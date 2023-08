Mein Telefon klingelt: Die Hamburger Polizei! Während meiner ausführlichen Erklärungsversuche kann ich förmlich sehen, wie der Beamte am Telefon die Augen verdreht. „Ja, ja, Ihre Mutter ist uns schon bekannt, in unserem Computer steht sie als ‚Schubert-Pianistin‘. Machen Sie sich bitte keine Sorgen! Wir haben sie nach Hause gebracht und wie immer spielte sie begeistert für unseren Kollegen Schubert.“

Ich verstehe sofort: Nicht der Kollege heißt Schubert, sondern ein namentlich nicht genannter Beamter kam unfreiwillig in den Genuss eines kleinen Privat-Konzertes. Vorher wird nämlich bei meiner Mama niemand in die Freiheit entlassen!



Demenz ist eine schlimme Krankheit, und bis vor einigen Jahren war ich fest davon überzeugt, dass Musiker (und besonders Pianisten) aufgrund ihrer intensiven Nutzung bestimmter Hirn-Areale ein sehr geringes Risiko haben, von dieser Krankheit befallen zu werden.

Ein Wunderkind

Meine Mutter wurde kurz vor dem Zweiten Weltkrieg in Leningrad geboren. Ein Wunderkind, mit absolutem Gehör und einem enormen Willen, irgendwann mal auf einer Bühne zu stehen. Stehen? Pianistin? Ja klar: Schon im Alter von zwei Jahren versuchte sie, im Stehen (!) ihren Onkel, der Violine spielte, am Klavier zu begleiten. Mit fünf saß sie dann als Solistin im großen Saal der Philharmonie und spielte Chopin. Meine Großmutter war fest davon überzeugt, meine Mutter wäre ein Genie. Sie kaufte ihr einen Flügel und schütze sie vor allen Nachbarn, die sonst noch so in der Wohnung lebten.

Es war eine große Wohnung mit vielen Bewohnern und vielen Räumen. Jede Familie lebte zusammen in einem Zimmer. Es müssen alles in allem so um die 70 Personen gewesen sein.



Ehrlich gesagt, kann ich mir kaum vorstellen, mit so vielen Leuten zusammenzuleben, aber damals war so eine „Kommunalnaja Kvartira“ wohl völlig normal.

Das Klavierspielen wird zur Leidenschaft

Meine Mutter, die später dann die Leningrader Blockade überlebt hat, war in der Tat eine Vollblutmusikerin. Nie habe ich in meinem Leben jemand anderen gesehen, der so fanatisch in die Musik, vor allem in das Klavier verliebt war. Und mir, die ich eigentlich Geige spielen wollte, sagte meine Mutter: „Eine Geige ist teuer, aber ein Flügel ist ja schon da. Also spiel Klavier!“

Meine Mutter fing als Solistin an – der Wunschtraum eines jeden Pianisten –, arbeitete aber notgedrungen zuerst, nach ihrem Studium, als Korrepetitorin in einer Violinklasse des Konservatoriums. Eine phänomenale Korrepetitorin, das blieb sie zeit ihres Lebens!



„Möchtest du irgendwann mal in der Carnegie Hall spielen?“, fragte sie der Geigen-Professor. „Als Solistin wirst du große Konkurrenz haben, als Begleiterin gibt es kaum jemanden wie dich. Geh diese Richtung!“ Genau das machte meine Mutter und wurde als Korrepetitorin eine Legende.

Unterstützung für junge Musiker

Nach ihrem Umzug nach Hamburg fand sie sofort eine Anstellung an der Hochschule und gründete eine Reihe von Hauskonzerten für junge Musiker, damit diese die Möglichkeiten hatten, Auftrittserfahrungen zu sammeln und vielleicht auch ein Taschengeld dazuzuverdienen.



Auf diese Weise gingen durch ihre Hände eine enorme Anzahl von heute weltbekannten Solisten, die sie nicht nur musikalisch großgezogen hatte: Sie kochte für sie, übte mit ihnen in ihrer Wohnung, begleitete sie auf ihren Fahrten zu Wettbewerben und unterstütze sie, wo immer sie nur konnte.

Es gibt heute kaum ein großes Orchester, wo nicht ihre Schützlinge sitzen. Und kaum eine Hochschule, wo keiner ihrer ehemaligen Studenten als Professor tätig ist.



Dann kam Corona. Und die Demenz. Vor ihrem letzten Kammerkonzert mit einem Solisten ging sie nach der kurzen Anspielprobe einfach weg. Nach Hause. Sie dachte, es sei nur eine Probe gewesen.

Und dann fing sie wieder an, solo zu spielen. Ihre wunderbaren solistischen Fähigkeiten kamen zurück. Der Kreis war geschlossen. Sie spielt Chopin oder Schubert. Sie spricht von den sechs Sonaten, die sie jetzt für ihre nächsten Konzerte vorbereitet. Von Konzerten, die sie nicht mehr spielen wird, weil es diese Konzerte nur in ihrer Fantasie gibt …

Aber vor den Polizisten, die sie nach Hause bringen, spielt meine Mutter, Frau Prof. Mara Mednik, Schubert.



Sie ist sehr glücklich. Die Polizisten hoffentlich auch.



Elisaveta Blumina ist Konzertpianistin und Malerin. Sie lebt in Berlin.

