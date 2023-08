Siesta in Deutschland? Der Klimakrise sei Dank!

In diesem Sommer wird genau das deutlich, wovor der Weltklimarat in einem ersten Bericht bereits 2021 gewarnt hat: Der Mittelmeerraum ist einer der Hotspots der Klimakrise. Das bedeutet, die klimatischen Veränderungen werden in dieser Region besonders bemerkbar.



Die Gründe dafür sind nicht neu, im Gegenteil. Extremwetterereignisse, Waldbrände, Verlust der Artenvielfalt, Veränderungen des Meeres und potenzielle (neue) Krankheiten.