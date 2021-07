Bei der Klimapolitik geht es um die grundsätzlichste Frage, die sich die Menschheit stellen kann: Um die nach ihrem eigenen Überleben auf dem einzigen Planeten, den sie bewohnen kann. Sie wurde vor über 30 Jahren aufgeworfen und entwickelte sich zu einem ganzheitlichen Ansatz politisch-ökologischen Denkens. Diese „Gattungs-Frage“ befasst sich mit den natürlichen Voraussetzungen menschlicher Existenz. Sie bezeichnet nicht ein Problem, das einzelne Gruppen, Klassen oder Individuen berührt. Sie betrifft die Menschheit als Ganzes. Kann der Homo sapiens, dieses Lebewesen, das wir so liebgewonnen haben, langfristig auf der Erde überleben oder arbeitet es selbst mit Nachdruck an der Zerstörung seiner eigenen Existenzbedingungen?

Die politische Frage lautet: Was muss der Mensch tun, um seine Lebensform mit den natürlichen Bedingungen seiner Existenz in Übereinstimmung zu bringen und um innere und äußere Natur zu harmonisieren? Wie muss er produzieren, Handel treiben, konsumieren, kurz: Seinen Stoffwechsel mit der Natur organisieren, um in Übereinstimmung mit seiner natürlichen Umwelt zu bleiben und dabei auf alle Zeiten seine Existenzgrundlage zu sichern?