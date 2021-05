Die Soldaten im Warschauer Nationalstadion sind freundlich. Ich warte nur eine Viertelstunde in der Tiefgarage. Einmal Registrieren, Hände desinfizieren, ein kurzes Gespräch mit Schwester Justyna und schon erhalte ich nach einem Jahr im Lockdown die Covid-19-Impfung. Da in Polen die Anzahl der Impfskeptiker noch höher als in Deutschland ist, kann sich der Jahrgang 1978 schon Anfang Mai registrieren. Und da in Polen die Amerikaskepsis deutlich weniger verbreitet ist als im westlichen Nachbarland, lädt mich der polnische Staat ein, nach der Biontech-Impfung, die hier alle nur Pfizer nennen, eine Uber-Fahrt nach Hause zu nehmen.

Dass zentral organisierte Staaten, schneller mit der Digitalisierung vorankommen als föderative, war mir zuvor schon aufgefallen, da meine Kinder seit März 2020 im Homeschooling über eine Google-Plattform betreut wurden, deren schulische Nutzung in vielen deutschen Bundesländern verboten ist. Ganz nebenbei hat die Republik Polen etwas eingeführt, was in der Bundesrepublik Deutschland noch Tabu ist: die Zusammenführung aller Sozialversicherungs-, Steuer- und Krankenkassendaten in einem elektronischen System auf Servern des Staates. Dank meiner ID-Nummer tauchte die Überweisung zur Impfung automatisch im System auf. Dort ist die Impfung vermerkt, ebenso wie alle anderen ärztlichen Überweisungen.

Deutschland sucht den Impfpass

Kurz vor der Fahrt zum Nationalstadion erinnere ich mich an die Werbekampagne „Deutschland sucht den Impfpass“, die noch vor der Covid-19-Pandemie zur Auffrischung von Masernimpfungen aufrief. Im Haushalt eines akademischen Nomaden, der vor zehn Jahren aufgebrochen ist, um in Litauen und Polen zu forschen, suche ich im analogen Ordner Gesundheit und finde ein Stück verschachtelte Lebensgeschichte.

Der gelbe Impfausweis aus den 1990er-Jahren steckt in einer graublauen Plastikhülle mit riffligem Karomuster. Darunter liegt ein purpurroter Ausweis mit einer Prägung der Hoheitszeichen der DDR. Schon auf der ersten Seite erkenne ich: Das ist das Dokument, das am ersten Tag meines Lebens in der Frauenklinik der Charité in der Tucholskystraße 2 ausgestellt wurde. Es ist auch das einzige Dokument, das mich seither unauffällig, aber stetig begleitet. Mit dem „Sozialversicherungs- und Impfausweis für Kinder und Jugendliche“ wurde mir eine Personenkennzahl vergeben, die ich noch heute hätte, wäre die Deutsche Demokratische Republik, die dieses Dokument ausstellte, nicht untergegangen.

In der DDR ein Laufzettel für die anstehenden Impfungen

1978 war für die Gesundheitsbehörden in der DDR selbstverständlich, dass dieser Ausweis ein Laufzettel für anstehende Impfungen ist. Diphtherie, Keuchhusten, Wundstarrkrampf, Kinderlähmung, Pocken – alles ist mit Stempel und Unterschrift vermerkt. Traut man den Stempeln auf den Seiten zwei und drei, wurde ich in den folgenden Jahren regelmäßiger Gast zu Heilbehandlungen in der Poliklinik in der Johannisstraße. Später wurde ich im Haus der Gesundheit behandelt. Schmerzhafte Erinnerungen werden bei mir erst beim Eintrag „Jugendzahnklinik Mitte“ und „Ambulatorium für Kieferorthopädie Albrechtstraße“ wach. Meine Mutter nutzte die offizielle Gewichtstabelle auf Seite 31, um stolz zu vermerken „Erster Milchzahn verloren!“ Und dank dem Sozialausweis kann ich jetzt das Feixen meiner Klassenkameraden über die erste Brille Marke „Sozialversicherung“ auf den Februar 1989 datieren.

Jede Seite ziert ein Wasserzeichen mit Hammer und Sichel. Warum, steht in den Allgemeinen Hinweise auf der letzten Seite: „Der Ausweis ist ein Dokument. Er ist sorgfältig zu behandeln und aufzubewahren und bei jeder Vorstellung beim Arzt sowie bei Aufnahme in ein Krankenhaus vorzulegen.“ Danach informiert der Staat, dass die eigenmächtigen Einträge meiner Mutter illegal sind: „Der Erziehungsberechtigte und der Ausweisinhaber sind nicht berechtigt, im Ausweis Eintragungen oder Veränderungen vorzunehmen.“

Das ein Staat offizielle Dokumente ausgibt und Regeln aufstellt, wofür sie dienen, ist ganz normal. Interessanter ist die Frage, was geschieht, wenn dieser Staat untergeht, denn das ist im Reglement nicht vorgesehen. Im Fall des Sozial- und Impfausweises änderte sich nach 1990 zunächst gar nichts. Meine Hausärztin, die wunderbare Betriebsärztin der Komischen Oper, vermerkte in ihrer Praxis Unter den Linden eine erste Zeckenimpfung. Die grausame Jugendzahnklinik Mitte in der Schillingstraße verwendete auch 1991 noch den alten Stempel. Das Abteilung „Umwelt und Gesundheit“ des Bezirksamts Mitte nutzte den DDR-Ausweis im Jahr 1993 ganz regulär, um die Auffrischung der Tuberkulose-Impfung zu dokumentieren. Und auch meine erste Westbrille ist auf Seite zwölf mitsamt neuer Stärke vermerkt. Die DDR war untergegangen, der DDR-Sozialausweis erfüllte seinen Zweck aber auch ohne den Staat.

Der DDR-Sozialversicherungs- und Impfausweis hatte mehrere Funktionen

Der Grund für die Weiternutzung liegt auf der Hand: das gelbe Impfbuch der Weltgesundheitsorganisation wurde mir zwar gemäß dem § 18 des damaligen Bundes-Seuchengesetztes 1993 ausgestellt, es erfüllte aber nicht dieselben Funktionen wie der Sozialversicherungs- und Impfausweis. Ein anderer Grund wird 2021 besser verständlich: In der Bundesrepublik scheint es so, als wäre der gelbe Ausweis kein Kommunikationsmedium zwischen Bürger und Staat. Während in der DDR beide Eltern das knallrote Dokument unterschreiben mussten, hielt es bei der Ausstellung des gelben Impfausweises niemand für nötig auch nur die Adresse im vorgesehenen Feld einzutragen. Meine Hausärztin übertrug 1993 von Hand die wichtigsten Impfungen gegen Kinderkrankheiten und vermerkte 1997 vor dem Zivildienst eine Impfung gegen Hepatitis-A. Nicht mal ein Vermerk über die Auffrischung der Zeckenimpfung hatte es in das Heftchen geschafft.

Weil sie unterschiedliche Informationen enthalten, bewahre ich beide Ausweise seit den 1990er-Jahren zusammen auf. Ironischer Weise passt der gelbe Ausweis von 1993 genau in die Schutzhülle des DDR-Dokuments. Dabei müsste es eigentlich umgedreht sein, folgte man der Logik der Herstellung der deutschen Einheit von 1990. Der DDR-Ausweis ist aber deshalb größer, weil jedem Bürger der staatliche Rahmen deutlich signalisiert wurde. Der Zugriff staatlicher Stellen auf die Gesundheitsdaten der Bürger wurde klar als hierarchisches Verhältnis von oben nach unten kommuniziert, während in der Bundesrepublik der Impfausweis lange Zeit Privatangelegenheit der Bürger gewesen zu sein scheint.

Es ist kein Zufall, dass nach den ersten Lockerungen nun über die Funktion des Impfausweises auf europäischer Ebene diskutiert wird. Denn in den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich Staatlichkeit erneut grundlegend verändert. Deutschland und Polen haben im Zuge der zunehmenden Integration immer mehr staatliche Aufgaben an die Europäische Union abgegeben. Obwohl zu diesen Bereichen Gesundheit explizit nicht gehörte, wird der geplante Impfpass für alle verdeutlichen, dass jene Freizügigkeit innerhalb von Europa, die wir vor 2020 längst für einen Naturzustand gehalten hatten, allein durch die innerhalb der Europäische Union geschlossenen Verträge ermöglicht wird.

Mein dritter Impfpass wäre der erste europäische Ausweis

Wenn im Sommer ein elektronischer Impfpass ausgegeben wird, mit dem nur Genesene oder vollständig Geimpfte ohne Test frei innerhalb der Union reisen können, wird das nicht nur mein dritter Impfpass sein, sondern auch sichtbar werden, wie eng der Alltag in Deutschland und Polen längst mit der EU verwoben sind.

Für mich bedeutet das, dass ich bereits am 10. Juni die zweite Dosis eines in Deutschland entwickelten Impfstoffs erhalte, weil sich die Bundesrepublik für eine zentrale europäische Beschaffung von Vakzinen stark gemacht hatte, von der auch Polen profitiert, dessen politische Führung Deutschland stets als Störenfried und Hegemon in der EU darstellt.

Und es wird zum ersten Mal ein einheitliches europäisches Ausweisdokument geben. Es wird zwar elektronisch ausgestellt, aber wie mein DDR-Sozialausweis ist es zugleich Beweis einer realen Form von Staatlichkeit. In zwanzig Jahren werden wir wissen, ob der gelbe Ausweis das Übergangsdokument eines Nationalstaats war, der zunehmend an Bedeutung verliert oder ob eher der elektronische Impfausweis der Vorbote des langsamen Ablebens der Europäischen Union war. Für Historiker wird des 2041 sehr schwierig werden, Apps von Android 11 oder iOS Geräten auszulesen. Denn alles ist endlich.

Der Historiker Felix Ackermann wuchs in Berlin auf, ging als Austauschschüler nach Polen und leistete nach dem Abitur einen Zivildienst in St. Petersburg. Heute erforscht er am Deutschen Historischen Institut in Warschau die Geschichte des Gefängniswesens.

Das ist ein Beitrag, der aus unserer Open-Source-Initiative entstanden ist. Mit Open Source gibt die Berliner Zeitung freien Autorinnen und Autoren sowie allen Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten. Ausgewählte Beiträge werden veröffentlicht und honoriert.