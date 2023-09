Schulsystem der DDR: Ein Blick aus dem Westen – auf Stärken und Schwächen

Es wird viel gerätselt über das Lebensgefühl und das Wahlverhalten der Menschen in Ostdeutschland. Ich will hier eine Erklärung für eine spezielle Prägung ins Blickfeld rücken, das Erziehungs- und Schulsystem der DDR, und zwar vorrangig den Umgang mit den Schüler:innen und die Stoffvermittlung im engeren Sinne, das didaktisch-methodische Konzept. Es wirkt weit über die Schule hinaus, bis in die Gegenwart, auch bei Menschen, die die DDR-Schule gar nicht mehr selbst erlebt haben.