Tierethik einer Vierjährigen: Meine Nichte will kein Fleisch mehr essen

Zum Autor

Dr. Johannes-Georg Schülein, Philosoph, lebt und arbeitet in Berlin und Bochum. Seit 2014 ist er an der Ruhr-Universität Bochum tätig. Einen Schwerpunkt seiner Arbeit bildet die klassische deutsche Philosophie, die er für Fragen der Gegenwart fruchtbar zu machen versucht. 2016 erschien sein erstes Buch „Metaphysik und ihre Kritik bei Hegel und Derrida“ (Meiner-Verlag, Hamburg). Derzeit schreibt er sein zweites Buch, in dem er den Widersprüchen der menschlichen Freiheit anhand der Philosophie Schellings nachgeht. Er ist Autor zahlreicher Aufsätze sowie leitender Redakteur der internationalen Fachzeitschrift Hegel-Studien. Forschungs- und Gastaufenthalte führen ihn regelmäßig in die USA, nach Lateinamerika sowie in europäische Länder.