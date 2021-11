Seit zehn Jahren bringen Ende November Frauen und ihre Partner*innen Rosen an den Geburtsort ihres Kindes, um ihre Würde zurückzuerobern. Roses Revolutions Day heißt dieser Tag. Die Frauen quälen sich mit schlimmen Erinnerungen und haben posttraumatische Symptome, die denen nach einem Autounfall ähnlich sind. Sie haben während oder nach der Geburt ihres Kindes etwas erlebt, dem sie hilflos ausgeliefert waren und das sie als Gewalt empfunden haben: Ärzte und Geburtshelfer, die sich nicht mal vorstellen, ehe sie den Muttermund abtasten, die ohne Vorwarnung die Fruchtblase vom Gebärmutterhals lösen, um die Geburt einzuleiten, oder den Kristeller-Handgriff durchführen, also mit Wucht auf den Bauch der Frau drücken, um das Kind auszutreiben.

Die moderne Geburtshilfe ist auf medizinischem Gebiet beeindruckend erfolgreich. Neugeborenen- und Müttersterblichkeit sind gering. Dass die Geburt einer der gefährlichsten Momente im Leben einer Frau und eines Kindes ist, ist im gesellschaftlichen Gedächtnis nicht mehr so sehr verankert wie in all den Jahrhunderten davor. Geraten Mutter oder Kind in Lebensgefahr, gehört es zum hohen medizinischen Standard in jeder deutschen Klinik, die Geburt relativ rasch zu beenden, um Leben zu retten.

Es geht um Würde und Respekt

Es ist aber aus dem Blick geraten, wie empfindsam und schutzlos die gebärende Frau in dieser Lebensphase ist. Es geht um Würde und um Respekt Frauen gegenüber, die sich ausgeliefert fühlen. Und darum, dass sie ein Recht haben, gehört zu werden.

Ich will an dieser Stelle die Geschichte einer Frau erzählen, die in den Tagen nach der Geburt ignoriert wurde, obwohl sie unter großen Schmerzen und Todesangst litt. Die Frau verklagte auf Anraten ihrer Krankenkasse eine der größten Kliniken Berlins und erlebte durch den Gerichtsprozess eine erneute Demütigung. Was war geschehen? Frau S. wurde vor einigen Jahren bei einer Kaiserschnittoperation das gesamte Blasendach aufgeschnitten. Sie hatte bereits eine Sectio hinter sich, es gab Verwachsungen zwischen Gebärmutter und Blase. Üblicherweise wird deshalb während der Operation genau geprüft, ob die Blase verletzt wurde. Bei ihr nicht.

Die Frau ist meine Klientin. Ich begleite seit vielen Jahren Frauen wie sie. Frauen, die Gewalterfahrungen unter der Geburt erlebt haben. Ich berate sie, ich gehe mit ihnen zu den Kliniken, wenn sie das wünschen, und eben auch zu Prozessen.

Drei Männer und Frau S.

Frau S. hatte vier Tage lang unerträgliche Schmerzen. Sie wurde nicht gehört, obwohl sie sämtliche Symptome einer Blasenverletzung aufwies. Erst am vierten Tag wurde ein Urologe herbeigeholt, danach dauerte es nochmal viele Stunden bis zur rettenden Operation. Die Gerichtsverhandlung war eine Demonstration von Status und Macht. Die Verhandlung fand öffentlich statt. Ein Richter, ein Chefarzt, ein Gutachter – drei Männer, alle über 60 Jahre alt. Nur die Beisitzerinnen waren Frauen.

Statt eklatantes Fehlverhalten in der Klinik aufzudecken, verwendete der Gutachter seinen Einfluss darauf, den Chefarzt zu unterstützen. Blase und vordere Gebärmutterwand seien nach vorigen Operationen oft miteinander verwachsen. Diesem Umstand sei nicht besonders Rechnung getragen worden, dennoch sei den Behandlungsunterlagen nicht zu entnehmen, dass die Operation nicht fachgerecht durchgeführt wurde. Er sagte wortwörtlich: „Ein Gutachter muss spekulieren, also gehe ich davon aus, dass bei der Kaiserschnitt-Operation das Blasendach nicht in ganzer Länge eröffnet wurde.“

Der Anwalt von Frau S. fragte: „Hätte man nicht während der Operation mit besonderer Sorgfalt prüfen müssen, ob die Blase unverletzt ist?“ Der Gutachter antwortete: „Nach einer ersten Sectio besteht ein erhöhtes Risiko durch Verwachsungen. Dieser zweite Kaiserschnitt wäre eventuell ein Anlass, die Unversehrtheit der Blase durch Auffüllen mit Flüssigkeit festzustellen. Dies gehört jedoch nicht zur Routine. Insbesondere, wenn der Operateur keinen Verdacht auf eine Verletzung der Blase hat.“

Frau S. hat eine angeborene Herzerkrankung. Deshalb riet ihr das Herzzentrum Berlin zu einem geplanten Kaiserschnitt, um das Risiko von Komplikationen zu minimieren. Ihr Anwalt ließ nicht locker: „Wäre das erhöhte Risiko der Re-Sectio nicht unbedingt ein Anlass gewesen, die Unversehrtheit der Blase durch das Auffüllen mit blaugefärbter Flüssigkeit festzustellen?“

Der Gutachter entgegnete: „Da das Auffüllen mit blauer Flüssigkeit nicht routinemäßig durchgeführt wird, wurde bei dieser Patientin davon Abstand genommen. Das Auffüllen mit blauer Flüssigkeit birgt das erhöhte Risiko einer Harnwegsinfektion. Deshalb wurde das vermieden. Vor dem Hintergrund der Herzerkrankung der Klägerin hätte man alles Denkbare versuchen müssen, um eine Infektion, die eventuell hätte tödlich verlaufen können, zu vermeiden. Ein Katheter ist zwar sauber, aber nicht steril. Der äußere Teil des Katheters ist nicht steril, da er an einem Tischbein festgemacht wird.“

Man unterließ eine wichtige Untersuchung, um eine Infektion zu vermeiden, da die Patientin eine Risikopatientin sei? Und ließ die Frau tagelang allein, mit stark geblähtem Abdomen, entzündetem Bauchfell, kaum ausgeleitetem Urin durch einen neuen Katheter, deutlich erhöhten Kreatinin-Werten und Nierenversagen? Es dauerte – trotz ständiger Hilferufe durch meine Klientin – 96 Stunden, bis eine rettende Operation der Blase erfolgte.

Frauen wird nicht geglaubt

Das ist etwas, was ich sehr häufig erlebe in meiner Arbeit: dass Frauen nicht geglaubt wird, ihre Schmerzen nicht ernst genommen werden. Der Anwalt bohrte nochmals nach: „Hätte die Patientin nicht unter besonderer Beobachtung stehen müssen, da diese spezielle Prüfung der Blase während der Operation unterlassen wurde?“ Der Gutachter führte aus, dass mehrere Liter Urin im Bauchraum nicht so schlimm seien, da Urin eine sterile Flüssigkeit sei, obwohl sie das Bauchfell reize. Es läge keine grob fahrlässige Pflichtverletzung vor.

Der Richter nickte, der Chefarzt lehnte sich bequem zurück, Frau S. brach zusammen. Das Urteil: Die Klinik muss Frau S. 750 Euro Schmerzensgeld zahlen. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Von den Kosten des Rechtsstreits (circa 15.000 Euro) muss sie 95 Prozent zahlen, die Klinik fünf Prozent. Die Kammer, so hieß es im Urteil, sei zu der Überzeugung gelangt, dass die Mitarbeiter der Klinik die Klägerin fehlerhaft behandelt haben. Die richtige Diagnose sei zunächst verkannt, ein Urologe zu spät hinzugeholt worden. „Weitere Folgen aus der Verzögerung für die körperliche Verfassung und psychische Stabilität der Klägerin lassen sich nicht ableiten.“

Da steht Frau S. nun heute, Jahre später: Sie hat schwere posttraumatische Symptome aufgrund tagelanger Todesangst, hat Schlafstörungen, Alpträume und Flashbacks, sie leidet unter Depressionen und musste deshalb einen Antrag auf Erwerbsunfähigkeitsrente stellen. Bis heute lassen sich posttraumatische Symptome aufgrund von Behandlungsfehlern rund um die Geburt in Kliniken vor deutschen Gerichten nicht beweisen. Die Personen hätten ja schon vor dem Eingriff psychisch instabil sein können, heißt es.

Auf das, was Frauen wie Frau S. widerfahren ist, soll der Roses Revolutions Day aufmerksam machen. Frau S. wird selbst in diesem Jahr wohl keine Rose niederlegen, der Prozess hat sie zu viel Kraft gekostet.

Tanja Sahib ist Psychologin und begleitet in der Beratungsstelle Familienzelt Frauen, die Gewalt unter der Geburt erlebt haben.

Das ist ein Beitrag, der im Rahmen unserer Open-Source-Initiative eingereicht wurde. Mit Open Source gibt der Berliner Verlag freien Autorinnen und Autoren sowie jedem Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten. Ausgewählte Beiträge werden veröffentlicht und honoriert.