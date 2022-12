Wie die Infrastruktur der Bahn in Deutschland mit der Ukraine zusammenhängt

Am 17.11.2022 kollidierten nahe Gifhorn zwei Güterzüge. Unser Autor schildert seine Reaktion und die Verbindung zu der Situation in der Ukraine.

Infolge des Zusammenstoßes von zwei Güterzügen bei Gifhorn habe ich in den kommenden Wochen auf dem Arbeitsweg mehr Zeit zum Nachdenken. Heute sitze ich im ICE 953 von Köln nach Berlin. Als dieser vor Uelzen auf freier Strecke zum Stehen kommt, weil der gesamte Ost-Westverkehr der Bahn unerwartet über Uelzen geleitet wird, denke ich daran, wie wenige mit Butan-Gas befüllte Güterwaggons das komplette Gefüge der Deutschen Bahn aus den Fugen bringen kann und mit ihm auch mein neues Lebensmodell: Arbeit in Hagen, Familie in Berlin. Wenn ich im gut geheizten ICE sitze und zwei oder drei Stunden länger am Laptop arbeite als sonst, kommt bei mir keine Wut auf, weil ich ohne die Bahn mein neues Leben nicht hätte wählen können.

Auf der Strecke Köln – Berlin wird nach beschwerlichen Wochen zu Weihnachten wahrscheinlich wieder freie Fahrt für freie Pendler möglich sein. In Kyjiw hingegen werden zu Weihnachten Stromausfälle, Raketeneinschläge, Nächte im Luftschutzkeller, dauerhaft geschlossene Schulen sowie Krankenhäuser im Notfallbetrieb und schwankendes Internet zur neuen Normalität gehören, die auch weiterhin keine Normalität ist. Fünf Dutzend russischer Marschflugkörper zerstören auch heute die zivile Infrastruktur des Landes gezielt.

Das Sparprogramm der Bahn

Das Zugchaos in Deutschland geht hingegen nicht auf das Konto von Wladimir Putin. Wenn das Informationssystem der Bahn erst in Münster vermerkt, dass der Fahrer nicht weiterfahren kann, weil er von hier einen anderen Zug steuern muss und einige Stunden und Züge später in Hannover ein ICE plötzlich ohne vorherige Warnung ausfällt, weil der im System vorgesehene Lokführer nicht rechtzeitig ankam, ist nicht der Schaffner schuld, und auch nicht der Lokführer, sondern diejenigen, die Verantwortung trugen und tragen für das Sparprogramm der Bahn. Für ein Zurückfahren von Investitionen, für das Aufschieben von grundlegenden Reformen – für das Fahren der größten Volkswirtschaft Europas auf Sicht.

Statt die Frau in der Auskunft der Bahn anzuschreien, wäre es sinnvoller, einen Brief an Ronald Pofalla aufzusetzen, der über Jahre Kanzleramtsminister war und danach in den Vorstand der Deutschen Bahn wechselte, wo er von 2014 bis April 2022 für die Infrastruktur zuständig war. Noch nach dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine der russischen Annexion der Krim 2014 übernahm Pofalla 2015 den Vorsitz des Petersburger Dialogs, der eine jener Institutionen war, an denen die Bundesrepublik als Staat, Wirtschaft und Gesellschaft während sieben Jahren russischem Krieg in der Ukraine aktiv die Illusion aufrechterhalten hatte, man könne mit den Vertretern von Putins Russland einen „Dialog auf Augenhöhe“ führen.

Pofalla und seine Zeit bei der Bahn

Der Petersburger Dialog unter Führung von Ronald Pofalla brauchte über acht Monate, nach der Ausweitung der russischen Kampfzone in der Ukraine und nach dem gewaltsamen Tod Zehntausender Menschen, um sich im November 2022 durchzuringen, den Dialog einzustellen. Die Parallelität, mit der Ronald Pofalla die Infrastruktur der Deutschen Bahn und die Infrastruktur des Dialogs mit einem offenkundig terroristischen Staat aufrecht erhielt, erscheint mir an diesem langen Abend in Uelzen frappierend. Doch ich kann mich noch erinnern, dass Pofalla nicht freiwillig zur Bahn ging. Er wurde dorthin aus dem Kanzleramt strafversetzt. Natürlich mit einer Aufwandsentschädigung für den schweren persönlichen Schlag in Höhe von 650.000 Euro pro Jahr.

Statt die auf windigen Bahnsteigen eingesetzten Aushilfskräfte sollte Angela Merkel Auskunft darüber geben, warum die Bundesrepublik nach 16 Jahren politischer Gestaltungsmöglichkeiten grundlegende strukturelle Probleme im Bereich digitaler und analoger Infrastrukturen hat, die nun auch bei der Bahn offenkundig sind. Und wer leitete nochmal das Kanzleramt in der Zeit von Gerhard Schröder als Bundeskanzler? Warum verteilt nicht unser Staatsoberhaupt Frank-Walter Steinmeier Wasser und Tee an Wartende in Hannover oder besucht den über Nacht aus der Not geborenen Zentralbahnhof in Stendal, um zu erklären, warum die Bahn nicht so rund läuft?

Während sich der Zug in Ülzen langsam mit 119 Minuten Verspätung in Bewegung setzt, fällt bei mir langsam der Groschen, worin die Verbindung zwischen der Butan-Gas-Gefahrenlage bei Wolfsburg und der Erdgas-Gefahrenlage bei Kyjiw liegt. Sie liegt nicht in der Vergleichbarkeit der Krise, denn in der Ukraine herrscht anders als in Deutschland weiterhin ein vollumfänglicher Krieg, bei dem Russland gezielt versucht, die Lebensfähigkeit der Ukraine zu zerstören.

Diejengen, die dafür verantwortlich sind, dass die Warnungen vor einer stärkeren Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas auch die Ukraine schwächen würde, von den deutschen Entscheidungsträgern unerhört blieben, sind dieselben, die für die strategischen Fehler bei der Modernisierung des Bahnnetzes in Deutschland Verantwortung tragen. Das Vorantreiben von North Stream I und II waren Kernprojekte deutscher Wirtschaftspolitik unter SPD und CDU. Die strukturelle Vernachlässigung der Deutschen Bahn und der aberwitzige Versuch, sie zu einem gewinnorientierten Unternehmen umzubauen, haben ebenfalls SPD und CDU aktiv entschieden.

Heute Abend bleibt nichts, als dem Lokführer (warum heißt der eigentlich 2022 immer noch Führer?), der Frau an der Auskunft, den Schaffnerinnen und Schaffnern, dem Reinigungsdienst, dem Team des Bordrestaurants und nicht zuletzt den Mitreisenden zu denken. Nach vielen Stunden Fahrt bin ich gut am Hauptbahnhof angekommen. Doch im Kanzleramt gegenüber waltet heute weder Angela Merkel noch Gerhard Schröder.

Prof. Dr. Felix Ackermann ist Osteuropaexperte und praktizierender Historiker. Er pendelt zwischen Berlin und Hagen mit der Bahn.

