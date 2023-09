Schlechte Lehrer und erfolglose Schüler: Eine Frage der Perspektive?

„Für mich sind Sie kein guter Lehrer!“, sagte die zwölfjährige Meral zu mir. Das erwischte mich eiskalt. „Ihnen ist es nicht gelungen, mein volles Potenzial herauszukitzeln.“



So ein Feedback habe ich noch nie bekommen. Ich unterrichte als Vertretungslehrer Kunst in einer sechsten Klasse in einer Grundschule in Brandenburg. Seit ungefähr drei Monaten beschäftigen wir uns in der Klasse mit Tiny Houses, Fassaden, Werbung und anderen kreativen Dingen, in denen ich mich als praktizierender Architekt und Seiteneinsteiger sicher fühle.

Wann ist man ein guter Lehrer?

Ich bin es eigentlich gewohnt, gute Rückkopplungen zu bekommen. Dass ich kein guter Lehrer sei, habe ich zuerst nicht angenommen. Denn Meral war offensichtlich gekränkt. Ich habe ihr keine Eins ins Zeugnis eingetragen, sondern nur eine Zwei.



Ich habe es begründet, oder zumindest versucht, doch sie meinte, sie hätte ja alle Anweisungen von mir befolgt und noch nie eine Zwei in Kunst gehabt. Das könne nur an mir liegen. Verletztes Ehrgefühl. Klar.

Doch abends kamen mir beim Einschlafen dann doch Zweifel. Hat Meral womöglich recht? Habe ich bei ihr versagt? Bin ich womöglich doch nicht der gute Lehrer, für den ich mich halte? Ich hatte noch ein paar Tage an diesem Gespräch zu knabbern, es hat mich mitgenommen.



Was ist das eigentlich: Eine gute Lehrkraft? Was zeichnet sie aus?

Die Autoren Rheinberg und Bromme haben hierzu in ihrem Buch „Lehrende in Schulen“ acht Faktoren aufgelistet. Darunter die Fähigkeit, Schüler:innen zu aktivieren, angemessene Aufgaben zu stellen und das Tempo anzupassen. Interessant finde ich die Äußerung, den Schüler:innen glaubhaft vermitteln zu können, dass ich davon überzeugt bin, dass es möglich sei „Lerneffekte erzielen zu können“. Schauspielerische Fähigkeiten sind offensichtlich gefragt.

Der Pädagoge Ewald Terhart stellt hingegen die These auf, dass es gar nicht möglich ist, einen „guten Lehrer“ zu identifizieren. Terhart ist Professor für Erziehungswissenschaften und lehrt an der Westfälischen Wilhelms-Universität. Denn was für die Vorgesetzten ein guter Lehrer ist, kann für die Schüler:in ein ganz quälender Lehrer sein.

Und wenn man die Eltern der Schüler:innen befragt, kann wiederum etwas ganz anderes herauskommen. Es ist eine Frage der Perspektive. Hierzu habe ich beobachtet, dass leistungsorientierte Eltern eigentlich nur eins wollen: die Bestnoten. Ob ihre Kinder den Stoff wirklich verstanden haben oder er sie gar interessiert, ist zweitrangig.

Diese Eltern würden vermutlich die Lehrkraft bevorzugen, die in ihren Kindern die Bestleistung hervorbringt. Terwart nennt das in einem Text, 2007 veröffentlicht in dem Fachblatt „Friedrich Jahresheft“, einen erfolgreichen Lehrer. Denn es geht ja letztendlich um eine erfolgreiche Bildungskarriere für eine erfolgreiche Berufskarriere. Einfamilienhaus und so. Erfolg lässt sich relativ einfach definieren.

Erfolgreicher und guter Unterricht: Ist das möglich?

Ob dieser erfolgreiche Karrieremensch ein soziales und glückliches Wesen wird, welche Verantwortung er für seine Mitmenschen, Umwelt und die Gesellschaft übernimmt, ist hingegen nicht messbar. Das würde aber auf einen „guten“ Unterricht hinweisen.



Einen Unterricht, der auch gesellschaftliche Normen mitdenkt: Mitgefühl, Kooperationsbereitschaft, demokratischer Geist, Großzügigkeit und Demut. Auch Spiritualität kann ein normativer Wert sein. So was kann man unmöglich messen.

Es ist und bleibt also so, dass für die einen ich als Lehrer „gut“ bin und für andere weniger „gut“. Bei den Schüler:innen, die aus meinem Unterricht mit einer Eins aus dem Klassenzimmer kommen, werde ich ein „erfolgreicher“ Lehrer gewesen sein, für alle darunter halt weniger erfolgreich.

Mir scheint so, dass es nur in den wenigsten Fällen möglich ist, sowohl „erfolgreich“ als auch „gut“ zu unterrichten. Denn um jemandem zum Beispiel das Einmaleins beizubringen, brauche ich Zeit. Um mit jemandem über den Sinn und Zweck von Mathematik zu diskutieren, brauche ich auch Zeit. Beides geht gleichzeitig nicht. Ich muss mich offensichtlich entscheiden.

Manchmal wünschte ich mir, man könnte die Noten komplett abschaffen. Im nächsten Moment bin ich allerdings dankbar dafür, dass ich das Privileg habe, Noten zu erteilen. Denn eines darf man nicht vergessen: Noten sind eine Form von Feedback. Sie ergeben Sinn, wenn sie die Menschen ermutigen, anspornen und wertschätzen.

Es ist ein Unterschied, wenn Sie ihrem Liebling daheim das Feedback geben: „Das Essen, was du stundenlang für mich gekocht hast, schmeckt sehr gut“ (entspricht einer eins), oder wenn du sagst: „Danke, dass du gekocht hast, aber es war leider nur ausreichend lecker. Das kannst du besser!“ (entspricht einer vier).

Vor allem macht so ein Feedback erst recht keinen Sinn, wenn die Person das Essen selbst so einschätzt. „Schatz, ich hatte nicht die passenden Zutaten und hatte noch nebenbei ein Telefonat zu erledigen. Dabei ist mir leider was angebrannt. Das tut mir leid, es schmeckt leider grauenhaft.“ Wozu dieser Person noch ein Feedback geben, was ihre Selbsteinschätzung bestätigt?

Ein Schulsystem ohne Noten?

Noten ergeben also nur einen Sinn, wenn bei der Person Selbst-und Fremdwahrnehmung weit auseinanderliegen und ermutigen, besser zu werden. Ich würde am liebsten allen Kindern eine Eins geben. Dann bekomme ich allerdings Ärger, nicht nur von meinen Kolleg:innen, sondern auch mit der Schulaufsicht, und vor allem mit Eltern.



Denn Eltern freut es am meisten, wenn die Leistungen der anderen Mitschüler:innen schlechter sind als die des eigenen Kindes. Die Misere der Noten zeigt die Misere der Unterrichtsethik. Guter Unterricht ist nicht möglich. Nicht für alle.

Was aber sehr wohl möglich ist – und offensichtlich zu oft vorkommt –, ist das Gegenteil: schlechter Unterricht. Ein Unterricht, der die Schüler:innen ignoriert, aggressiv macht oder gar abwertet, wo Lehrpersonen handgreiflich werden und diskriminieren. Oder den Stoff nicht beherrschen, oder nicht vorbereitet sind.

Ein Unterricht, der die Mehrheit langweilt. Einer, bei dem weder Lernziele vorhanden sind noch eine Struktur. Terhart fordert, diesen Unterricht zu identifizieren und die Urheber:innen vom Unterricht abzuziehen.



Diese Forderung konnte er sich 2007 erlauben. Heute, im Zeitalter des Fachkräftemangels, ist eigentlich eine schlechte Lehrperson immer noch besser als keine Lehrperson, oder? Nehmen wir an, man könnte schlechte Lehrer:innen nach einem standardisierten Verfahren feststellen (durch anonyme Befragungen von Schüler:innen, Gutachter:innen und Kolleg:innen), dann würden meiner Schätzung nach mindestens ein Drittel des Personals rausfliegen aus dem Stundenplan. Was dann?

Mein Vorschlag wäre, hier „erfolgreichen“ Unterricht als Maßgabe zu setzen. Das heißt: Digitalen Unterricht massiv einsetzen, um die Lücke zu schließen, die schlechte Lehrer:innen hinterlassen. Mit Youtube-Tutorials, Sofatutor, Khan Academy, Babbel und Co. können die Schüler:innen Algebra, den Aufbau eines Skeletts, Kurvendiskussion und Spanisch lernen.

Das ist möglich ohne einen einzigen Lehrer treffen zu müssen. Und vermutlich sogar viel effizienter. Das Geld, welches man durch den Wegfall der schlechten Lehrer:innen sparen würde, könnte der Staat in diese Lernplattformen stecken, um Schüler:innen einen kostenlosen Zugang zu ermöglichen.



Spätestens dann wird die Kultusministerkonferenz einsehen, dass ein Großteil der Inhalte aus der Schule durch weniger kostenintensive Online-Angebote ersetzt werden kann. Stoff erfolgreich vermitteln. Das wird nicht mehr die Kernaufgabe von Schule sein.

