Schafe mitten in Berlin? So wichtig sind genau diese Tiere für Land und Mensch

Die Kinder entdecken sie als Erste, die Eltern trauen ihren Augen nicht: Grasen da auf dem Dach der Max-Schmeling-Halle wirklich Schafe? Gleichzeitig staunen Menschen in den Parks von Schloss Charlottenburg und Sanssouci: Auch hier bevölkern wollige Vierbeiner das Grün.

Es sind nicht etwa verirrte Tiere, die Wiederkäuer sind dienstlich unterwegs: Sie arbeiten als Landschaftspfleger. Sie gehören dem Schäfer Björn Hagge, der mit seiner Herde in und um Berlin dafür sorgt, dass große und schwer zugängliche Grünflächen ohne Benzin- oder Stromverbrauch kurz gehalten werden.



Und nebenbei sorgt er für freudiges Erstaunen, indem er Stadtmenschen die unverhoffte Begegnung mit seinen Schafen schenkt.

Schafherde in Berlin

Vielleicht ist es die uralte Verbindung von Schaf und Mensch, die auch Erwachsene verharren und die Tiere neugierig betrachten lässt. Diese gewisse Zuneigung zum Schaf rührt womöglich von dem in uns schlummernden Bewusstsein her, dass wir dem Schaf nicht weniger als unsere eigene Existenz verdanken.

Ohne die flauschigen Vierbeiner hätte es viele zivilisatorische Errungenschaften nie gegeben, die Menschheit hätte sich anders und in geringerem Umfang und Tempo entwickelt, unsere Familienstammbäume wären vermutlich dürre Pflänzchen mit vielen kahlen Ästen, und unser eigener würde vielleicht sogar fehlen.

Immerhin bilden Schafe und Menschen seit Jahrtausenden eine Gemeinschaft. Schwer zu sagen, wer wem mehr verdankt, aber der Verdacht liegt nahe: Das Schaf kommt ohne den Menschen besser klar als umgekehrt. Jedenfalls wäre die Menschheit ohne Schafe nicht, wo sie heute steht.

Kulturbereiter des Menschen

Seit jeher sind die genügsamen Tiere dem Menschen Vorratskammer auf vier Beinen und Lieferant von warmer Kleidung. Schafe haben Gesellschaften wachsen lassen, sie sind Kulturbereiter des Menschen und in vielen Weltregionen bis heute sein Lebensgarant und Wirtschaftsmotor.

Mit ihnen beginnt alles: Domestizierte Wildtiere bilden vor 10.000 Jahren die allerersten Haustierherden, die zur lebendigen produktiven Ressource werden. Es ist der Beginn der Nutztierhaltung, ein bedeutenderer Schritt für die Menschheitsgeschichte als Raumfahrt oder Digitalisierung: Gesellschaften können jetzt wachsen, sich kleiden, Kultur entwickeln.

Geduldig trotten die Schafe dem Menschen seither durch die Jahrtausende hinterher bei seinen Eroberungszügen. Hätten die Wikinger die Welt erobern können, ohne ihre wollenen Segel? Hätte Hannibal die Alpen überquert, ohne massenhaft produzierte Kleidung für seine Soldaten?

Wäre Florenz jemals zu einer blühenden Renaissancemetropole geworden ohne das Geld der Medici, die ihren Reichtum dem Woll- und Textilhandel verdankten? Hätte es die industrielle Revolution gegeben ohne Stoff, den die Weber weben konnten? Wie sähen Australien und Neuseeland heute aus, hätten nicht Schafe die ersten Siedler auf ihren Schiffen begleitet?

Schafe sind kluge Tiere

Viele Menschen wissen heute von dieser alten Verbindung nichts mehr, aber in ihnen lebt dennoch eine mehr oder minder verborgene Zuneigung für die wolligen Wesen fort. Wenn sie einer Schafsherde begegnen, verharren sie, dann mustern sich Zwei- und Vierbeiner gegenseitig. Das kann lange so gehen, denn Schafe sind nicht nur neugierig, sondern legen auch ihre sprichwörtliche Geduld an den Tag.

Eine andere ihnen zugesprochene Eigenschaft, die Dummheit, ist ihnen übrigens hingegen gar nicht eigen. Sie sind sogar cleverer als mancher zweibeinige Zeitgenosse, sie können Menschen auf Fotos wiedererkennen und in Intelligenztests Aufgaben so gut lösen wie ein drei- oder vierjähriges Kind. Ob wir Schafe so gut auseinanderhalten können wie umgekehrt, sei einmal dahingestellt.

Und warum betten Eltern ihr Baby gern auf ein Schafsfell? Weil es wollig warm ist und weich, klar. Aber vielleicht auch, weil es diese uralte Verbindung gibt von Mensch und Schaf, von Anbeginn an, in der eine Geborgenheit liegt, die uns Schafe schenken und die wir noch heute spüren. Wer sich Schafen nähert, nähert sich der eigenen Geschichte.

Wichtige Aufgaben für Land und Tier

Und wie sähe unser Planet wohl aus, gäbe es gar keine Schafe? Menschen, die im 21. Jahrhundert in Mitteleuropa leben, antworten vermutlich, dann würden eben Rasenmäher den Dienst der Schafe in Berliner Schlossparks tun, hier und da würden ein paar weiße Tupfer an norddeutschen Deichen fehlen oder unter den Zypressen der Toskana, aber mehr auch nicht.



Das stimmt – einerseits. Aber abgesehen davon, dass die Tiere sowohl in den Parks als auch unter Bäumen und an Deichen einer wichtigen Arbeit nachgehen, muss man andererseits für eine treffende Antwort weit zurückschauen.

Unsere Landschaft sähe nämlich ohne die Paarhufer vollkommen anders aus, und zwar auf jedem Kontinent der Welt. So, wie die Schafe heute den Bewuchs kurz halten, tun sie es überall – und taten es schon immer. Beständig sind die Tiere auf der Suche nach Futter, ein paar Kilo Gras oder andere Pflanzen mampft ein Schaf jeden Tag in sich hinein, wenn es die Vegetation hergibt.



Zwischendurch lässt es sich nieder und kaut das Verzehrte wieder, drum sieht man Schafe oft herumliegen und so lässig kauen wie ein Teenager auf seinem Kaugummi.

Nebenbei können die Tiere bisweilen nicht nur Landschaften, sondern auch andere Tierarten bewahren: In der Lüneburger Heide zerreißen sie bei ihrer Futtersuche Tausende kleiner Spinnennetze, die Bienen daran hindern würden, die Blüten zu bestäuben – eine Aufgabe, die niemand sonst an Schafes Statt übernehmen würde. Wir verdanken den Schafen also nicht nur Wolle, Milch und Koteletts, sondern auch noch Heidehonig, aber das nur nebenbei.

Wichtige Bedeutung für die Lüneburger Heide

Die Heide ist ein gutes Beispiel dafür, wie stark der Einfluss der Schafe auf die Landschaftsgestaltung ist: Auf der Fahndung nach bestem Futter fressen sie bevorzugt zarte Baumschösslinge, die sich zwischen dem Heidekraut herausstrecken.



Ohne diese landschaftspflegerische Arbeit würden die Flächen binnen weniger Jahre zuwachsen und aus der Heidelandschaft würde ein ganz normaler Wald werden.

Mitunter haben es die Schafe in der Geschichte allerdings auch übertrieben mit der Landschaftspflege. Nicht umsonst sagen auf den Britischen Inseln diejenigen, die den Schafen weniger wohlgesonnen sind, die Natur hätte vielerorts durch die Tiere „Schafbruch“ erlitten.



Allerdings ist dies natürlich nicht dem einzelnen Schaf anzulasten, es ist der Mensch selbst, der die Landschaften im Laufe der Jahrhunderte verwüstet hat, als er den Hals nicht voll bekommen konnte vom Reichtum, den die plötzlich boomende Wollproduktion versprach. Er hat einfach immer mehr Schafe auf die Weidegründe geschickt – bis schließlich im wahrsten Sinn des Wortes kein Gras mehr wuchs, geschweige denn etwas anderes.

Die Inseln der Hebriden stehen dafür, dass eine von uns in ihrer rauen Schönheit bewunderte Landschaft durchaus nicht immer so karg daherkam. Der spröde Charme der Inseln ist von Menschenhand gemacht – beziehungsweise unter Millionen Huftritten seiner hungrigen Schafe zu dem geworden, was ihn heute ausmacht: eine baumlose Landschaft, in der sich der über die Felsen pfeifende Wind nicht mal in einem Strauch verfängt, weil es keinen mehr gibt.

Schafe sind anspruchslos

Eine Milliarde Schafe bevölkert heute den Erdball, es gibt über 1000 Schafrassen auf der Welt. Für nahezu jede Landschaft und Klimaregion hat die Spezies Spezialisten ausgebildet. Es gibt sie auf fast jedem Kontinent, nur in der Arktis und Antarktis finden wir sie nicht.

Sie kommen mit nahezu jedem Klima klar, sie sind genügsam und kauen zur Not auch auf einem alten Stück Holz, um über die Runden zu kommen. Das macht sie, zusammen mit ihren Verwandten, den Ziegen, zum idealen Nutztier auch in den kargen und trockenen Regionen dieser Welt.



In Zeiten von Klimawandel und zunehmender Trockenheit und Dürre kann sich dies noch als entscheidender Vorteil gegenüber anderen Nutztierarten erweisen. Denn ohne Nutztiere wird es in vielen Weltgegenden auf absehbare Zeit nicht gehen.

Die Genügsamkeit der Schafe und ihr relativ kurzer Geburtenzyklus machen sie attraktiv als Lösung für die Ernährung von immer mehr Menschen auf der Erde – auch wenn das Wort Ernährung für viele ein schmerzliches Stichwort ist, wenn sie an die kuscheligen Tiere denken.

Sieger im Nutztier-Ranking

Für viele von uns ist es eine Frage der Entscheidung – für viele andere auf der Welt aber eben nicht. Und die Menschen wollen nicht nur genährt, sondern auch gekleidet sein. Der dreifache Nutzen des Schafs könnte das Tier also zum Gewinner im Wettbewerb um das universellste und ökonomisch sinnvollste Nutztier für den Menschen machen – womöglich um den hässlichen Preis seiner Kasernierung, wie sie in China geschieht.



Doch das Schaf wird vor allem weiterhin in kleinen Herden ein Überlebensgarant in den armen Regionen der Welt sein, die vermutlich nicht weniger, sondern eher zunehmen werden.

Klar ist, dass die CO₂-Bilanz von Schafen und der Flächenbedarf für ihr Futter sie als klaren Sieger im Nutztier-Ranking dastehen lassen. Denn oft finden sie ihre Nahrung auf Flächen, die für keine anderen Zwecke nutzbar sind.



Ob allerdings bei uns in Zukunft noch Raum sein wird für die großen Herden der Wanderschäferei, die früher über Land zogen, ist die große Frage angesichts zunehmender Zersiedelung und unattraktiver Arbeitsbedingungen.

Insofern ist die Rückkehr der Schafe in die Stadt vielleicht ein Zeichen, wohin die Reise gehen kann: Hin zu kleinen Herden und Lebens- und Landwirtschaftsmodellen, die auch im urbanen oder stadtnahen Raum funktionieren.



Schafhaltung wird für manche Stadtmenschen interessant, um eine stärkere Bindung zur Natur herzustellen. Es entstehen Schäfereischulen, die eine neue Idee moderner Schafhaltung vermitteln: als Nebenerwerbslandwirtschaft, als Kooperative, in der die Arbeit auf viele Schultern verteilt ist – oder einfach als Quell der Freude an der täglichen, stummen Zwiesprache mit den wolligen Wesen.

Marvin Entholt ist Dokumentarfilmregisseur u. a. eines Zweiteilers für arte über Schafe und Autor des Sachbuchs „Planet der Schafe“.



Das ist ein Beitrag, der im Rahmen unserer Open-Source-Initiative eingereicht wurde. Mit Open Source gibt der Berliner Verlag freien Autorinnen und Autoren sowie jedem Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten. Ausgewählte Beiträge werden veröffentlicht und honoriert.



