Tierfriedhof Autobahn: Das Massensterben auf Deutschlands Straßen

Alle 2,5 Minuten ereignet sich in Deutschland ein Wildunfall mit großen Säugetieren. „Laut der jüngsten Wildunfall-Statistik von 2021/22 des Deutschen Jagdverbandes handelt es sich insgesamt um 240.388 Tiere wie Rehe, Schwarzwild, Damwild und Rotwild“, erklärt Nadia Wattad, Pressereferentin vom Deutschen Tierschutzbund.



Immer wieder würden auch Wölfe überfahren, selten sogar auch Elche und Wisents. Schätzungen gehen alleine bei Igeln von etwa 500.000 getöteten Tieren pro Jahr aus.

„Da der Tod kleinerer Tiere wie Igel, Vögel, Eichhörnchen oder Marder oft keinen Unfall oder materiellen Schaden verursacht, dürfte eine sehr hohe Anzahl von getöteten Tieren hinzuzurechnen sein. Wenn wir noch Kleintiere wie Frösche, Salamander oder Mäuse berücksichtigen, dann geht die Zahl in die Millionen“, sagt Peter Höffken von der Tierschutzorganisation Peta. Zudem würde oftmals vergessen, Insekten dazuzuzählen, obwohl gerade der enorme Insektenschwund durch den Verkehr immens zunehme.



Ernüchternde Zahlen, die auch Untersuchungen der portugiesischen Biologin Clara Grilo bestätigen. Ergebnisse einer ihrer Studien des Jahres 2020 haben ergeben, dass europaweit etwa 194 Millionen Vögel und 29 Millionen Säugetiere durch den Straßenverkehr zu Tode kommen.

Ganze Populationen sind gefährdet

„Für Arten mit nur geringer Individuenzahl können solch hohe Verluste auch aus Sicht des Artenschutzes dramatisch sein. Beispielsweise gilt bei den verhältnismäßig seltenen Luchsen und Wölfen der Tod im Straßenverkehr neben illegalen Tötungen als Haupttodesursache. Aber auch bei Amphibien wie Frösche und Salamander sind die Todesfälle im Straßenverkehr ein großes Problem für den Artenschutz, weil derart viele Tiere sterben“, erklärt Höffken.



Auch bei Igeln sind Populationen durch den Straßenverkehr gefährdet. „Daten zur Sterberate von Igeln durch den Straßenverkehr zeigen, dass der Rückgang der Häufigkeit überfahrener Igel damit zusammenhängt, dass es insgesamt weniger Igel gibt und der Gefährdungsstatus zunimmt. Sie werden insbesondere zur Paarungszeit, von Mitte Mai bis Juli überfahren“, so Wattad.

Eine dänische Studie habe zudem herausgefunden, dass es sich dabei häufiger um männliche Igel handle, da diese weitere Strecken zurücklegen müssen und es sie deshalb häufiger über Straßen führt. „Für die Populationsentwicklung hat der Straßenverkehr sehr negative Konsequenzen. Eine Berliner Studie konnte sehr eindrucksvoll darstellen, wie wichtig für Igel vernetzte, grüne Infrastrukturen sind und dass die Gefahr der räumlichen Isolierung von Igelpopulationen durch gezielte Maßnahmen angegangen und verhindert werden muss“, erklärt Wattad.

Igelpopulationen sind durch die Gefahr der Straßen gefährdet. blickwinkel/imago

Die Ursachen des Massensterbens

Die zugrunde liegende Ursache für eine derart hohe Anzahl an getöteten Tieren liegt an der starken Zerstückelung der Lebensräume der Tiere. „Es gibt kaum zusammenhängende Naturgebiete, die nicht noch von Straßen zerschnitten wären. Zum anderen sind die Präventionsmaßnahmen der Politik und Behörden bei weitem nicht ausreichend“, sagt Höffken.

Zudem sei es ein Fakt, dass sich die Anzahl der Unfälle in den letzten zehn Jahren auf konstantem Level bewege. „Dies spiegelt auch unseren Eindruck wider, dass das Problem nicht ausreichend durch entsprechende Maßnahmen angegangen wird“, so Höffken.



Ähnliche Ursachen findet man auch beim Naturschutzbund Deutschland. „Straßen durchschneiden Lebensräume von Tieren. Das Straßennetz ist oft so dicht, dass nicht genügend undurchschnittene Fläche bleibt, als dass sie größentechnisch für die meisten Arten ausreichen würde. Darum sind viele Wildtiere gezwungen, Straßen zu überqueren“, sagt Pressesprecher Roland Panter.

Präventionsmaßnahmen in der Entwicklung

Wirksame Maßnahmen, dazu gehören vor allem Grünbrücken und Geschwindigkeitsbegrenzungen, sind längst bekannt, werden aber in der Fläche nicht ausreichend umgesetzt. „Eine Studie aus 2016 untersuchte den Erfolg von Maßnahmen wie Zäunen, Wildtierbrücken und Reflektoren. Es zeigte sich, dass eine Kombination aufwendiger Maßnahmen den effektivsten Schutz bietet“, erklärt Höffken.



Am wirksamsten seien demnach eine Kombination aus Zäunen und Tierbrücken. „Die unfallbedingten Todesfälle wurden dadurch um 83 Prozent reduziert“, so Höffken. Reflektoren alleine würden die Todesrate aber nur um ein Prozent verringern, da sich die Tiere schnell daran gewöhnen.

„Reflektoren werden vor allem an Straßenpfosten angebracht, in den letzten Jahren vor allem die auffällig blauen Reflektoren. Diese sollen das Wild aufgrund ihrer Farbe wirksamer abschrecken und so Unfälle verhindern. Einer Studie der FVA Freiburg zufolge konnte jedoch keine Wirksamkeit nachgewiesen werden. Auch Untersuchungen an Teststrecken belegten dies“, erklärt Wattad.



Ein weiteres Instrument, das seinen Teil zur Eindämmung des Massensterbens leisten soll, sind sogenannte akustische Wildwarner. „In Thüringen entwickelten Forscher ein System, welches über Mikrofone die Abrollgeräusche der Reifen sich nähernder Fahrzeuge erfasst. Dadurch wird ein hochfrequenter Pfeifton ausgelöst. Der soll bewirken, dass die Tiere verharren, etwa ab 30 Meter bevor sie auf die Straße laufen. Da mehrere Wildwarner miteinander kommunizieren, entsteht ein 150 Meter langer akustischer Schutztunnel, der sich über eine gefährdete Strecke mit dem Auto mitbewegt“, sagt Wattad. Ob diese aber wirksam seien, bedürfe noch weiterer Forschung.

Wildbrücken sind ein wirksames Instrument gegen das Tiersterben, das aber noch zu selten Anwendung findet. imagebroker/imago

Olfaktorische, also den Geruchssinn der Tiere betreffende Maßnahmen, sind ein weiteres Hilfsmittel. „Mittels sogenannter Duftzäune oder Vergrämungsmittel, welche auf das Wild abschreckend wirken, sollen die Tiere über Gerüche von den Straßen ferngehalten werden. Auch hier fehlt es an wissenschaftlicher Überprüfung, ob dies flächendeckend zur Vermeidung von Unfällen beiträgt. Zudem sind derartige Maßnahmen durch Witterungseinflüsse nicht langfristig nutzbar, sondern müssen immer erneuert werden“, so Wattad.



In ihrer Wirksamkeit nicht mehr untersucht werden müssen Wildbrücken. Mithilfe dieser können Tiere ein Waldstück, das von einer Straße durchschnitten wird, gefahrlos erreichen. „Es besteht großer politischer Handlungsbedarf, insbesondere auch bei der Errichtung und dem Erhalt von Schutzzonen und Renaturierungsprojekten, in denen jeglicher menschlicher Einfluss unterbunden und nicht nur eingeschränkt wird“, sagt Nadia Wattad weiter.

Dazu zählen in der Folge nicht nur der Verkehr, sondern auch wirtschaftliche Nutzung, Freizeitaktivitäten und Tourismus. „Auch ist der Ausbau grüner, für Wildtiere nutzbarer Korridore und Grünflächen in unseren Städten weiterhin förderungswürdig. Es besteht Bedarf an mehr wissenschaftlichen Studien zum Verhalten und zu den Strategien der einzelnen Wildtierarten, um herauszufinden, welche Anforderungen die grünen Korridore erfüllen müssen, damit diese auch erfolgreich angenommen werden“, erklärt sie.



Auch Roland Panter vom Deutschen Naturschutzbund sieht einen Paradigmenwechsel als dringend und notwendig an. Die Politik investiere überproportional in den Ausbau des Straßenverkehrs. Neue Straßen vergrößerten das Problem und machten Naturräume kleiner. Die Bedürfnisse von Natur und Tieren würden dabei nur punktuell vor Ort berücksichtigt und nicht als großes Ganzes gedacht. Er kritisiert, die Politik setze hier falsche Maßstäbe.



