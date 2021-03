Die Emotionen gehen hoch in diesen Tagen angesichts des Verbots des Vatikans, gleichgeschlechtliche Paare zu segnen. Gefühle sind verständlich, aber nicht immer hilfreich und vor allem nicht genug bei der Lösung von Problemen. Ein Versuch, die Argumente der Glaubenskongregation auf rationaler Ebene nachzuzeichnen – und zu widerlegen.

Das am 15. März in Rom veröffentlichte Dokument basiert auf folgendem Argumentationsstrang: 1. Eine menschliche Beziehung kann nur dann gesegnet werden, wenn die Beteiligten nicht nur gute Absichten haben, sondern wenn die zu segnende Wirklichkeit „an sich“, „objektiv“ und positiv darauf hingeordnet ist, den Plänen Gottes zu dienen. 2. Die Verbindungen von Personen des gleichen Geschlechts sind nicht auf den Plan des Schöpfers hingeordnet. 3. Den Plänen Gottes dient allein die Ehe zwischen Mann und Frau und deren Weitergabe von Leben. Es gibt keinerlei Analogien zwischen den homosexuellen Lebensgemeinschaften und Ehe und Familie, „auch nicht in einem weiteren Sinn.“