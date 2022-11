Unsere Überlebensformel: Die globalen Umweltkrisen sind lösbar

Die Klimakrise ist an vielen Orten bereits deutlich spürbar. Nach heftigem Monsunregen in Pakistan befördern Anwohner Säcke mit Futter für ihr Vieh auf einem behelfsmäßigen Floß durch das Hochwasser.

Für Psychologen ähneln sich alle Krisen. Die Klimakrise unterscheidet sich da nicht sehr von einer Beziehungskrise – mit den Weltklimakonferenzen als mal mehr, mal weniger erfolgreichen Therapiesitzungen. Den Beginn jeder Krise prägen Nicht-Wahrhaben-Wollen und Leugnen des Problems: Bis weithin akzeptiert wurde, dass es den Klimawandel gibt, dass er auf unsere Art zu wirtschaften zurückgeht und dass er unser Überleben bedroht, vergingen Jahrzehnte.

Die Phase, die dieser Erkenntnis folgt, ist gerade zu beobachten: die Achterbahn der Gefühle. Wut, Angst und Panik bei denen, die sich an Gemälde und Straßen kleben, und Resignation bei denen, die glauben, dass wir nichts mehr ändern können und uns notgedrungen an Hitze und Dürren, Stürme und Überschwemmungen anpassen müssen.

Doch manche sind schon weiter, in der finalen Phase der kreativen Krisenbewältigung, wie sie in der Psychologie heißt. Für sie geht es nun – nicht nur auf den Klimagipfeln – darum, Verantwortung für die Fehler der Vergangenheit zu übernehmen, Althergebrachtes neu zu bewerten und Auswege zu finden. Das Verblüffende: Wie in einem der beliebten Escape-Room-Spiele liegen die Lösungen oft auf der Hand. Sie müssen nur richtig verknüpft und konsequent umgesetzt werden, damit sich die Tür öffnet: in eine nachhaltige und auch sozial gerechte Zukunft, die das fossile Zeitalter hinter sich lässt.

COP27 in Sharm El-Scheich: „Green Zone“-Besucher nutzen Fahrräder zur Energiegewinnung. imago/Dominika Zarzycka

Leben mit der Natur, nicht gegen sie

Kein Zweifel, die Aufgabe ist enorm. Wir müssen sämtliche Bereiche der Weltwirtschaft grundlegend umgestalten. Dekarbonisierung heißt das Motto, weg vom kohlenstoffreichen „Energydrink“ der fossilen Energien. Wir müssen Energie gewinnen ohne Kohle, mobil sein ohne Öl, heizen ohne Erdgas, bauen ohne Beton, wirtschaften ohne Müll, denken in Kreisläufen und uns nachhaltiger ernähren – kurz: leben mit der Natur, nicht gegen sie.

Die größte Gefahr ist derzeit, dass angesichts von Ukraine-Krieg und Energieknappheit, Pandemie, Wirtschaftskonflikten und Inflation die existenziellen Umweltkrisen aus dem Blickfeld geraten. Denn neben dem Klimawandel geht es zudem ums Artensterben, die Abholzung der Regenwälder, die Vermüllung der Meere. Mehr noch: Die Umweltkrisen sind alle miteinander und mit den politischen Krisen verknüpft.

Selbst mit der Umsetzung aller Versprechen, die bislang auf den Klimakonferenzen abgegeben wurden, stiege die Fieberkurve der Erde um mehr als zwei Grad bis 2100. Dann könnten „Dominosteine“ kippen: Regenwälder könnten zu Savannen werden, große Teile Grönlands und der Antarktis unumkehrbar schmelzen, Permafrostböden riesige Mengen an Methan freisetzen – und all das würde die Temperaturen weiter in die Höhe treiben.

Das Eis in Grönland schmilzt immer schneller. University At Buffalo/PA Media/Jason Briner

Nicht nur die Krisen, sondern auch die Lösungen hängen zusammen

Das Schlimmste aber wäre, dass dann schon in wenigen Jahrzehnten mehr als zwei Milliarden Menschen lebensfeindliche Regionen mit Jahresmittelwerten von über 29 Grad Celsius bewohnen müssten, Tag und Nacht bei brütender Hitze. Das wären 70-mal so viele wie heute – mit fatalen Folgen: Migrationswellen, Wirtschaftskrisen, internationale Konflikte und Kriege. Wir müssen dringend handeln, jetzt!

Die gute Nachricht: Die wichtigsten Maßnahmen gegen die Umweltkrisen – sozusagen „unsere Überlebensformel“, wie ich mein Buch genannt habe – sind bekannt und lassen sich an zwei Händen abzählen. Wind- und Solarstrom, Wasserstoff und Elektromobilität, Bauen mit Holz statt Beton, Gebäudesanierungen und Wärmepumpen, mehr Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft und Minimierung des Mülls, der Stopp von Rodungen in den Tropen sowie eine nachhaltigere Landwirtschaft und der Umstieg von Fleisch zu einer weit stärker pflanzenbasierten Ernährung. Werden diese Hebel betätigt, dann ist der Ausweg aus dem Escape-Room in Sicht.

Positiv ist zudem, dass nicht nur die Krisen, sondern auch die Lösungen eng zusammenhängen. Wer Regenwälder und Feuchtwiesen schützt, nützt der Artenvielfalt und bremst den Klimawandel. Oder ein weniger bekanntes Beispiel: die offenen Müllkippen in Afrika und Südostasien. Die organischen Abfälle, die dort über die Hälfte des entsorgten Materials ausmachen, zersetzen sich zum starken Klimagas Methan. Eine geordnete Sammlung und Behandlung des Mülls wäre eine Win-win-Situation für gleich mehrere Umweltprobleme: Damit würde nicht nur die Menge an Giftstoffen und Plastikmüll drastisch verringert, sondern es würde zugleich jedes Jahr mehr an Klimagasen eingespart, als ganz Deutschland in die Luft bläst.

Auf der Mülldeponie Bantar Gebang in Bekasi, West-Java, durchsuchen indonesische Müllsammler den Müll nach wiederverwertbaren Materialien, wie Plastik und Metall. imago/Olaf Schülke

Viele Trends zeigen in die richtige Richtung

Viele Trends zeigen inzwischen in die richtige Richtung: Nie haben sich mehr Deutsche vegan oder vegetarisch ernährt als heute – über neun Millionen sind es bereits, bei den unter 30-Jährigen schon fast jeder Fünfte. Wind- und Solarstrom sind weltweit bereits billiger als Kohlestrom, in manchen Regionen sogar um einen Faktor zehn. Der Elektromobilität gelingt der Durchbruch, selbst grüner Wasserstoff wird bald günstiger sein als der aus Erdgas.

Das Potenzial dieser Hebel ist enorm, wie eine einfache Rechnung zeigt: Wenn wir weltweit alle fossilen Kraftwerke durch Wind- und Solarstrom und die Verbrennungsmotoren durch Elektroantriebe ersetzen könnten, dann würde das die Klimagas-Emissionen aus Kohle, Öl und Erdgas schon um knapp zwei Drittel senken.

Dass dieser Paradigmenwechsel gelingen kann, ist durchaus realistisch. So entfallen heute fast 70 Prozent des weltweiten Zubaus der Stromerzeugung auf erneuerbare Energien. Kohlekraftwerke werden immer weniger gebaut, in den USA entstand in den vergangenen sechs Jahren kein einziges mehr. Und selbst China und Indien, die nach wie vor stark auf Kohle setzen, besitzen heute mehr an erneuerbarer Kraftwerksleistung als der „Klimavorreiter“ Europa und die USA zusammen. Im Frühjahr 2022 hat China sogar angekündigt, bis 2030 in seinen Wüsten 450 Gigawatt Leistung mit Wind- und Solarparks zu errichten – das wären fast 60 Prozent mehr, als die gesamte EU besitzt.

Technologien machen große Fortschritte

Auch auf anderen Feldern soll künftig grüner Strom zum Einsatz kommen – etwa wenn Gebäude mit Wärmepumpen beheizt werden, die Strom nutzen, um der Außenluft oder dem Erdboden Wärme zu entziehen und sie ins Haus weiterzuleiten. In heißen Sommern lassen sich die Kreisläufe sogar umkehren; die Wärmepumpe wird zur „Kältepumpe“, und die vormalige Fußboden- oder Wandheizung strahlt dann kühlende Luft ab.

Beim Verkehr boomt weltweit die Elektromobilität, bei Fahrrädern, leichten Lkw, Bussen und den Pkw. Der Hauptgrund ist auch hier die Wirtschaftlichkeit: Seit 2010 sind die Kosten für die Akkus um 90 Prozent gesunken. Starke Batterien können nun zu vertretbaren Preisen in E-Fahrzeuge eingebaut werden, die Reichweite liegt bei 400 bis 600 Kilometern, und mit Schnellladesystemen lässt sich in einer Viertelstunde Strom für 300 Kilometer nachladen. Autofirmen überbieten sich mit Ankündigungen, wer zuerst aus der Benzin- und Diesel-Ära aussteigt – und viele Regionen, auch die EU und Kalifornien, wollen ab 2035 keine Pkw mit fossil befeuerten Verbrennungsmotoren mehr neu zulassen.

Grüner Wasserstoff – produziert mithilfe von überschüssigem Wind- und Solarstrom – ist zwar noch doppelt so teuer wie Wasserstoff aus Erdgas, aber bis 2030 dürfte er auf gleichem Niveau liegen. Damit lassen sich auch Schwerlaster, Schiffe und Flugzeuge auf eine „grüne Schiene“ setzen. So fahren in der Schweiz bereits schwere Lkw, die dank Brennstoffzellen mit 32 Kilogramm Wasserstoff 400 Kilometer weit kommen.

Solaranlagen stehen vor einer alten Zementfabrik zur Erzeugung von grünem Wasserstoff. Sie ist Teil des europäischen Projekts Green Hysland und die erste industrielle Anlage in Spanien. dpa/Clara Margais

Klimaneutrale Chemiefirmen und grüne Stahlindustrie

Wasserstoff kann zudem bei der Stahlerzeugung die Kohle ersetzen und mit Kohlendioxid kann er zu Methanol und synthetischen Kraftstoffen umgewandelt werden – womit sich dann wieder große Schiffe und Flugzeuge betanken lassen. Aus solchen Stoffen können zudem alle Plattformchemikalien für die organische Chemie hergestellt werden. Damit sind sogar klimaneutrale Chemiefirmen künftig ebenso in Reichweite wie eine grüne Stahlindustrie.

Auch Projekte für eine nachhaltigere Zementindustrie gibt es bereits – ebenso wie Holzhybrid-Hochhäuser, die fast gar keinen Beton mehr benötigen. Dank 3D-Computerplanung der Gebäude können die Holzmodule präzise vorgefertigt werden. Vor Ort werden sie dann nur noch wie Legosteine zusammengefügt. Die Folge: Weniger Staub, weniger Lärm, weniger Abfall und ein weit schnelleres Bauen – zudem verringert das leichte Holz die Belastung des baulichen Untergrunds drastisch, was auch bei den Fundamenten eine Menge Beton spart.

Der Kohlenstoff, den Holz während seines Wachstums aus dem Kohlendioxid der Luft bindet, gelangt viele Jahrzehnte nicht wieder in die Atmosphäre, wenn das Holz in Balken, Decken und Wänden steckt. Und das Beste: Nur ein Zehntel des Holzeinschlags in Deutschland würde jedes Jahr für mehr als 200.000 Wohnungen reichen – ein Großteil dessen, was hierzulande gebaut wird.

Viel zu tun ist auch noch in der Landwirtschaft, vor allem in der Fleischindustrie. So rülpst jedes Rind pro Tag zwischen 200 und 400 Liter Methan hoch – die 1,4 Milliarden Rinder auf unserem Planeten sind allein wegen ihrer Verdauung klimaschädlicher als der Betrieb der 1,25 Milliarden Pkw. Und das ist nicht alles: Die Fläche der Viehweiden übertrifft die der Ackerflächen ums Doppelte, und die Hälfte der Ernte wird an Tiere – Rinder, Schweine und Geflügel – verfüttert.

Weiderinder im Morgenlicht auf einer rauhreifbedeckten Wiese. imago/Sven Simon

Es geht nicht um Verzicht, sondern um mehr Lebensqualität

Direkt und indirekt braucht die Fleischindustrie fast 80 Prozent der weltweiten landwirtschaftlichen Fläche. Landwirtschaft und Ernährung verursachen über ein Viertel aller Klimagase – und die Fleischindustrie mehr als 60 Prozent davon. Der Umstieg auf eine mehr pflanzenbasierte Ernährung ist daher nicht nur ein Gewinn für Gesundheit und Tierwohl, sondern auch für den Klimaschutz.

Grundsätzlich gilt: Wesentlich für die Bewältigung der Krisen sind weniger die technische Machbarkeit und auch nicht die Wirtschaftlichkeit der Lösungen – beides ist in vielen Fällen bereits gegeben! Entscheidend ist die Psychologie der Menschen, der Wille zum Wandel und zu weltweiter Kooperation statt Konfrontation. Wir müssen nicht nur unsere Art des Wirtschaftens ändern, sondern auch unsere Art zu leben.

Dabei geht es gar nicht so sehr um Verzicht, wie viele meinen, sondern im Gegenteil sogar um eine Zunahme an Lebensqualität. Denn es ist wohl kaum zu bestreiten: In einer Stadt der kurzen Wege mit wenig Autoverkehr und großzügiger Begrünung lebt es sich stressfreier. Weniger Fleisch und weniger Fertigprodukte sind gesünder. Strom vom Solardach ist gut fürs Klima, für den Geldbeutel und für eine sichere und unabhängige Energieversorgung – und ein Wald oder ein Korallenriff mit reichem Tierleben hilft nicht nur der Artenvielfalt, sondern beschert auch wunderbare Urlaubserlebnisse.

„Unsere Überlebensformel“ heißt das neue Buch von Ulrich Eberl. Piper Verlag

Für den Ausweg aus dem Escape-Room mit all den Umweltkrisen brauchen wir rationales Denken, nicht lähmende Angst, Frustration oder Wut. Wie erfolgreich effektive Forschung sein kann und wie schnell die Welt bei existenziellen Bedrohungen reagieren kann, zeigte sich ja soeben eindrucksvoll bei der Entwicklung von Impfstoffen gegen das neue Coronavirus. Auch bei den Umweltkrisen bin ich überzeugt: Der nötige Wandel ist machbar, und die Lösungen sind wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll und – wenn wir es nur wollen – auch sozial gerecht zu gestalten. Wir kennen „unsere Überlebensformel“ bereits, wir müssen sie nur endlich mutig umsetzen.

Ulrich Eberl, geboren 1962 in Regensburg, promovierte an der TU München in Biophysik. Er arbeitete bei Daimler und leitete 20 Jahre lang bei Siemens die Kommunikation über Forschung und Innovationen. Seit 2016 ist er als selbstständiger Zukunftsforscher, Wissenschaftsjournalist und Buchautor tätig. Im aktuellen Buch „Unsere Überlebensformel“ (Piper-Verlag, München 2022, 24 Euro) bewertet er die global wirksamsten Lösungsstrategien für Umweltkrisen.

