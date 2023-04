„Warum glaubst du das?“: Wie Demokratieberater gegen Diskriminierung vorgehen

Was tun, wenn jemand im Umfeld diskriminiert wird? Unsere Autorin ist Demokratieberaterin und wurde in ihrer Ausbildung genau darauf vorbereitet.

Die meisten kennen das: Ein Onkel auf der Familienfeier, eine Nachbarin oder ein Arbeitskollege sagt etwas, bei dem wir merken: Das ist nicht okay. Das ist menschenfeindlich, es diskriminiert jemanden, es wertet ab. Was machen wir dann? Etwas sagen, lieber schweigen? Wenn ich etwas sage, was sage ich dann genau?

Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit bedeutet, dass Menschen andere Menschen abwerten, die zu einer bestimmten Gruppe gehören. Diese Gruppe können homosexuelle Menschen sein, Menschen mit Behinderung, Menschen mit einer Migrationsgeschichte – also beispielsweise, wenn die Eltern einer Person oder die Person selbst aus dem Ausland migriert oder geflüchtet ist. Auch von Armut betroffene Menschen können Abwertung und Diskriminierung erleben.

Genau darüber lernen Demokratieberater viel. „Extremismus, Rechtspopulismus und Verschwörungsideologien“ heißt ein Modul in der Ausbildung, „Umgang mit Parolen“ und „Digitale Zivilcourage“ nennen sich Workshops, an denen die Mitarbeitenden von Diakonie und Kirche teilnehmen, wenn sie sich für die Ausbildung zur Demokratieberater:in entscheiden.

Vor zehn Jahren gehörte ich zu den Ersten, die sich als Demokratieberater:in ausbilden ließen. Ich lernte, wie ich rechtsradikale Symbole erkenne, wie Rechtspopulisten argumentieren und wie ich ihnen begegnen kann. Damals arbeitete ich für den Landesverband der Diakonie für Berlin und Brandenburg. Ich erprobte mit Kolleg:innen in Workshops, wie ich Alltagsrassismus und Diskriminierung begegnen kann. Zwei Jahre lang in vielen Workshops und Treffen, eine sehr intensive Zeit.

Über Werte ins Gespräch kommen

„Gerechtigkeit“ steht auf dem blauen Holzblock, der auf dem Tisch liegt, an dem ich sitze. Auf jedem Tisch liegt ein solcher Block, ein anderer ist lila, darauf steht „Respekt“. In der Ecke des Raumes steht ein ganzer Turm solcher Blöcke, so aufgebaut wie bei einem Jenga-Spiel. Demokratieberater:innen können das überdimensionierte Spiel ausleihen, um in Workshops über gemeinsame Werte zu reden.

An diesem Tag feiert das Projekt „Demokratie gewinnt! In Brandenburg“ sein zehnjähriges Jubiläum bei einer Feststunde mit verschiedenen Vorträgen. „Die Demokratie ist Grundlage unseres gesellschaftlichen Miteinanders“, sagt Ursula Schoen, Direktorin des Diakonischen Werkes Berlin-Brandenburg-schlesische Lausitz, das das Projekt vor zehn Jahren gestartet hat. „Möge es noch lange so bleiben“, sagt Schoen.

Dieser Satz lässt erahnen, dass es nicht nur gut um die Demokratie bestellt ist und dass ausgrenzende Einstellungen weit verbreitet sind. Im Brandenburg-Monitor fragt die Landesregierung die Zustimmung zur Demokratie und bestimmte Dimensionen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit ab. Im Jahr 2022 stimmten 55 Prozent der Befragten der Aussage zu: „Die meisten Langzeitarbeitslosen machen sich auf Kosten der anderen ein bequemes Leben.“

Beim Thema Einwanderung sind die Werte ebenfalls hoch. Der Aussage „Die Zuwanderung von Ausländern führt dazu, dass man sich fremd im eigenen Land fühlt“ stimmten 47 Prozent der Befragten zu. Nur 30 Prozent der Befragten gaben an, Vertrauen in die Landesregierung zu haben. Beim Bundestag waren es nur 22 Prozent.

Deeskalation durch Kommunikation

Anke Rückert, 52 Jahre alt, ist ausgebildete Altenpflegerin und eine von 57 Demokratieberater:innen. Ihr ganzes Berufsleben lang arbeitet sie als Pflegehelferin in Brandenburg, mittlerweile ist sie Vorsitzende der Mitarbeitervertretung ihres Arbeitgebers, eine Art Betriebsrat, wie sie Einrichtungen der Diakonie haben. Ich habe Rückert am Telefon gefragt, was sie heute als Demokratieberaterin macht.

Rückert erzählt, wie sie mit dem Zug zu ihrem Büro nach Teltow fährt und wieder zurück und dass der Zug oft voll ist. Ein Mann, Typ Handwerker, saß neben ihr und meckerte, weil es so voll war. Ein Mann mit südländischem Aussehen – mit sichtbarem Migrationshintergrund, so wahrscheinlich der korrekte Ausdruck – setzte sich dem Handwerker gegenüber.

Der sagt: „Ach nee, jetzt auch noch so was hier.“ Rückert erwidert: „Wenn es Ihnen nicht gefällt, dann stehen Sie doch auf und gehen.“ Und zu dem Mann mit Migrationshintergrund sagte sie: „Und Sie bleiben hier sitzen.“ Der wollte gerade aufstehen, erzählt Rückert. Die anderen Fahrgäste nickten, erinnert sie sich. Der Handwerker schwieg.

„Jede und jeder findet einen eigenen Weg, wie er oder sie mit herausfordernden Situationen umgeht“, erzählt Stefan Heissenberger, der das Projekt leitet. Bei der Feier zum zehnjährigen Jubiläum erklärt er, dass es eben nicht den einen richtigen Weg gibt, mit solchen Situationen umzugehen. Anke Rückert, die Altenpflegerin aus der Uckermark, wird oft zu Schlichtungen in Pflegeeinrichtungen gerufen.

So wie neulich in einem Pflegeheim in der Uckermark. Eine Pflegekraft mit polnischen Wurzeln schimpfte auf Polnisch mit den Pflegebedürftigen. Die Kolleginnen und Kollegen protestierten, wollten, dass die Pflegekraft entlassen wird. Rückert sprach mit der Frau und den Kollegen. „Ihr müsst mit ihr reden, erklären, wie wir hier arbeiten“, hat sie zu ihnen gesagt. Rückert lacht, wenn sie von ihren Einsätzen erzählt. „Die kennen mich. Ich bleib da dran“, sagt sie.

Das Wissen, die Argumentationstrainings, der Austausch haben ihr sehr geholfen, mit diesen Situationen besser umgehen zu können. Wie sich die Situation gerade auf dem Land in Brandenburg entwickelt, weiß Siegfried-Thomas Wisch, Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Mittelmark-Brandenburg. „Das, was vor Jahren als unsagbar galt, wird mittlerweile laut ausgesprochen, völlig unreflektiert“, sagt er bei der Feier zum Projektjubiläum. Die rote Linie werde immer weiter verschoben. Da ist die Haltung wichtig.

Rechtsradikaler Pullover in Behindertenwerkstatt

Ralf Zimmermann ist 62 Jahre alt. Der gelernte Schlosser arbeitet seit vielen Jahren in der Behindertenhilfe in Berlin. Auch er ist ausgebildeter Demokratieberater und Vorsitzender der Mitarbeitervertretung. Er erzählt am Telefon von seinen Einsätzen. Vor einigen Jahren ist bei seinem Arbeitgeber eine WhatsApp-Gruppe aufgetaucht, in der Mitarbeitende rassistische und diskriminierende Bilder und Sprüche austauschten.

Zimmermann und seine Kollegen in der Mitarbeitervertretung entschieden sich für eine Rundmail an alle Kolleginnen und Kollegen. Sie legten darin ihre Werte dar, das, was ihnen wichtig ist. Rassistisches und menschenfeindliches Verhalten lehnen sie darin ab. Seitdem ist er der, den sie rufen, wenn es ein Problem in diesem Feld gibt.

Wenn ein Mensch mit Beeinträchtigung einen Pullover mit rechtsradikalem Aufdruck trägt, spricht Zimmermann mit ihm. „Diese Pullis werden von Rechtsradikalen getragen, die verbotene Dinge tun, habe ich zu ihm gesagt“, erinnert sich Zimmermann. Der Arbeitgeber hat Hausrecht, solche Kleidungsstücke können verboten werden.

Andere Fälle sind komplexer: Wenn ein Mitarbeiter, der offen schwul lebt, angefeindet wird, mischt sich Zimmermann ein. Wenn ein Betreuter sagt: „Ich habe neue Freunde, wir holen uns jetzt Benzin und zünden eine Flüchtlingsunterkunft an“, geht er in die Einrichtung und spricht mit den Leuten. Sein Ziel ist es, Menschen zum Nachdenken zu bewegen. All diese Szenen kommen in Kirche und Diakonie vor. „Wir sind ein Spiegel der Gesellschaft“, fasst das Superintendent Wisch zusammen.

Rassistische Rapsongs: „Ich bin froh, dass die mir das zeigen“

Auch Pfarrerinnen und Pfarrer nehmen an dem Projekt teil. Eine von ihnen ist Christiane Mantschew, Pfarrerin in Mücka in Sachsen. Dieser Teil Sachsens gehört zum Landesverband der Diakonie in Berlin, Brandenburg und der schlesischen Oberlausitz, deshalb kann auch sie die Ausbildung hier absolvieren. Sie erzählt am Telefon, wie sie die Ausbildung zur Demokratieberaterin bei der Arbeit einsetzt.

In ihrer Konfirmandengruppe bringen die Jugendlichen ihre Handys mit. Sie zeigen ihr YouTube-Videos und spielen Rapsongs vor, mit teils rassistischen und gewaltverherrlichenden Inhalten. „Ich bin froh, dass die mir das zeigen“, sagt die Pfarrerin. Sie fragt dann: Was meinst du damit? Es ergibt sich ein Gespräch, in dem sie versucht, auch die andere Seite zu beleuchten. Die Pfarrerin beschreibt, dass sie viel von Politikverdrossenheit umgeben ist. Bei Geburtstagen, die sie besucht, hört sie Sätze wie „Die Flüchtlinge bekommen so viel und wir so wenig.“

Sie überlegt genau, was sie dann sagt, vor allem, wenn sie gefragt wird. „Das sind herausfordernde Situationen“, sagt sie. Genau deshalb hat sie die Ausbildung absolviert. Die ausgebildeten Berater:innen treffen sich regelmäßig zu Netzwerktreffen und tauschen sich aus über das, was sie im Alltag erleben. „Ich merke dort, dass ich nicht allein bin“, sagt Mantschew.

Und was mache ich heute, zehn Jahre nach dieser Ausbildung? Ich fühle mich immer noch sicher in meiner Haltung. Ich habe für Vereine und Organisationen gearbeitet, die sich für Vielfalt einsetzen. Ich schreibe diesen Text, auch wenn nicht jeder Kommentar dazu wohlwollend sein wird. Im Alltag frage ich mich in jeder Situation, die mich stört: Was will ich machen? Mich positionieren oder diskutieren? Oder ist die Situation zu gefährlich? Das hängt auch davon ab, ob ich die Person kenne und ob sie gesprächsbereit ist. Ich habe auch gelernt, nachzufragen. Warum glaubst du das? Das ist immer ein guter Satz, wenn jemand etwas sagt, das andere Menschen abwertet.

Lena Högemann ist Journalistin und Moderatorin und lebt in Berlin. Sie legt Wert auf die Verwendung des Doppelpunkts zur Sichtbarmachung aller Geschlechter.

Das ist ein Beitrag, der im Rahmen unserer Open-Source-Initiative eingereicht wurde. Mit Open Source gibt der Berliner Verlag freien Autorinnen und Autoren sowie jedem Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten. Ausgewählte Beiträge werden veröffentlicht und honoriert.