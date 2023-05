Streit mit gefiederten Nachbarn: Wie intelligent sind Krähen eigentlich?

Bei uns im Innenhof steht ein großer Baum. Meine Freundin sagt, es ist eine Platane. Sie (die Platane) ist so groß, dass ihre höchsten Äste die Fenster meines Arbeitszimmers im vierten Stock um einige Meter überragen. Ich mag diesen Baum, er lässt mich den farbenfrohen Wechsel der Jahreszeiten mitten in der Stadt aus nächster Nähe miterleben. Außerdem bietet die Platane natürlich Schatten, sie machte uns die Hitze der letzten Sommer in einer Wohnung mit allen Fenstern auf der Südseite erträglicher.

Allerdings ist dieses Prachtexemplar, dieser „Baum von einem Baum“, auch ein beliebter Nistplatz für Vögel, und so gibt es seit Jahren jeden Frühling einen zwar erbittert geführten, aber dann doch schnell entschiedenen Streit zwischen den Tauben- und den Krähenpaaren der Gegend darum, wer das Privileg hat, dieses zentral gelegene 5-Sterne-Cityloft beziehen zu dürfen. Denn eines scheint klar zu sein: Zwei Mietparteien gleichzeitig darf es in diesem Baum nicht geben, Wohnungsnot hin oder her.

Krähen verfügen bekanntlich über längere Schnäbel als Tauben, und so haben – seit wir 2015 in das Haus eingezogen sind – meines Wissens immer nur Krähen oder andere Rabenvögel jenes Nest in Beschlag genommen, welches sich etwa in Höhe des zweiten Stocks recht mittig im Baum befindet. Mir war das recht – ich mag das Gegurre von Tauben nicht, und es gab eigentlich ja auch nie Probleme mit den gefiederten Nachbarn. Bis jetzt!

Denn aus mir unersichtlichen Gründen haben Krähen im vergangenen Jahr mit dem Bau eines neuen Domizils genau vor meinem Fenster begonnen, anstatt sich einfach ins gemachte Nest unten im zweiten Stock zu setzen. Offenbar handelte es sich um ein etwas jüngeres, unerfahrenes Paar, denn der Ort war absolut dilettantisch gewählt, und auch die einzelnen Arbeitsschritte des Krähenmanns wirkten auf mich ziemlich ungeschickt. Darum wurde das Nest letztes Jahr auch nicht fertig. Dieses Jahr allerdings setzte Mr. Crow jun. sein Projekt fort, über Tage hinweg sah ich ihn kleine Zweige herbeischaffen, und diesmal tatsächlich auch geschickter miteinander verästeln. Schon bald saß seine Frau (Krähen leben ja tatsächlich monogam) zum ersten Mal probe.

Zwei Krähenjunge sitzen in einem Nest und halten ihre Mäuler auf Sunil Sharma/dpa

Ein Schritt zu wenig oder einer zu viel?

In diesem Moment habe ich einen wohl entscheidenden Fehler gemacht. Ich wollte nicht, dass die Krähen so nah vor meinem Fenster brüten. Nein, da war eine gewisse Distanz unterschritten. Die stets hungrigen Jungvögel würden ja bestimmt ordentlich Rabatz machen, und ich muss mich bei der Arbeit ja auch konzentrieren. Also bin ich ein paar Mal, wenn ich sah, dass sich die Krähen im Nest breit machen wollen, ans Fenster und habe versucht, sie zu verscheuchen.

Mehr noch, ich trat auf den Balkon und zuckelte leicht an einem Zweig, den ich von dort aus zu fassen bekam, sodass das Nest trotz seiner ganz soliden Bauweise zu wackeln begann. Bei diesem Markieren meines Reviers bemühte ich mich, möglichst bedrohlich zu wirken. Dazu redete ich beharrlich auf die Krähen ein, dass sie doch bitte das immer noch freie Nest unten im Baum nehmen sollten, die Lage sei besser, eine Handvoll frischer Zweige und es wäre so gut wie neu!

Ich weiß nicht, ob ich in diesem Moment glaubte, sie würden mich verstehen. Man sagt ja, dass Krähen ziemlich intelligent sind. Jedenfalls schien es zu wirken, die Krähenfrau machte sich ängstlich davon, während ihr Mann sich sichtbar zornig nach weiter hinten im Baum zurückzog und mit seinem Schnabel sinnfrei gegen Äste hackte. Vögel neigen ja bekanntlich zu Übersprungshandlungen.

Dann aber musste ich für ein paar Tage auf Reise, und auch meine Freundin war nicht in der Stadt. Nach unserer Rückkehr bemerkten wir schnell, dass die Krähen das Nest wieder in Beschlag genommen hatten, und so wie die eine Krähe im Nest saß, lagen darunter wohl drei bis vier Eier.

Krähen beim Nestbau zu stören ist das eine, ein Nest zu zerstören, in dem vielleicht bereits ungeborenes Leben schlummert, das andere. Okay, dachte ich mir, wir schauen mal, wie sich die Situation entwickelt. Wenn es mit dem Nachwuchs zu laut werden sollte, würde ich im nächsten Jahr konsequenter sein. Vorerst aber: Leben und leben lassen!

Von da an störte ich die Krähen nicht weiter, für mich war die Sache erledigt. Natürlich öffnete ich von Zeit zu Zeit mein Fenster, und da war das Nest halt direkt vor meiner Nase und der Dicke stand aufgeplustert da. Aber ich versuchte nicht mehr, sie zu verscheuchen, eher, ihnen gut zuzureden (Na, wann ist es denn soweit?). Wenn schon Nachbarschaft, dann auf gute Nachbarschaft!

Ein Angriff aus heiterem Himmel

Gestern Nachmittag war ich bei Kaufland, und auf dem Rückweg passierte es. Ich war noch circa 60 Meter von unserem Haus entfernt, da spürte ich plötzlich einen dumpfen Schlag in meinem Nacken, verbunden mit einem Kratzen. Es war zwar nicht wirklich schmerzhaft, aber ich war erschrocken und habe grade noch gesehen, wie eine Krähe dicht über mich hinwegflog. Dann wendete sie und ließ sich auf einem Baum wenige Meter von mir entfernt nieder, auf einem Ast, auf dem noch eine weitere Krähe saß. Auch wenn ich noch nicht voll realisiert hatte, was da passiert war, fragte ich in Richtung des Baumes, ob sie noch ganz bei Trost sei, die Krähe.

Sie wirkte ungerührt, fast unbeteiligt. Ich konnte auch nicht sagen, welche von ihnen mich angegriffen hatte. Noch etwas unschlüssig setzte ich meinen Weg fort und drehte den beiden den Rücken zu, drei Schritte später ein zweiter Angriff. Wieder spürte ich einen dumpfen Aufprall und das Gefühl von Krallen auf meinem Nacken. Jetzt wurde mir etwas unheimlich!

Erinnerungen an Hitchcocks „Die Vögel“ stiegen in mir auf. Während die Krähe diesmal an mir vorbeiflog und auf einer Dachrinne gegenüber unseres Hauses landete, blieb die zweite Krähe hinter mir. Ich fühlte mich umzingelt und schlich die letzten Meter bis zur Haustür mit dem Rücken zur Häuserwand. Menschen, die mir entgegenkamen, werden sich gewundert haben, gesehen hatte den Angriff aber offenbar keiner.

Zu Hause angekommen begann ich zu recherchieren, ob so was häufiger vorkommt. Und tatsächlich sind ähnliche Angriffe belegt, sogar in Videos dokumentiert. In Bochum und Dresden gab es vor Jahren ähnliche Fälle und in Kreuzberg auch, wo jeweils mehrere Personen auf die geschilderte Art angegangen wurden. Die Polizei hat seinerzeit die Bevölkerung sogar gewarnt und aufgefordert, Kopfbedeckungen zu tragen!

Nebelkrähe im Anflug Marcus Bosch/imago

Die Lösung: Vorerst einen Regenschirm mitnehmen

Meine Frage war nun aber, ob und in welcher Form diese Kollisionen, um nicht zu sagen diese Bodychecks, mit den Geschehnissen im vierten Stock unseres Baumes zu tun hatten? War der Angreifer etwa DER Krähenmann? Wenn ja, hatte er gezielt mich ausgesucht? Und hatte die zweite Krähe zufällig da gesessen, oder war das gar ein Komplize, war der Angriff demnach sogar vorher geplant?

Später bin ich, zur Sicherheit mit einer Wasserwaage in der Hand bewaffnet, noch mal zu dem Baum gegangen, ob die beiden da immer noch sitzen, und ob vielleicht andere Leute dort Ähnliches erlebt hätten, aber von Tätern und weiteren Opfern keine Spur. Also bin ich nach Hause und zur Tagesordnung übergegangen.

Diese Geschichte ist bis hier her komplett wahr, und auch das was jetzt kommt, ist auch wahr. Ich schwöre! Heute morgen hatte ich einen Zahnarzttermin. Ich bin also um eine ganz andere Uhrzeit als gestern mit einer anderen Jacke und diesmal auf dem Fahrrad in eine andere Richtung losgefahren. Nach hundert Metern, schon weit um die Ecke in einer anderen Straße spüre ich auf einmal einen dumpfen Schlag im Nacken.

Die dicke Kapuze federt ihn etwas ab, und ich spüre wegen der Kapuze auch nicht die Krallen. Aber versteht ihr, was ich meine? Warum ich frage, wie intelligent Krähen eigentlich wirklich sind? Und was mich auch interessieren würde, wie nachtragend? Wie die Kommunikation in Gruppen funktioniert, insbesondere in größeren? Und ob ich jetzt ein Problem habe? Ich will kein Beef mit Raben!

Darum habe ich jetzt mal eine Nummer bei der Wildvogelhilfe angerufen. Die sehr freundliche und kompetente Ansprechpartnerin war gar nicht so überrascht, ähnliche Angriffe gäbe es wohl mehrmals täglich in Berlin, das Verhalten sei nicht untypisch für die Jahreszeit, zu schlimmen Verletzungen käme es praktisch nie. Und ja, Krähen können Gesichter erkennen, insofern könne es sich sehr wohl um eine Wiederholungstat handeln. Umsiedeln dürfe man solche Nester wegen Artenschutz aber nicht. Ihr Tipp: Vorerst einen Regenschirm mitnehmen, wenn man nach draußen geht.

Wer also in den nächsten Wochen einen Mann mit dem Rücken zur Häuserwand und bei schönstem Sonnenschein mit aufgespanntem Regenschirm durch die Straßen laufen sieht – nicht wundern, das bin ich!

