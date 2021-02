Virtual-Reality-Installationen anstelle von Reportagen oder Dokumentationen: Diesen Trend gibt es seit einigen Jahren. Bereits 2017 hatte der mexikanische Filmemacher Alejandro Iñárritu („Birdman“, „The Revenant“) das Publikum in Cannes mit seiner virtuellen 360-Grad-Installation Carne y Arena berührt, einem Stück über das Schicksal mexikanischer Geflüchteter. Anlässlich der Berlinale 2018 und später im Jüdischen Museum zeigte der Berliner Filmemacher Dani Levy seine VR-360-Kurzfilme Faith, Love, Hope, Fear und ließ in ihnen den schwierigen Alltag im geteilten Jerusalem lebendig werden.

Auch die beiden Filmemacher*innen Gayatri Parameswaran und Felix Gaedtke nutzen VR-Technologie für das dokumentarische Erzählen. Die 34-jährige Gayatri Parameswaran ist in Indien geboren und lebt und arbeitet in Berlin. Sie beschäftigt sich in ihrer journalistischen und filmemacherischen Arbeit seit längerem mit immersiven Technologien und geht dorthin, wo es weh tut - thematisch und geografisch. Themen wie Krieg im Irak, Gewalt in der Partnerschaft oder Abtreibung übersetzt sie in immersive Stücke, die den Betrachter emotional fordern. Ihre Ausbildung hat sie unter anderem im New Frontier Lab des von Robert Redford gegründeten Sundance-Instituts in Utah absolviert.

Auch Felix Gaedtke (37) nutzt virtuelle und erweiterte Erzähltechniken, VR- und AR-Techniken (Augmented Reality) für politische und soziale Themen. Er hat in über 40 Ländern geforscht und gearbeitet, darunter Syrien, Irak, Türkei, Myanmar und den Vereinigten Staaten. Gemeinsam gründeten die beiden in Berlin NowHere Media, eine Firma für immersives Storytelling. Ihre einfach möblierten Studioräume liegen auf einem Gewerbehof in der Alt-Treptower Kiefholzstraße, direkt neben denen des (etwa für den Stuttgarter „Tatort“ bekannten) Berliner Filmemachers Dietrich Brüggemann.

Aufklärung und soziale Arbeit mit VR-Technik

Mit Home after War hatten Parameswaran und Gaedtke 2019 eine aufwändige VR-Installation zum Thema Sprengfallen realisiert. Diese „VR-Erfahrung“, wie sie ihre Arbeiten nennen, nimmt den Nutzer mittels Datenbrille mit zu irakischen Geflüchteten, die nach der Vertreibung des IS nach Falludscha zurückkehren und dort ihr Haus vermint vorfinden. Das Projekt war zu den VR-Wettbewerben der Filmfestivals Venedig und New York eingeladen und wurde vielfach ausgezeichnet. Andere digitale Arbeiten von Parameswaran und Gaedtke helfen bei der sexuellen Aufklärung indischer Jugendlicher („Sex Ed in AR“), oder zeigen Strategien gegen Kinderarmut am Beispiel eines Berliner Kinderzirkus auf („Rise above“).

Mit ihrem aktuellen Projekt „Kusunda“, führen die beiden mittels Datenbrille und Headset nach Nepal, zur indigenen Minderheit der Kusunda. Deren Kultur und Sprache droht das Verschwinden – wie etwa alle zwei Wochen einer Sprache irgendwo auf der Erde. Nur noch wenige Dutzend Menschen sprechen Kusunda aktiv. Die ihr zugrundeliegende nomadische Lebensweise ist bereits so gut wie untergegangen. Während der etwa 25-minütigen Dauer der Installation, mit Szenen einer Familiengeschichte, Szenen eines Lebens im Urwald und kurzen interaktiven Sprachübungen, bekommt man als Betrachter einen plastischen Eindruck, was das Verschwinden einer Sprache und Kultur bedeutet.

Foto: Felix Gaedtke Die verstorbene Aktivistin der Kusunda Gyani Maiya.

Auf die Kusunda aufmerksam gemacht, wurden Parameswaran und Gaedtke 2012 in Nepal von einem Linguisten. Der Name bezeichnet gleichzeitig eine indigene Gruppe und ihre Sprache. „Kusunda ist eine language isolate, also ohne irgendwelche Verwandtschaften zu anderen Sprachen“, erklärt Felix Gaedtke. Weltweit gibt es noch etwa 135 dieser languages isolate, in Europa zählt das Baskische dazu. Kusunda wird nur noch von etwa 80 bis 90 Menschen gesprochen.

Die Kusunda waren Nomaden. Aber wegen der zunehmenden Landwirtschaft, der Abholzung der Wälder und einer Regierungspolitik, die Sesshaftigkeit forciert, musste sie ihre Lebensweise weitgehend aufgeben. „Bei unserem Aufenthalt lernten wir die 76-jährige Gyani Maiya, eine Sprecherin der Kusunda, kennen. Sie hatte als Teenagerin selbst noch im Urwald gelebt, war immer noch ungeheuer aktiv, kletterte auf Bäume, sammelte Pilze und wollte ihre Sprache und Kultur unbedingt erhalten und verbreiten“, erinnert sich Gayatri Parameswaran.

Am Tag vor der Anreise starb Gyani Maiya

Für den Sender Asia calling TV produzierten Parameswaran und Gaedtke einen TV-Beitrag über die Kusunda-Aktivistin und beschlossen gleichzeitig, für ein eigenes Co-Creation-Projekt mit ihr zurückzukehren. „Da wir uns mit Virtual-Reality-Installationen beschäftigen, hielten wir das für ein gutes Medium für das Projekt“, sagt Parameswaran. Es dauerte dann allerdings Jahre bis, noch kurz vor der Covid-Pandemie, eine Finanzierung, die Technik und ein Team zusammen waren und man wieder nach Nepal aufbrechen konnten. Jedoch: Am Tag vor ihrem Abflug starb Gyani Maiya. Trotzdem reisten Parameswaran und Gaedtke an, um Maiyas Familie zu treffen. Die bat die Crew nachdrücklich, das Projekt doch noch zu realisieren. „So trafen wir uns mit weiteren Kusunda, darunter Gyani Maiyas Schamanen Lil Bahadur und dessen Enkelin Hema“, berichtet Gaedtke.

Auch Lil Bahadur hatte lange, teilweise alleine, im Wald gelebt und war erst seiner Frau zuliebe sesshaft geworden. Kusunda hatte er abgelegt, verlernt und verdrängt, auch weil die Sprache von den Sesshaften stigmatisiert und für minderwertig gehalten wird. „Lils Enkelin Hema dagegen hatte die Sprache noch von Gyani Maiya gelernt und ist ungeheuer ambitioniert, sie zu erhalten und weiter zu vermitteln. Obwohl sie objektiv gesehen überhaupt keinen Vorteil davon hat – in ihrem Umfeld nützt ihr Englisch mehr“, betont Parameswaran.

Die Aussicht, zusammen mit einer Familiengeschichte auch ein Fallbeispiel für das drohende Verschwinden und die dann doch mögliche Rettung einer Sprachkultur erzählen zu können, trieb die beiden Berliner an und sie belegen diesen Effekt mit einer Episode aus „Kusunda“. So gibt es in der Installation eine berührende Szene, in der Hema für ihren Großvater Lil ein selbst komponiertes Lied in Kusunda singt, obwohl es in ihrer Sprache eigentlich gar keine Liedkultur gibt. „Natürlich rechnet man damit, dass Hema, als Teenagerin, über ihr aktuelles Leben, oder ihre Zukunftsträume singen würde. Tatsächlich aber beschreibt sie in dem Lied die Vergangenheit und den untergegangenen Lebensstil ihres Großvaters“, sagt Gayatri Parameswaran.

Foto: Felix Gaedtke Lil Bahadurs Enkelin Hema.

Mit ihrem Projekt wollen die beiden ganz generell dem Problem verschwindender Sprachen und Kulturen Aufmerksamkeit verschaffen. Deshalb ist „Kusunda“ nur der erste Teil einer dreiteiligen VR-Serie mit dem Titel „Speak to Awaken“. Weitere Installationen behandeln Sprachen in Taiwan und in Kanada. „Mit einer Sprache verschwindet eine Art, die Welt zu sehen und sie darzustellen, quasi eine Weltanschauung“, begründet Parameswaran ihr Engagement.

Eine Besonderheit ist das in „Kusunda “eingesetztes Spracherkennungstool. Mit seiner Hilfe kann man als User Worte in der Sprache üben. Wie gut hat das funktioniert? Gayatri Parameswaran lacht: „Zumindest ganz anders als ursprünglich geplant. Eigentlich wollten wir eine Spracherkennungs-KI from the scratch, also von null an, in ‚Kusunda‘ trainieren. Doch wegen der sehr geringen Zahl aktiver Kusunda-Sprecher bekommt man, anders als etwa bei Englisch oder Spanisch, nur eine sehr schmale Datenbasis an gesprochenem Input.“ Zu diesem Problem hatten sich die beiden sogar mit US-Linguisten beraten, die bei der digitalen Erfassung einiger indigenen Sprachen der USA ebenfalls vor diesem typischen Problem sogenannter Low-resource-Sprachen stehen. Zuletzt hatten die beiden sogar extra eine Website aufgesetzt, auf der Besucher Sprachproben in Kusunda hinterlassen konnten. „Aber wir bekamen einfach nicht genug Datenmaterial zusammen“, so Gaedtke.

Geld vom Medienboard, vom Sundance-Institut und von Firmen

Um auch aktiv vor Ort zur Erhaltung der Kultur beizutragen haben sie Fördergelder beantragt und auch bekommen, um Kusunda-Sprachkurse vor Ort durchführen zu lassen. „Auf diese Weise wollen wir auch etwas zurückgeben“, sagt Gaedtke. Wegen Corona können diese Kusunda-Kurse nun zunächst nicht stattfinden. Deshalb plant man, sie mithilfe eines WhatsApp-ähnlichen Dienstes und eines speziellen Datentarifs für Smartphones zu organisieren.

Gleichzeitig kompliziert und aufschlussreich ist auch die Finanzierungsgeschichte des Projekts. Gaedtke und Parameswaran haben natürlich mit ihrer Firma NowHere Media eigene Mittel in das Projekt gesteckt. Mit 75.000 Euro kam ein großer Teil des Etats vom Medienboard Berlin Brandenburg. Auch das Sundance-Institut und der Smartphone- und VR-Brillen-Hersteller HTC haben unterstützt. Die Berliner Firma Invr.Space stellte einen Teil der Post-Produktionskapazitäten und des Equipments zur Verfügung und die Rudolf-Augstein-Stiftung war mit 5000 Euro Fördermitteln mit im Boot.

Von der Zürcher Hochschule der Künste wurde Parameswaran zu einem Arts in Residence-Stipendium eingeladen. Das wiederum ermöglichte ihr den Zugang zum Motion-Capture-Studio der Hochschule und machte es möglich, die Animationen in „Kusunda“ im – aus Hollywood-Blockbustern wie „Herr der Ringe“ bekannten – Motion-Capture-Verfahren zu produzieren. „Das war eine Ressource, die wir uns als unabhängige Dokumentarfilmer*innen nie hätten leisten können“, freut sich die Filmemacherin. Weitere internationale Partner waren das schwedische Filminstitut und – weil „Kusunda“ Teil einer internationalen Trilogie ist – auch Taiwan. Crowdsourcing-Beiträge wurden über eine Kampagne auf der Fundraising-Plattform Kaleidoscope generiert.

Foto: Felix Gaedtke Gayatri Parameswaran mit Felix Gaedtke und Lil Bahadur (links).

Aufführen und zeigen wollen die Berliner Filmemacher*innen ihre Arbeit – gerne als komplette Trilogie – am liebsten auf Festivals, in Museen und bei Veranstaltungen. Während die Berlinale VR-Installationen bisher bestenfalls beim Film Market platziert hat, richten andere Festivals bereits seit Jahren eigene VR-Wettbewerbe ein – etwa Venedig, Sundance, Tribeca oder SXSW. Ist eine VR-Installation, ähnlich wie ein Streaming-Angebot, vielleicht auch eine coronasichere Nutzungsform? Man lädt sich den Inhalt von einer Online-Plattform und sieht ihn sich zu Hause privat auf seiner Brille an?

Bedauernd schüttelt Felix Gaedtke den Kopf. Im Grunde stimme das, doch das Datenvolumen ihres Projekts schränke den Nutzer*innen-Kreis einigermaßen ein. „Unsere Produktionen brauchen recht viel Rechenpower und die dazu passenden Brillen brauchen dann einen leistungsfähigen PC. Man zahlt etwa 1500 bis 2000 Euro für einen passenden PC und noch einmal etwa 500 Euro für die Brille – dieses Equipment leistet sich nur ein spezielles Publikum, zumeist Gamer“, ist sich Felix Gaedtke sicher. „Und tatsächlich wollen wir ja eher über Filmfestivals und Museen ein breiteres Publikum erreichen und nicht nur die Gamer.“ Einen wichtigen nächsten Schritt zur weltweiten Distribution ihrer VR -Installation Kusunda haben die beiden Berliner*innen jetzt doch geschafft. Die Arbeit wurde gerade zum Tribeca-Filmfestival im Juni eingeladen und wird dann auch online weltweit zu sehen sein.

www.nowheremedia.net/kusundavr

Das ist ein Beitrag, der im Rahmen unserer Open-Source-Initiative eingereicht wurde. Mit Open Source gibt der Berliner Verlag freien Autorinnen und Autoren sowie jedem Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten. Ausgewählte Beiträge werden veröffentlicht und honoriert.