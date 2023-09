Nachdem mein letzter Sommerurlaub durch meine ausufernde Bachelorarbeit und eine zeitlich sehr ungelegene Corona-Erkrankung unerwarteterweise auf dem Balkon meiner Eltern endete, war ich dieses Jahr heiß darauf, endlich wieder ungehindert neue Länder zu erkunden und die Seele baumeln zu lassen.

Meine Wahl fiel dabei auf Schottland: Raue Landschaften, bildschöne Schlösser, im Hintergrund ein paar Berge. Und dazu auch ziemlich weit weg, sofern man nicht von Easyjet & Friends Gebrauch macht. Ich lebe halbwegs umweltbewusst und studiere quasi nachhaltiges Reisen. Und auch wenn ich mich noch nicht auf Straßen geklebt habe, kann ich doch nicht die kleine Stimme in meinem Hinterkopf unterdrücken, welche im Angesicht des zu erwartenden CO2-Ausstoßes fragt: „Muss das sein?“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Eine Interrail-Reise nach Schottland

Außerdem ist meine Freundin keine große Anhängerin des Fliegens und seien wir ehrlich: Bahnfahren ist der neue Klima-Flex. Wer brauch schon AMGs, mein ICE fährt 330 Sachen in der Spitze. Damit war die Idee geboren: Eine Schottland-Reise mit der Bahn sollte es werden.



Passenderweise gibt es das Interrail-Ticket, welches ich ohnehin schon immer ausprobieren wollte. Ich entschied mich für den Vier-Tages-Pass für 194 Euro pro Person.

Bei der Feinplanung der Route wurde schnell klar, in einem Rutsch wird das nichts. Trotzdem sah der Fahrplan weitaus weniger exotisch aus als befürchtet. Von Berlin nach Amsterdam mit dem IC in rund sechs Stunden, von dort weiter mit dem Eurostar nach London in viereinhalb Stunden und dann als kleines Highlight für den letzten Ritt eine Fahrt im Nachtzug Caledonian Sleeper. Schlafengehen in London, Aufwachen in den Highlands. Genial.

Ein Caledonian-Sleeper-Zug fährt durch Schottland Rail Photo/Photoshot/imago

Was dann bei der Buchung folgte, war weitaus weniger genial. Im Idealfall plant man seine Route direkt auf der Interrailseite. Nicht jeder Zug akzeptiert nämlich Interrail-Tickets ohne Weiteres, häufig wird auch eine Sitzplatzreservierung notwendig. So auch im Eurostar, der immerhin 32 Euro pro Person haben will. Nicht unbedingt billig, wenn man sich den Preis des Interrail-Tickets vor Augen hält.

Wie dem auch sei, es ist Zeit, Tatsachen zu schaffen. Also schnell einloggen, den Interrail-Pass auswählen, für den man die Sitzplatzreservierung vornehmen will. Was sich dann herausstellt ist niederschmetternd: Es ist kein Sitzplatz mehr verfügbar.



Verwirrt betrachte ich die rot unterlegte Meldung der Interrail-Seite, welche eben noch munter den Preis für zwei Plätze angezeigt hatte. Alles weg. Die Direktverbindung zwei Stunden später? Auch ausgebucht.

Ausgebuchte Sitzplätze

Interrail-Lektion Nummer eins: Der Eurostar mag keine Interrail-Reisende. Verständlich, denn ein Ticket für den Zug nach Großbritannien kostet auf regulärem Wege zwischen 180 und 230 Euro. Pro Person. Wer da für 32 Euro mitfahren möchte, wird folglich behandelt wie ein Touri vorm Berghain oder ein Balrog von Gandalf („Du kommst hier nicht vorbei!“).

Zurück zum eigentlichen Problem: Das Ticket-Kontingent für Interrail-Reisende ist auf Zügen des Eurostars stark limitiert. In meinem Fall waren vier Wochen Vorlauf nicht genug, um noch Sitze im Wunschzug zu ergattern. Glücklicherweise gab es noch eine Alternativverbindung mit Umstieg in Brüssel. Unglücklicherweise wird diese Verbindung von Thalys betrieben, welche zur Eurostar-Group dazugehören. Und daher auch eine saftige Sitzplatzgebühr verlangen.

Das Terminal für den Eurostar im St. Pancras-Bahnhof in London Walter Bibikow/imago

Durch den Extra-Zug erhöhte sich die Sitzplatzgebühr zwar auf 54 Euro pro Nase (20 Euro bis Brüssel, 32 Euro bis London), aber egal, das Ticket war bezahlt, jetzt gab es kein Zurück mehr. Den Caledonian Sleeper ab London habe ich übrigens separat gekauft. Ich erwähne das, weil mir nach der Buchung aufgefallen ist, dass man auch hier sein Interrail-Ticket einsetzen kann.

Interrail-Lektion Nummer zwei: Man erhält im Nachtzug einen Anspruch auf einen Sitzplatz. Für alle höheren Angebote, wie mein gebuchtes Zwei-Nasen-Quartier mit Hochbett zahlt man lediglich die Differenz. Weiterhin plante ich von vornherein einen Zwischenstopp in Amsterdam ein, um nicht direkt am ersten Tag den kompletten Zug-Koller zu kriegen.

Mit der Rückfahrt wollte ich dann spontan sein, denn das ist ja die große Freiheit, die der Interrail-Pass verspricht. So weit, so gut, wäre da nicht Interrail-Lektion Nummer eins gewesen: Bereits nach der ersten Buchung beim Eurostar konnte ich meiner tiefen Entrüstung über diese beispiellose Sabotage des internationalen Zugverkehrs nur schwer Einhalt gebieten.

Eine spontane Rückfahrt

Trotzdem hatte ich anscheinend nichts gelernt und mir mit der Buchung der Rückfahrt aus London nach Hause reichlich Zeit gelassen – um dann wieder auf ausgebuchte Züge Richtung Amsterdam zu stoßen. Ich nehme Ihnen die dritte Interrail-Lektion vorweg, sie lautet: Keine Panik!

Meine Panik-Reaktion bestand darin, überhastet zu recherchieren, wohin der Eurostar noch aus London fährt (zum Beispiel nach Brüssel), dann ein Hotel dort für einen weiteren Zwischenstopp auf der Rückfahrt zu buchen (günstigstes Angebot ohne Stornierungsoption), um danach ein Ticket für den Eurostar kaufen zu wollen (welche dann natürlich auch ausverkauft waren). Man könnte daraus auch noch eine vierte Interrail-Lektion ableiten: Erst den Zug buchen, dann das Hotel.



Wirklich flexibel wirkte meine Interrail-Reise dann nicht mehr und mit dem Bauchgefühl, dass Fliegen einfacher (und billiger) gewesen wäre, trat ich die Reise an. Und nach bereits zwei Tagen war ich Feuer und Flamme vom Interrailing.

Den ersten Nachmittag in Amsterdam verbummelt ich entlang der Grachten und beendete den Abend mit einem guten Essen beim Italiener. Einen Tag später spazierte ich aus London St. Pancras International, ging in der Abendsonne über den Trafalgar Square, fotografierte den Big Ben, schaute beim King vorbei und wurde am nächsten Morgen nach einer etwas rumpeligen Nacht vom satten Grün der Highlands begrüßt.

Passagiere vor einem TGV im Gare de Lyon, Paris viennaslide/imago

Zwei Tage, drei Länder und das auch noch klimafreundlich. Die Rückfahrt korrigierte ich mit einem Zwischenstopp in Paris, wo ich den Urlaub dann mit einem Abendspaziergang an der Seine beendete. Nun sitze ich einen Tag später im TGV nach Deutschland, die Landschaft zieht an mir vorbei und ich stelle mir die Frage, ob ich das Abenteuer wiederholen würde.

Die Antwort darauf lautet: Jein. Ich könnte ein Dutzend weitere Probleme mit internationalen Bahnreisen nennen: Die zeitaufwendige Passkontrolle am Eurostar Terminal, für die 60 bis 70 Minuten eingerechnet werden können, der unterirdisch organisierte Nahverkehr in Schottland und der Umstand, dass anscheinend kein anderes Land außer Deutschland sich um nennenswerte Fahrgastinformation in den Zügen oder am Bahnsteig bemüht.

Aber trotzdem verbleiben mir aus dieser Reise deutlich mehr Erinnerungen, als wenn ich mich einfach in den nächstbesten Billigflieger gesetzt hätte. Falls Sie sich also auch mit dem Gedanken beschäftigen, mit dem Zug nach Großbritannien oder Süditalien zu fahren, probieren Sie es! Lassen Sie sich mit der nächsten Reise Zeit, keinen Stress auf dem Weg zum Flughafen, dafür mehr Zwischenstopps in den wunderschönen Metropolen Europas. Denn wie heißt es doch so schön: Der Weg ist das Ziel.



Das ist ein Beitrag, der im Rahmen unserer Open-Source-Initiative eingereicht wurde. Mit Open Source gibt der Berliner Verlag freien Autorinnen und Autoren sowie jedem Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten. Ausgewählte Beiträge werden veröffentlicht und honoriert.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de