen kommt fast nichts, unsere wunderbare Region ist in Deutschland fast unbekannt.“ Und die vielen Arbeitskräfte aus der Ukraine, die jüngst nach Deutschland kamen? Zierat winkt ab. „Die sind anspruchsvoll und wollen gute Gehälter, zudem können sie meist die Sprache nicht.“

Ältester Rundbogenbau Mitteldeutschlands

Mitten im Dorf liegt der große Kultursaal in einem Fachwerkbau, dem ältesten Rundbogenbau Mitteldeutschlands. Er wird bewirtschaftet vom Förderverein Zur Erhaltung des Kultursaales Schwarzburg e.V., und in der Walpurgisnacht oder beim Feuerwehrfest vergnügen sich hier die meist älteren Dorfbewohner.

Punkten könnte das abgelegene Schwarzburg aber mit nachhaltigem Tourismus: Denn, so betont es Maja Neumann von Thüringen Entdecken, Schwarzburg wurde nicht umsonst vor 100 Jahren für die Sommerfrische auserwählt. Hier ist es im Sommer merklich kühler als in den heißen Städten, und vor dem Hintergrund des Klimawandels tut sich damit ein neuer Vermarktungspunkt auf: Schwarzburg als kühlen Ort der „Sommerfrische“ zu vermarkten, wie er es vor 100 Jahren schon einmal war.

Zudem kann man Schwarzburg mit nachhaltigen Verkehrsmitteln wie der Bahn gut erreichen. Der Ort hat einen eigenen Bahnhof, erbaut in der Kaiserzeit. Modelleisenbahnfreunden ist er vielleicht bekannt. Denn er wird von der Firma Faller in 406 Einzelteilen als Miniaturbahnhof vertrieben.

Bekannt für nachhaltigen Tourismus

Mit der Bahn kann man auch Ausflüge unternehmen, zum Beispiel in den Nachbarort Oberweißbach. Von hier rollt die Oberweißbacher Bergbahn, ebenfalls von der Deutschen Bundesbahn betrieben, 323 Höhenmeter hinauf auf den „Balkon Thüringens“ mit einer prächtigen Aussicht. Die Anlage, die 1923 erbaut und 2002 saniert wurde, ist die – man staune – steilste Bergbahn der Welt, was die Beförderung normalspuriger Eisenbahnwagen angeht.

An der Bergstation gibt es eine Drehscheibe, dank der die Bergbahn dann als normale Eisenbahn zu den Bergdörfern weiterfahren kann. Nicht nur für Technikfans ist das ein eindrucksvolles Erlebnis. Der Rennsteig ist eine der schönsten Wanderregionen Deutschlands, die Wanderwege sind bestens ausgeschildert. Für Radler, die zum Beispiel den Schwarzatal-Radweg mit einer Länge von 44,7 Kilometern und Höhenunterschieden von 800 Metern ausprobieren wollen, empfiehlt sich ein E-Bike.

Ein besonders guter Tag, um das Schwarzatal zu erleben, ist der 20. August. Das ist nämlich der Tag der Sommerfrische im Schwarzatal, an dem an 15 Orten mehr als 30 Veranstaltungen zu erleben sind – Konzerte, Lesungen, Märkte, Ausstellungen, Führungen und Kinderprogramm.

In diesem Jahr ist die „Internationale Bauausstellung Thüringen“ zum letzten Mal mit dabei, die in einigen Sommerfrische-Häusern Künstler präsentiert, die sich mit der gesellschaftlichen, architektonischen und landschaftlichen Umgebung des Ortes auseinandergesetzt haben. Kinder werden mit dem Feuerwehrauto zum Goldwaschplatz am Flussufer gefahren, um an Goldwaschpfannen Gold zu suchen, in der Heimatstube Katzhütte werden alte Anekdoten erzählt, im Freibad Mellenbach rennen die Badewannen um die Wette, und in Europas größtem Haflinger-Gestüt werden Führungen veranstaltet.

Die AfD Thüringen arbeitet gerade an einem Konzept zur Neuausrichtung des Thüringen-Tourismus. „Kernbestandteil der Neuausrichtung soll der Fokus auf die Heimatverbundenheit der Thüringer sein“, sagt Alexander Claus, der Referent für Wirtschaft, Energie und Justiz der AfD Thüringen. Dazu schlägt die Partei unter anderem die Etablierung einer neuen Marke vor: „Thüringen: Herzstück Deutschlands“.

In Österreich erlebt die Sommerfrische seit einigen Jahren eine Renaissance: Zahlreiche Regionen werden wieder mit dem von vielen als altmodisch und verstaubt abgelehnten Begriff beworben.



