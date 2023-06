Die Special Olympics in Berlin beginnen: Wir sollten stolz darauf sein, da geht noch mehr!

Sind die Special Olympics in Berlin ein Testlauf für eine Olympia-Bewerbung? Für Berlin 2036 spricht nichts so sehr wie die Geschichte selbst.

Am 17. Juni beginnen die Special Olympics World Games (SOWG) in Berlin – und Superlative und Symbolik könnten sich kaum unverhohlener aufdrängen.



Das größte Sportereignis für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung findet zum ersten Mal in Deutschland statt, 7000 Sportlerinnen und Sportler kommen nach Berlin – und der Senat hat eine überaus lobenswerte Reihe von Projekten initiiert, Musik, Kunst, Bildung, Inklusionsprogramme für Sportvereine, Schulen und Museen.



Da wird eine Großveranstaltung tatsächlich zum Anlass genommen, über das PR-trächtige Großevent hinaus Menschen mit Behinderungen stärker am gesellschaftlichen Leben und insbesondere am Sport teilhaben zu lassen. Aus tiefem Herzen: Wohlan!