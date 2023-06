Der Sohn von Milosevic enthüllt ein Denkmal für seinen Vater Slobodan in Moskau

Der Name Marko Milošević stand im Serbien der 90er-Jahre für Straflosigkeit und Allmacht. Man könnte sagen, dass nach dem Vorbild von Marko Milošević, des Sohnes von Slobodan Milošević, des ehemaligen Präsidenten von Serbien und der Bundesrepublik Jugoslawien, das Stereotyp des unantastbaren „Vatersohns“ der Balkanpolitiker geschaffen wurde, das irgendwie bis heute wirksam ist. In den 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts, und leider auch später, hatten hohe Beamte fast immer Kinder, die von der Position ihrer Eltern profitierten. In den 90er-Jahren, während der Kriege auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens, waren Kinder politischer Beamter oft an illegalen Geschäften sowie am organisierten Verbrechen beteiligt.

So wurde der „Mythos“ von Marko Milošević geschaffen, der Mythos vom unantastbaren Sohn des unantastbaren Präsidenten. In Erklärungen gegenüber der Öffentlichkeit behauptete Slobodan Milošević, dass sein Sohn Marko als Kistenträger in einem bestimmten Geschäft in Požarevac, Miloševićs Heimatstadt, arbeitete.

Die Skandale von Marko Milošević

Andererseits wussten die Bürger und die Öffentlichkeit, dass Marko Milošević in verschiedene „Straßengeschäfte“ verwickelt war. Er war Eigentümer mehrerer Nachtclubs, und laut der 2007 offiziell verkündeten Anklageschrift spielte er zwischen 1996 und 2001 eine der Hauptrollen im Zigarettenschmuggel, der damals unter der „Schirmherrschaft“ des Staates stattfand, dessen Präsident der Vater des jungen Schmugglers war.

Einer der Skandale von Marko Milošević war eine gewalttätige Auseinandersetzung mit drei Mitgliedern der Widerstandsbewegung, die kontinuierlich Proteste gegen Slobodan Milošević in Serbien organisierte. Zusammen mit seinen Leibwächtern verprügelte der Sohn des Präsidenten am 2. Mai 2000 mithilfe einer Pistole, die er bei sich trug, Aktivisten in der Heimatstadt seines Vaters, Požarevac. Das Widerstandsmitglied Radojko Luković wurde dabei schwer verletzt. Das Foto seines Gesichts wurde schnell zu einem neuen Symbol des Widerstands gegen das Milošević-Regime. Dieses brach nur sechs Monate später zusammen.

Marko Milošević floh aus dem Land

Marko Milošević wurde auch vorgeworfen, den Aktivisten Zoran Milovanović misshandelt zu haben, den er laut Anklageschrift geschlagen und mit einer eingeschalteten Kettensäge bedroht hatte. Das Verfahren gegen ihn wurde 2012 eingestellt.

Dass in den Angelegenheiten des Sohnes von Milošević etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, zeigte sich nur zwei Tage nachdem eine Masse von Demonstranten das Parlamentsgebäude stürmte und Slobodan Milošević offiziell von der Macht absetzte, am 5. Oktober 2000. Es war auch ein Zeichen für den jüngeren Milošević, der nur zwei Tage später, am 7. Oktober, aus dem Land floh. Mit einem gefälschten Reisepass flog er über Peking ins „brüderliche Russland“.

Der Tod Slobodan Miloševićs

Nach seiner Flucht war Marko Milošević in den Krisenmomenten des Jahres 2001, vor dessen Verhaftung, nicht bei seinem Vater. Bei Slobodan Milošević in der Präsidentenresidenz waren seine Frau Mirjana Marković, ebenfalls eine politische Funktionärin, die später wegen Amtsmissbrauchs angeklagt wurde, und seine Tochter Marija sowie weitere enge Mitarbeiter. Es waren kritische Tage, in denen die Verhandlungen mit Milošević fortgesetzt wurden. Er hatte sich in seiner Villa verbarrikadiert und war entschlossen, sich nicht zu stellen, da er wusste, dass er an den Internationalen Gerichtshof in Den Haag ausgeliefert werden könnte.

Bewaffnete und maskierte Sonderpolizisten stürmen am frühen Samstag, den 31. März 2001, die Belgrader Residenz des ehemaligen jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milošević. Koca Sulejmanovic/dpa

Der damalige Ministerpräsident Zoran Đinđić versuchte mithilfe von Unterhändlern alles, um Milošević davon zu überzeugen, dass er nicht ausgeliefert und in Serbien vor Gericht gestellt werden würde. Der damalige Kommandeur der berüchtigten Spezialeinheit, Milorad Ulemek, auch bekannt als Legija (Legion), war ebenfalls an den Verhandlungen beteiligt. In ihn setzte Milošević große Hoffnungen, dass er ihn aus der Situation herausholen und vor den Verhaftungen retten würde. Dennoch wurde Milošević verhaftet, in das Zentralgefängnis in Belgrad gebracht und nur wenige Tage später an das Kriegsverbrechergericht in Den Haag ausgeliefert, wo er im März 2006 nach einem jahrzehntelangen Prozess wegen Kriegsverbrechen während des Jugoslawienkrieges starb.

Marko Milošević war in Moskau in Sicherheit

Nur zwei Jahre nachdem er dem Prowestler Đinđić geholfen hatte, in die Versammlung einzudringen und die Macht an sich zu reißen, ohne dass Armee und Polizei reagierten, sowie Milošević zu verhaften, war es Milorad Ulemek Legija, der das Attentat auf den späteren liberalen serbischen Premierminister Đinđić organisierte, das am 12. März 2003 am Ausgang des Regierungsgebäudes verübt wurde.

Vor einigen Jahren wurde in Serbien die Fernsehserie „Die Familie“ über dieses „politische Familiendrama“ gedreht, die die letzten Tage von Milošević vor seiner Verhaftung und Auslieferung darstellt.

Während all dieser Zeit, in der erst seine Familie und dann das Land, in dem er einst als unantastbar galt, Krisen durchmachte, war Marko Milošević in Moskau in Sicherheit. Seine Mutter Mirjana ließ sich ebenfalls in Moskau nieder, kurz nachdem Slobodan Milošević an den Gerichtshof in Den Haag ausgeliefert worden war. Mirjana und Marko beantragten politisches Asyl in Russland und erhielten es auch. Nach Angaben des ehemaligen, verurteilten Chefs der serbischen Staatssicherheit, Radomir Marković, nahmen die Miloševićs mehrere Hundert Millionen D-Mark mit nach Moskau, die aus dem „Staatsgeschäft“ des Zigarettenschmuggels stammten, an dem Marko beteiligt war.

Neues Denkmal für Slobodan Milošević

Seither sind nur gelegentlich unbestätigte Nachrichten darüber eingetroffen, was die Mitglieder der einst mächtigsten Familie Serbiens in Moskau tun. Die Nachrichten waren vielfältig, sie reichten von dem Gerücht, dass sie privaten Geschäften nachgehen, bis hin zu dem Gerücht, dass Marko Milošević der Anführer des organisierten Verbrechens sei, das Asien und Europa miteinander verbindet. Diese „Nachrichten“ waren meist falsch. Sicher ist nur, dass Mirjana Marković, einst die einflussreichste Frau in Serbien, 2019 in Moskau gestorben ist, weit weg von dem Land, in dem sie einst durch den Einfluss ihres Mannes und ihrer eigenen politischen Partei „segelte und sich kleidete“. Ihre Asche wurde nach Serbien zurückgebracht und neben Slobodan Milošević beigesetzt, der zwar in Den Haag starb, aber in seiner Heimatstadt Požarevac im Hof seines Familienhauses begraben ist, wo auch ein Denkmal für ihn errichtet wurde.

Mirjana Marković in Belgrad (Archivfoto vom 24.07.2001) Koca Sulejmanovic/dpa

Und dann, vor wenigen Tagen, tauchte ein weiteres Denkmal für Slobodan Milošević auf, diesmal in Moskau. Es wurde im Beisein des Sohnes des einst äußerst beliebten und berüchtigten Präsidenten von Serbien und der Bundesrepublik Jugoslawien enthüllt. Dies war der Grund dafür, dass der Name und die Person Marko Miloševićs nach langer Zeit wieder in den Fokus der serbischen Medien rückten.

Ein Auftritt mit den Nachtwölfen

Diejenigen, die sich an die 90er-Jahre in Serbien erinnern, kennen die charakteristische Figur Marko Miloševićs von Zeitungsfotos der „Präsidentenfamilie“. Dünn, mit leuchtend blau gefärbtem Haar, war er ein typischer Vertreter der „Diesel“-Generation, wie der damalige „Streetstyle“ in Serbien genannt wurde, der durch Turbo-Folk, HipHop und Tanzmusik, massenwirksame Designerkleidung (wie der Jeansmarke Diesel), bestickte Sweatshirts und Sportbekleidung (wie Nike Air Max, Reebok Pump-Schuhe und Kappa-Sweatsuits) und natürlich große goldene Halsketten gekennzeichnet war.

Heute, mehr als 20 Jahre später, ist Marko Milošević in einem kurzen, auf Twitter veröffentlichten Video neben Alexander Saldostanov zu sehen, dem Anführer der berüchtigten Bikergruppe Nachtwölfe, der ansonsten dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nahesteht.

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm

Marko Milošević, Sohn des grössten europ. Kriegsverbrechers seit dem 2. WK, in Moskau: "Der Jugoslawienkrieg war der Test dafür, was 🇷🇺 passieren wird ... : Der NATO-Angriff. Serbien hatte verloren. Ich hoffe, dass die Russen gewinnen". https://t.co/wiSrvwH4Cr — Lahor Jakrlin (@Lahor_Jakrlin) June 14, 2023

Slobodan Milošević hält eine schreiende Maske

Es ist interessant, dass gerade jetzt, inmitten der russischen Aggression gegen die Ukraine, in Moskau ein Denkmal für Slobodan Milošević entsteht. Dieses Denkmal soll neben der Erinnerung an die „Person und das Werk“ des ehemaligen serbischen Präsidenten offensichtlich auch eine Kritik sein am heutigen Westen. Denn es handelt sich nicht um ein „gewöhnliches“ Denkmal.

Der zwei Meter große Slobodan Milošević hält in seiner Hand etwas, das aussieht wie eine schreiende Maske, die er gerade jemandem vom Gesicht gezogen hat. Diese Maske, so lässt sich vermuten, ist als die Maske des „bösen Westens“ zu interpretieren, die der ehemalige Präsident dem verhassten Gesicht seiner Feinde abnahm, während er in den 90er-Jahren sinnlose Kriege führte und versuchte, sich als Opfer einer westlichen Verschwörung gegen Serbien zu beweisen. Kommt Ihnen das bekannt vor? Ja, denn ein sehr ähnliches Narrativ wird heute in Putins Russland oft als Rechtfertigung für die russische Aggression gegen die Ukraine vorgebracht.

Das alte Jugoslawien: Die Korruption drang in jede Pore des Systems ein

Dieses Narrativ wird durch das unter dem Denkmal eingravierte Zitat verstärkt, das angeblich Worte Slobodan Miloševićs wiedergibt und von seinem Sohn bei der Einweihung vorgetragen wurde. Neben dem Anführer der Nachtwölfe Alexander Saldostanov stehend, erklärte Marko Milošević: „Wie es auf dieser Tafel steht, waren wir leider eine Probe für das, was in Russland passiert ist und was jetzt in der Ukraine passiert. Die Jugoslawien-Krise, die Jugoslawien-Kriege sind die gleichen, nur ist das jetzt eine beschleunigte Variante in der Ukraine. Leider haben wir die Schlacht verloren, aber ich hoffe, wir haben den Krieg nicht verloren. Aus unseren Fehlern und unserem Schicksal haben die Russen eine Lehre gezogen, und wir werden siegen! Für den Sieg!“ Jemand neben Milošević fügte hinzu: „Serbien wird von Ruhm und Gott bewacht“, und Saldostanov hob drei ausgestreckte Finger in die Luft, was ein Symbol des serbischen Nationalismus ist.

Symbolisch gesehen ist es interessant, dass im heutigen Putin-Russland ein Denkmal für Slobodan Milošević errichtet wird und dass es Miloševićs Sohn ist, der es „einweiht“. Denn die Familie Milošević ist in gewisser Weise ein Symbol für den Übergang und den politischen und sozialen Zusammenbruch Serbiens nach den Kriegen der 1990er-Jahre. Gerade in dem Klima, für das das Regime Milošević verantwortlich war, wurde das organisierte Verbrechen über alle vorstellbaren Grenzen hinaus ermöglicht, die Korruption drang in jede Pore des Systems ein. Und während all dieser Zeit führte Milošević „Krieg gegen den Westen“ und „deckte Verschwörungen auf“, wie die „böse Maske“ des zwei Meter hohen Denkmals andeutet, das ein Werk des serbischen Bildhauers Dragan Radenović ist, der Mitglied der Russischen Akademie der Künste ist.

Slobodan Milošević nimmt mit Tochter Marija und Sohn Marco in Belgrad an der Beerdigung des Generals Radovan Stojičić, des Chefs der serbischen Polizei, teil. (Archivfoto vom 12.04.1997) Jelesijevic/dpa

Milošević in der Hauptstadt von Putins Russland

Im Narrativ des Kampfes gegen das „westliche Böse“ ist es Slobodan Milošević, der oft als „Vorbild“ für Wladimir Putin dient, der die Situation im Kosovo Ende der 90er-Jahre und Miloševićs Krieg gegen die Nato oft als Vergleich zur Situation in der Ukraine heranzieht und ebenfalls aus dem ähnlichen Milieu der 90er-Jahre stammt, in dem Korruption, Oligarchen und nationalistische Kriege die Realität des russischen Übergangs vom Kommunismus zur heutigen Situation prägten.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass das erste Video, auf dem die Öffentlichkeit den Sohn des ehemaligen serbischen „Führers“ nach mehr als 20 Jahren sieht, ihn bei der Einweihung des Denkmals für Slobodan Milošević in der Hauptstadt von Putins Russland zeigt, wo er Seite an Seite mit dem Anführer der putinnahen Nachtwölfe steht. Während Marko Milošević am Denkmal für seinen Vater über den berühmten „Freiheitskampf“ gegen den Westen spricht, erwartet ihn in seinem Heimatland Serbien ein Interpol-Haftbefehl. Er wird wegen organisierter Kriminalität verhaftet, sobald er einen Fuß in sein Heimatland setzt, aus dessen „Schicksal die Russen eine Lehre ziehen sollten“.

