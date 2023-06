Unerfahren, überambitioniert? Wenn junge Lehrer mit Vorurteilen zu kämpfen haben

Eltern und Kollegen sind oft skeptisch, wenn Lehrkräfte besonders jung wirken. So wie unsere Autorin. Sie sieht aber auch etwas Positives an der Sache.

Wir alle kennen wahrscheinlich Vorurteile, die das Aussehen, das Handeln und die Unterrichtsgestaltung von Lehrpersonen betreffen. Dabei spielt insbesondere der Phänotyp einer Person eine entscheidende Rolle. Denkt man an ältere Lehrkräfte, so kommen einem schnell Begriffe wie „veraltete Methoden“, „Strenge“ und „Frontalunterricht“ in den Sinn. Aber umgekehrt sind es häufig auch junge Lehrkräfte, die in ihrem Arbeitsalltag mit Vorurteilen und Stigmata zu kämpfen haben – nicht nur vonseiten der Gesellschaft und der Eltern, sondern oft auch innerhalb des Kollegiums.

Ich selbst bin Lehrerin, 27 Jahre alt, und werde oft nicht als solche wahrgenommen. Ob dies nun als Fluch oder Segen gesehen werden kann, soll im Folgenden genauer beleuchtet werden.

Seit jeher bin ich es gewohnt, jünger geschätzt – und infolgedessen – auch unterschätzt zu werden. Zwar denkt man über junge Lehrkräfte oft: jung, engagiert, neue Methoden, aber mindestens genauso oft auch: unerfahren, überambitioniert und zu fordernd.

Bereits während meines Praxissemesters wurde ich mit derartigen Vorurteilen konfrontiert. Zu diesem Zeitpunkt waren es insbesondere Eltern, die meine Kompetenz aufgrund meines Alters anzweifelten, sollte ihr Kind etwas Schlechteres als eine Zwei geschrieben haben. So beispielsweise bei einem Elternabend, bei dem ich mit einer Kollegin vor einer Mutter saß, die sich über den angeblich hohen Schwierigkeitsgrad der Arbeit beschweren wollte.

Lustige Situationen im Referendariat

Die Praktikantin solle doch lieber mal eine einfache Kurzgeschichte von Bertolt Brecht nehmen. Meine Kollegin und ich schauten uns kurz lächelnd an und entgegneten nur, dass dies schon eine Geschichte von Bertolt Brecht gewesen sei. Erst zu diesem Zeitpunkt fing sie an, den Fehler bei ihrem Kind zu suchen und nicht mehr bei den „zu hohen Anforderungen“ der Praktikantin.

Während meines Referendariats gab es auch häufig lustige Situationen aufgrund meines Aussehens, über die ich auch heute noch schmunzeln muss. So versuchte mich ein Fünftklässler in der Hofpause auf den Hof zu schicken oder ein mir bis dato unbekannter Kollege stellte mich bei einer 9. Klasse als neue Schülerin vor.

Mittlerweile arbeite ich als vollwertige Lehrerin, aber auch jetzt gibt es noch Situationen, in denen ich mich teilweise aufgrund meines jungen Aussehens unterschätzt fühle.

Zu Beginn des Schuljahres fing ich an einer neuen Schule an und innerhalb des Kollegiums wurde von niemandem erfragt, in welcher Position ich eigentlich da bin. Stattdessen wurde pauschal vorausgesetzt, dass ich Praktikantin oder gar Studentin sei. Ich wurde gefragt, wer mein Betreuer sei, wann ich mein Referendariat beginnen würde, oder mir wurden, ohne dass ich gefragt hätte, in einem maßregelnden Ton Ratschläge für den Umgang mit Klassen gegeben. Dabei war es nicht die Tatsache, dass ich für jung gehalten werde, die mich verärgerte, sondern die Tatsache, dass gar nicht erst in Erwägung gezogen wurde, dass ich auch als Lehrperson da sein könnte.

Tatsächlich passiert es also immer wieder, dass man aufgrund seines Aussehens unterschätzt oder falsch eingeordnet wird. Der mit Abstand positivste Aspekt daran ist jedoch, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass man schneller und effektiver an die Schüler und Schülerinnen herankommt, da die Lebenswelten noch ähnlich sind. Sie vertrauen einem schneller, lassen sich leichter motivieren und öffnen sich auch bei Problemen. Und das ist es doch letztlich, worum es gehen sollte: um guten Unterricht und um die Kinder.

Lisa-Marie Lochner ist Lehrerin in Erfurt. Vorher hat sie auch in Berlin unterrichtet.

