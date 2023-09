Simon Lereng Wilmont war einer der wenigen Filmschaffenden, die sich schon zu Beginn der Annexion der Krim in das ostukrainische Frontgebiet wagten. Daraus entstand sein Dokumentarfilm „The Distant Barking of Dogs“, welcher 2019 auf der Oscar-Shortlist landete. 2022 erschien dann „A House Made of Splinters“, das das Leben in einem ukrainischen Kinderheim skizziert.