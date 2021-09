Berlin - Andreas Bach ist sauer. Dass ein Teil der Berliner Häftlinge nicht an der Abgeordnetenhaus-Wahl teilnehmen darf, treibt den Chefredakteur der Gefangenenzeitung Der Lichtblick um. Fast 300 wahlberechtigte Bewohner der Justizvollzugsanstalt Heidering sind seiner Schätzung nach betroffen. „Diese Personen werden völlig vom Einfluss auf künftige Entscheidungen in Berlin ausgeschlossen, die sie direkt angehen“, ärgert sich der inhaftierte 46-jährige Maler und Lackierer, der in der JVA Tegel das Quartalsheft von Gefangenen für Gefangene verantwortet.

Auch Strafgefangene haben in der Regel ein Recht auf Presse- und Meinungsfreiheit. Diejenigen mit deutscher Staatsbürgerschaft behalten zudem ihr Stimmrecht zur Kommunal-, Landes- und Bundestagswahl – eigentlich dort, wo sie leben. Da aber das Land Berlin 2013 seine modernste Haftanstalt zwölf Kilometer hinter seiner Grenze in der Gemeinde Großbeeren (Teltow-Fläming) eröffnete und per Staatsvertrag mit Brandenburg selbst betreibt, entstand ein politisches Kuriosum: Hinter den Mauern gilt das Berliner Strafvollzugsgesetz, jedoch nach außen hin das einheitliche Bundesmeldegesetz.