Sommer 1989: Als die BRD zur neuen Heimat wurde

Musik begleitet viele Momente im Leben eines Menschen. Manche Lieder sind epochemachend, sie vermögen es, eine spezifische historische Stimmung zu erfassen, und werden so zum Sound der Zeitgeschichte. Ich denke dabei an Scott McKenzies „San Francisco“ für die Flower-Power-Generation oder „Winds of Change“ von The Scorpions für die Wendezeit.

Für 1989 gibt es im deutschen Kontext gleich mehrere Lieder, die, als wären sie für den historischen Moment geschrieben worden, die Ereignisse dieser turbulenten Zeit melodisch begleitet haben. Für einen ganz persönlichen historischen Moment gibt es ebenfalls ein Lied, dessen exotische, traurig-fröhliche Stimmung bis heute die Hymne dieses Augenblicks bleibt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der Sommer 1989 war durchwachsen. Nach einem zu feucht-kühlen Frühling wollte er nur mühsam einsetzen. Und doch zogen zahlreiche DDR-Bürger nicht deshalb in den Südosten Europas, sondern weil sie rauswollten aus ihrem Staat, der sie nicht rausließ.

Zu diesem Zeitpunkt ließ wenig auf das baldige, rasante Ende der DDR schließen. Anfang August 1989 verließen meine Eltern mit drei Koffern, zwei Reisetaschen und ihren zwei Töchtern die DDR zur ständigen Ausreise nach West-Berlin. Sie waren 32 und 35 Jahre alt und hatten ihr bisheriges Leben in einem Staat verbracht, der ihnen nicht die Freiheit ließ, die sie sich wünschten. Und wahrscheinlich waren sie voller Hoffnungen.



Sie hatten im Februar 1988 den kontroversen Antrag zur ständigen Ausreise gestellt und damit entschieden, der DDR als Familie den Rücken zu kehren. Das Warten dauerte bis kurz vor dem Ende der DDR.

Menschen passieren den Grenzübergang an der Friedrichstraße in Berlin. SMID/imago

Ein mühsamer Gang

Auch in meinem Bekanntenkreis gibt es Menschen mit abenteuerlichen Fluchten. Eine ist dem Staat, der Gefängnis seiner Bürger:innen war, als Teenager versteckt im Autositz entkommen, eine andere ist schwimmend entflohen und ließ ihre Kinder zunächst zurück. Tatsächlich waren diese teils hocheinfallsreichen und riskanten Methoden, dem „real existierenden Sozialismus“ zu entfliehen, Einzelfälle.

Der bürokratische Fluchtweg per Ausreiseantrag war der häufigste, allein 1989 gab es noch circa 50.000 dieser Ausreisegenehmigungen. Für die Antragssteller keineswegs weniger nervenaufreibend. Schließlich bekannte man offen, gegen den Staat zu sein, und doch verblieb man unter seiner Gewalt.



In der Folge der Antragsstellung musste man nicht selten damit rechnen, seine Arbeit zu verlieren. Die DDR-Behörden behielt sich durchaus vor, diesen selbstbekennenden „Staatsfeinden“ das Leben schwer zu machen, selbst wenn man eigentlich völlig unpolitisch geblieben war.

Zwar gab es seit 1964 die Regelung, wonach zumindest Rentner:innen mehrmals im Jahr in den Westen reisen durften, und seit Anfang der 1970er führten auch „dringende Familienangelegenheiten“ zu Besuchserleichterung.



Nichtsdestotrotz verliefen diese de facto immer unter Vorbehalt und waren keineswegs Erfolg versprechend. Doch mit der KSZE-Schlussakte von Helsinki 1975 wurde eine gesetzliche Grundlage geschaffen, die das Recht auf Freizügigkeit festschrieb und auf die sich Ausreisewillige seither berufen konnten.

Willy Brandts „Wandel durch Annäherung“ hatte Früchte getragen. Die regelrechte Massenbewegung war 1989 nicht mehr aufzuhalten, obgleich der Staat vergeblich versuchte ihr mit Verhaftungen und Abschiebungen entgegenzuwirken. 50.000 Menschen, die 1989 mit den Füßen abstimmten, wie es immer heißt. Meine Eltern waren zwei davon und sie entschieden damit zwangsläufig auch über die Zukunft ihrer zwei Kinder.

Die Wohnung im Plattenbau hatte die Familie im Sommer '89 schon aufgegeben, die Möbel bei Freunden untergestellt. imagebroker/imago

Warten auf die Ausreise

In den knapp anderthalb Jahren bis zur Ausreise hatten sie dem Rat ihrer Stadt wiederholt eine Begründung für diesen Schritt vorlegen müssen. Die gewünschte Familienzusammenkunft war lediglich eine des zweiten Grades und damit entgegen der „Verordnung zur Regelung von Fragen der Zusammenfügung“ von 1983, die nur solche ersten Grades vorsah.



Das meiste aus dieser Zeit habe ich natürlich vergessen. Schemenhaft glaube ich mich an die distanzierte Ablehnung meiner „Tante“, so mussten wir unsere Erzieherinnen nennen, zu erinnern.

Diese emotionale Erinnerung, obwohl keine konkrete, hinterließ noch lange Zeit das Gefühl, etwas Falsches gemacht zu haben. Ich habe keinerlei Erinnerung an die letzten Wochen in dem Staat meiner Geburt, die wir, wie ich nur von Erzählungen weiß, in der Gartenlaube meiner Großeltern verbrachten.

Die Wohnung in einem 70er-Jahre-Plattenbau war aufgegeben und meine Eltern saßen sprichwörtlich auf ihren gepackten Koffern. Haushaltsgut, das später in den Westen transportiert werden sollte und von dem es lückenlose Listen gibt, hatten sie bei Freunden treuhänderisch eingelagert.

Ausreisen innerhalb von 24 Stunden

Am Morgen des 3. August hieß es auf einmal, dass es heute passieren würde – und wir bis Mitternacht draußen zu sein hätten. Davon hatten sie nicht übers Telefon oder durch einen offiziellen Bescheid erfahren, sondern weil sie mehrmals wöchentlich in der amtlichen Behörde vorstellig wurden. Dort hieß es im rüden Ton der Beamten bloß: „Termine vergeben wir nicht.“

Ein Übergangslager für DDR-Flüchtlinge in West-Berlin im September 1989. Peter Homann/imago

Es war die letzte Taktik der DDR-Behörden, die Ausreise zu vereiteln. Denn schaffte man es nicht rechtzeitig, war der Antrag verwirkt. Am Morgen der Abreise mussten meine Eltern also schnell die Fahrt von Thüringen nach Berlin organisieren. Das eigene Auto, ein giftgrüner Trabi, war zu klein und außerdem bereits verkauft.

Ein langjähriger Nachbar war so freundlich, uns mitsamt dem Gepäck nach Feierabend in seinem Lada bis zur Grenze zu fahren. Wie konnte in dieser Situation ein Abschied ablaufen, der ja einer für immer sein sollte? Wie waren die Wochen in einer Gartenlaube mit zwei Kindern, die nicht recht verstanden, warum sie nicht mehr in ihrem Kinderzimmer schlafen und mit den Nachbarn spielen können?

Angst und Hoffnung

Ein Stempel auf einer Urkunde besiegelte die Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR für den 3. August 1989, die mit dem Grenzübertritt in Kraft trat. Wir waren keine DDR-Staatsbürger mehr. Wir passierten den Grenzübergang in der Friedrichstraße, heute als Tränenpalast bekannt.

Ich erinnere mich nicht an das aufwühlende, penible Durchsuchen des Gepäcks oder das Gedränge der vielen Menschen. Trotzdem hatte die Situation etwas Bedrückendes, das weiß ich noch. Vielleicht hatte ich als Vierjährige intuitiv die Angst meiner Mutter gespürt, die bis zuletzt befürchtet hatte, dass sie und mein Vater verhaftet würden und man meine Schwester und mich in ein staatliches Heim stecken könnte.

Sie hat später immer erzählt, wie mein Vater vorweg lief, gefolgt von meiner Schwerster und dann mir, zuletzt ging sie. Es war der Versuch, ein bisschen schützende Kontrolle zu bewahren. Als hätte es irgendetwas abgewendet. Aber es war das bisschen Sicherheit, das man sich in dieser unsicheren Situation eben zu verschaffen versuchte.



Wenige Wochen später eroberte mit „Lambada“ ein Lied die Charts, dessen erotischer Hüftschwung irgendwie nach Freiheit klang, Leichtigkeit ausdrückte und doch unendlich melancholisch war.

Der Song selbst, übrigens einer der wohl skrupellosesten Plagiate der Musikgeschichte, handelt von einer verlorenen Liebe und der ausweglosen Sehnsucht. Doch das Hoffnungsfrohe des Klangs, durchsetzt mit Trauer, passte zur Stimmung meiner Eltern, die ihn bis heute mit gemischten Gefühlen hören.

Konzert der Band Kaoma in der Werner-Seelenbinder-Halle in Berlin, DDR, 22.02.1990. Ulli Winkler/imago

Brasilianische Klänge für den neuen Abschnitt

Zur selben Zeit, als die Deutschen lernten, ihre steifen Hüften zu schwingen, und massenweise in die Tanzschulen strömten, während täglich mehr Menschen versuchten, die Mauer zu überwinden, saßen wir als Übersiedler in einer Schulturnhalle in Berlin.



Eng stand Pritsche neben Pritsche – und so wurden Menschen zusammengerückt, die einander nicht kannten. Eine meiner ersten Erinnerungen überhaupt ist jene eines wütend brüllenden Chors von Eltern und ihren Kindern. „Scheiß-Ossis, geht zurück!“

Sie schrien es von außerhalb der Turnhalle, die sie auf diese Weise nach den Sommerferien lauthals zurückforderten. Schon die DDR-Deutschen waren den BRD-Deutschen zu fremd. Ich erinnere mich an das Geschrei einer schwangeren Frau in den Wehen mitten in der Nacht. Daran, dass meine Schwester in eben jener Turnhalle ihren neunten Geburtstag verbrachte.

Ein etwas älterer Junge, der mit seinen Eltern in die BRD gekommen war, brachte ihr zu diesem Anlass eine rote Rose und für mich hatte er auch eine. Er starb nur wenige Jahre später beim in den 1990ern beliebten S-Bahn-Surfen.



Es war Anfang August, als wir rübermachten und das Lied „Lambada“ fing all die Stimmungen dieser Zeit ein. Die Trauer, weil man noch im Sommer 1989 glaubte, dass man nie wieder zurück in die Heimat kehren könnte. Der Abschied war einer für immer. Von den Eltern, der Familie, Freunden, Nachbarn, Kollegen, den Mitschüler:innen meiner Schwester. Auch den lieb gewonnenen Dingen und Orten.

Als der Sommer vorüber war, kamen wir in einer Wohnung unter, in deren Nachbarschaft andere Flüchtlinge aus sozialistischen Staaten wohnten. Die beginnenden Montagsdemonstrationen und die Tausenden, die in den Botschaften und an der Grünen Grenze ausharrten, übten jenen Druck aus, dem die DDR nicht mehr lange standhielt.

Das Ende kam, als niemand damit gerechnet hatte. Es war kaum Winter, da war die große Freiheit, die so viel gekostet hatte, für jeden zu haben. Weihnachten sahen wir unsere Familie auf der anderen Seite der Mauer, die so eilig gebröckelt war, bereits wieder. Das Lied jenes Sommers aber repräsentiert noch heute diese emotional ambivalente Zeit, in der alles möglich schien.

Das ist ein Beitrag, der im Rahmen unserer Open-Source-Initiative eingereicht wurde. Mit Open Source gibt der Berliner Verlag freien Autorinnen und Autoren sowie jedem Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten. Ausgewählte Beiträge werden veröffentlicht und honoriert.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de