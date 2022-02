Berlin - Die Bahn investiert demnächst 156 Milliarden in den vernachlässigten Ausbau, Deutschland soll mit VW und Tesla das Elektro-Autoland Nr. 1 in Europa werden und die neue Regierung will „mehr Zukunft wagen“.

Was tut man nicht alles, um im Gespräch zu bleiben, sogar die Nachtzüge werden wieder interessanter, wenn Inlandsflüge immer aufwendiger werden. Jetzt wird es der Deutschen Bahn wohl auch sicher leidtun, dass sie ein ungeliebtes Kind im Jahre 2016 sanft entschlafen ließ: den Autoreisezug.

Es gibt zwar noch drei kleine (private) Anbieter, aber diese nehmen nur eine kleine Nische für Skifahrer und Sommerurlauber wahr und ignorieren Berlin schmählich. Ein richtiges Konzept zur Verlagerung des Langstreckenverkehrs ist das eben noch lange nicht.

Und das bräuchte man, wenn auch der Individualverkehr etwas zur Klimaneutralität beitragen sollte, zum Beispiel, indem er lange Strecken mit Gepäck oder Anhänger auslagert und die Bahn erledigen lässt. Zu diesem Zweck müsste man aber mal Mut haben, ein Brainstorming zu veranstalten und neue Wege zu gehen (also „Zukunft wagen“), statt in verquaste Experimente wie Lkw mit Oberleitung zu investieren. (Bei der Bahn gibt es bereits die Oberleitung – wenn auch leider nicht überall.)

Früher: Verladen im Gänsemarsch

Die alten Autozüge waren erbärmlich, das Verladekonzept seit 1956 nicht erneuert, von Digitalisierung ganz zu schweigen. Deshalb hatten diese Züge immer eine dürftige Auslastung, speziell auf Rückfahrten, und hatten sich dadurch angeblich nicht mehr gerechnet.

Was war alles mangelhaft? Das Verladen erfolgte ausschließlich seriell (System: Gänsemarsch), das heißt, Teilstrecken konnte man nicht buchen, die Verladezeiten an den Rampen waren zu langsam, man musste mindestens eine Stunde vorher anstehen.

Für die Fixierung der Autos war ziemlich viel Personal nötig, welches umständlich am Boden Klauen festschrauben musste. Auch das kostete Zeit. Die Dachhöhe war begrenzt, Dachkoffer oder Skiboxen konnten nicht befördert werden. Für die Mercedes S-Klasse wurde zwar eigens eine neue Spurweite gebaut, aber ob die wuchtigen SUVs jetzt da noch reinpassen, sei dahingestellt.

Und obwohl die Bahn damals Motorräder – mit reichlichem Verzurraufwand – beförderte, weigerte sie sich hartnäckig, meinen kleinen Gepäckanhänger mitzunehmen. Das übernahm dann eine Spedition mit dem Lkw.

Und erst recht hatte die Bahn nie die Caravaner als Zielgruppe entdeckt, obwohl diese bei ihrer Fahrt nach Rimini am meisten Zeit gespart hätten. Wer mal mit Anhänger auf einer rechtsrheinischen Autobahn in einem Militärkonvoi gesteckt hat, weiß, wovon ich rede.

In der Zukunft: Digitale Einbuchung, bitte!

Wie könnte nun ein neuer Autozug aussehen? Die folgenden Gedanken sind der Versuch eines Brainstormings, das heißt ohne Machbarkeitsprüfung.

Ein anderes Verladekonzept muss her: irgendwie von der Seite, computergesteuert wie in japanischen Parkhäusern, damit auch zwischendurch zu- und ausgeladen werden kann. Die digitale Einbuchung, daher auch als „last minute“, muss möglich sein, digitale Hinweise direkt an der Autobahn auf die nächste Verladestation und auf die noch verfügbaren Plätze.

Attraktiv wäre ein „Autotransport“ wie im Eurotunnel, das heißt, die Passagiere bleiben im Wagen sitzen, können ihre Plätze aber verlassen, um sich am Bistro zu verpflegen oder das WC aufzusuchen (ja, das würde wahrscheinlich neue Technik und ein neues Gesetz erfordern).

Das Nonplusultra wären „Wallboxes“ im Zug zum Aufladen der Elektroautos. Damit würde sich die ewige Reichweitendebatte erübrigen.

Die Idee des Autozugs wird zwar nicht den Radfahrern und Carsharing-Unternehmen gefallen, aber wenn man auf weiteren Autoabsatz in Deutschland setzt, wenn die Feinverteilung an den Zielorten nach wie vor suboptimal ist und wenn die Autobahnen nach wie vor durch Lkw-Kolonnen überstrapaziert werden, sollte man auch andere Wege beschreiten. In der Schweiz werden ja sogar die Lkw auf Züge verladen.

Ich kann mich noch gut an die „Rollende Raststätte“ von Grunewald nach Dortmund erinnern, die von 1995 bis 1999 zur Entlastung der A2 angeboten wurde – das war ein absolutes Highlight meiner Urlaube in den 1990ern. Und als ich mit Freunden in Bozen im Abteil des Autozugs am Abend eine Flasche Rotwein entkorkte und wir den Autofahrern auf der verstopften Brenner-Autobahn zuprosteten, waren das Momente, die man nie wieder vergisst.

Unvergessen allerdings auch die Wurschtigkeit der Bahn, die dann den Schlafwagen über eine Stunde bei Rosenheim auf einem Gütergleis „parkte“, damit man nicht zu früh in Deutschland ankam. War zwar gut gemeint, aber wegen des Polterns und Quietschens der Rangierloks auf den Nebengleisen hat man kein Auge zugekriegt.

Das ist ein Beitrag, der im Rahmen unserer Open-Source-Initiative eingereicht wurde. Mit Open Source gibt der Berliner Verlag freien Autorinnen und Autoren sowie jedem Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten. Ausgewählte Beiträge werden veröffentlicht und honoriert.