In den letzten Monaten ist oft darüber geschrieben worden, dass die Corona-Krise für eine Retraditionalisierung der Rollen sorgt. Der Väterblogger Falk Becker zeichnet ein anderes Bild: Es gibt einen neuen Geist der Kooperation bei den jungen Paaren.

Laurin – Business-Sorgen statt Babyzeit

Laurin (40) ist inmitten der Pandemie zum dritten Mal Vater geworden. Seine Töchter sind sieben und vier Jahre alt. Sein Sohn ist vier Monate alt. Bei seinen ersten Kindern konnte er keine Elternzeit nehmen. Nach der Geburt seiner ersten Tochter hatte er sich gerade selbstständig gemacht, verbrachte viel Zeit in der Firma und lebte ein eher klassisches Modell mit seiner Freundin.

Die Anfangszeit mit seiner zweiten Tochter erlebte Laurin nur vom Krankenbett. Er erkrankte lebensgefährlich und war sehr lange in Krankenhaus und Reha. Nach Hause kam er erst wieder, als seine Tochter schon laufen konnte. Damals lief das Geschäft sehr gut, sein Catering-Unternehmen „Brot und Zeit“ war komplett ausgebucht. Laurin konnte Arbeitszeit reduzieren und mehr Zeit mit seiner Familie verbringen.

Beim dritten (und wahrscheinlich letzten) Kind, wollte er deshalb endlich eine längere Elternzeit nehmen. Geplant war, dass er sich die Elternzeit mit seiner Frau teilt, die dann eine neue Ausbildung beginnen wollte. Dann kam Corona. Als selbstständiger Unternehmer mit zwölf Mitarbeitern, entschied Laurin kurzfristig alles zu tun, um sein Unternehmen – und damit seine Mitarbeiter vor der Arbeitslosigkeit – zu retten. Niemand benötigt aktuell Catering für Geschäftskunden. Es gilt, neue Vertriebswege zu finden, Produkte zu kreieren, auf Märkten und im Internet zu verkaufen.

Laurin arbeitet mehr als vorher, die Elternzeit ist gekippt. Die Ausbildung seiner Frau wurde verschoben und sie ist nun mit drei Kindern zu Hause. Laurin ist physisch – und vor allem psychisch immer im Job. So anstrengend und unvorhersehbar das Arbeiten gerade ist, am meisten fehlt Laurin die Zeit als aktiver Vater. Im Gespräch macht er sich sehr viele Gedanken um seine Kinder, ihre Entwicklung und ihre Aussichten auf Kontakte unter ihresgleichen.

Sein persönlicher Ausblick: Wenn das Geschäft wieder anläuft, wird er erst mal weiter voll arbeiten. Es sei wichtig zu zeigen, dass der Chef an Bord ist und ans Geschäft glaubt.

Julio – Jonglierend durch den Lockdown

Julio und Elena, gebürtige Spanier, leben seit acht Jahren in Deutschland. Sie hatten hier bereits drei Kinder bekommen. Das vierte Kind von Julio und Elena wurde im Winter 2019 geboren. Julio entband es notgedrungen selbst, weil die beiden es nicht mehr bis zum Auto (geschweige denn bis zum Krankenhaus) schafften.

Im ersten Lockdown war Elena in Elternzeit und mit allen Kindern zu Hause. Als Arzt auf einer Covid-19-Station kam Julio mit vielen Corona-Patienten in Kontakt. Es kam, wie es kommen musste, im Herbst steckte sich die gesamte Familie mit Covid-19 an. Zum Glück waren alle Verläufe mild bis symptomfrei.

Im Winter wollte Julio nun eigentlich die Eingewöhnung seiner kleinsten Tochter begleiten. Seine Elternzeit war bis Ende Januar geplant. Parallel eröffnete seine Frau Elena ihre neue Praxis. Statt Eingewöhnung saß Julio den zweiten Lockdown mit vier Kindern aus. Als Ärzte haben beide Anspruch auf Notbetreuung, aber eine Eingewöhnung ohne Elternteil funktioniert nicht – und während der Lockdowns wurde erst mal nicht eingewöhnt.

So verbrachte Julio viel Zeit mit seinen Kindern. Es musste viel mehr Essen zubereitet und geputzt werden als üblich. Es gibt keine Chance, allen Kindern gerecht zu werden, und so wurde in Abstimmung mit den Lehrern das Homeschooling reduziert.

Nach langem Hin und Her mit der Kita wurde eine Eingewöhnung im Februar vereinbart. In dieser Zeit zahlte sich aus, dass beide Eltern in Teilzeit arbeiten. Julio und Elena jonglierten mit dem Abbau von Überstunden, ihren arbeitsfreien Tagen und ein paar Tagen Urlaub hin und her. Glücklicherweise wurde die Jüngste nicht krank, wie in der Eingewöhnung üblich – weniger Kinder, weniger Keime.

Aber es war trotzdem eine organisatorische Herausforderung. Das Schulkind konnte nicht mit zur Eingewöhnung, allein zu Hause bleiben sollte die Siebenjährige aber auch nicht. Freunde sprangen ein, später wurde auch mal im Auto eine halbe Stunde abgesessen. Die Eingewöhnung ist nun erfolgreich beendet, alles gut also? Es gibt ein neues Problem: Die Kinder dürfen maximal sieben Stunden am Tag in der Kita bleiben. Die Eltern arbeiten aber volle Tage, ihre Teilzeit erstreckt sich auf jeweils vier volle Tage pro Woche.

Sein persönlicher Ausblick: Julio denkt nun darüber nach, den Job im Krankenhaus aufzugeben und vielleicht in die Praxis seiner Frau einzusteigen.

Aufruf: Liebe Leserinnen und Leser, wie sind Sie als Väter und Mütter bisher durch die Krise gekommen? Sind Sie auch zu Improvisationskünstlern geworden? Wie sind Sie mit den neuen Belastungen umgegangen? Hat die Corona-Zeit die Beziehung zu Ihren Kindern vertieft? Bitte schreiben Sie Ihre Geschichte auf und schicken Sie an: Leser-blz@berlinerverlag.com

Falk – Vollzeitvater statt IT-Berater

Und wie erging es mir? Unser zweiter Sohn kam im Spätherbst 2019 zur Welt. Sein großer Bruder war da schon fast vier Jahre alt. Den ersten Lockdown verbrachte meine Frau in ihrer Elternzeit mit beiden Kindern zu Hause, ich arbeitete im Gästezimmer nebendran. Alles war im Wandel. Es gab keine Dienstreisen mehr, plötzlich waren alle Tätigkeiten aus dem Homeoffice möglich. Mein Versprechen zu dieser Zeit: Sollte es noch mal zum Lockdown kommen, bin ich dran.

Im Dezember 2020 war es so weit. Meine Frau war gerade wieder in Vollzeit in ihren Job eingestiegen, ich hatte eben die Kita-Eingewöhnung beendet. Wir waren auf dem besten Weg in ein geregeltes Arbeitsleben mit gut organisierter Kinderbetreuung. Schon zwei Wochen vor dem eigentlichen Lockdown haben wir die Kinder aus der Kita genommen, ich lehnte alle Anfragen nach Projekten ab. Unser Irrglaube: Jetzt noch mal durchhalten, dann wird 2021 fast wieder normal.

Und dann? Ich habe zehn Wochen lang fast rund um die Uhr Kinder betreut, sechs bis zehn verschiedene Mahlzeiten am Tag zubereitet. Ich habe in den Nächten getröstet und Flaschen gegeben, am Morgen Wut begleitet, spätestens mittags geflucht (und auch mal nachmittags geweint), abends die Kinder ins Bett gebracht.

Ich habe nicht gearbeitet, wir konnten es uns glücklicherweise leisten, eine Zeitlang mit einem Gehalt auszukommen. Ich weiß aber auch nicht, wie paralleles Arbeiten hätte funktionieren sollen. Einjährige Kinder benötigen Aufmerksamkeit rund um die Uhr. Es braucht nur ein paar Sekunden, um den Weihnachtsbaum seiner Kerzen und Kugeln zu berauben. Um beide Hände tief im Klo zu versenken. Um über das Klo auf die Waschmaschine zu klettern. Um über den Stuhl auf den Tisch (und dort in die Popcorn-Schüssel) zu steigen. Um das Hochbett des großen Bruders zu entern.

Ich war geistig kaum gefordert und doch überfordert. Ich war immer müde, ich war zu laut, ich war zu wütend. Ich habe die Nähe der Kinder geliebt, aber ich habe die Situation oft gehasst. Es war eine intensive Zeit, die unsere Bindung verstärkt hat – und es war eine sehr anstrengende Zeit.

Mein persönlicher Ausblick: Vielleicht kommen die Lockdown-Zeiten bald zurück. Aktuell sind unsere Kinder in der Kita. Ich kann arbeiten und denke darüber nach, wie Arbeit zukünftig aussehen soll.

Foto: Privat Blogger des Montas Falk Becker, 1979 in Sachsen geboren, arbeitet als IT-Berater in mittelständischen Unternehmen und internationalen Konzernen, seit zwei Jahren als Freiberufler. Als Vater von zwei kleinen Söhnen und Ehemann einer Vollzeit arbeitenden Frau treiben ihn Fragen nach Vereinbarkeit von Arbeit und Familie um, nach Fairness und Gleichberechtigung in der Kindererziehung. Seit 2017 bloggt er unter dem Pseudonym PAPAMACHTSACHEN in verschiedenen sozialen Netzwerken. 2020 veröffentlichte er den Podcast „FAMILIEN politisch“.

Die Bedeutung von Care-Arbeit wird endlich sichtbarer

Überraschung: Väter reagieren genau wie Mütter. Sie tun, was nötig ist, um ihre Familie durch die Krise zu navigieren. Ob mit vier Kindern oder mit einem Kind, alle Eltern spüren jetzt: Pläne haben wenig Wert. Geduld und Anpassungsfähigkeit sind gefragte Eigenschaften. Das Gute an dieser Situation: Die Wichtigkeit von Care-Arbeit wird endlich sichtbarer. Alle Eltern erkennen, wie wertvoll eine stabile, liebevolle Betreuung für ihre Kinder ist. Väter erkennen hoffentlich, dass die – zum Großteil von Müttern übernommene – häusliche Care-Arbeit der Erwerbsarbeit in puncto Aufwand und Anstrengungen in nichts nachsteht. Es wäre schön, wenn wir uns diese Lehren aus der Corona-Zeit mitnehmen.

Das ist ein Beitrag, der im Rahmen unserer Open-Source-Initiative eingereicht wurde. Mit Open Source gibt der Berliner Verlag freien Autorinnen und Autoren sowie jedem Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten. Ausgewählte Beiträge werden veröffentlicht und honoriert.