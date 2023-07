Wie es ist, in eine Schule am anderen Ende Berlins geschickt zu werden

Ich wohne schon mein Leben lang in Prenzlauer Berg, also in einem Berliner Stadtteil, der von Grunewald ziemlich weit weg ist. Natürlich hatte ich nie darüber nachgedacht, dass ich dort, also am anderen Ende der Stadt, einmal zur Schule gehen würde. Aber bis heute kann ich mich noch gut daran erinnern, wie mein Vater an jenem Tag im Juni 2019 in mein Zimmer kam und mir sagte, dass ich einem Gymnasium in Grunewald zugewiesen wurde. Ich war gerade einmal elf Jahre und wusste nicht einmal, wo das lag. Ich war einfach nur geschockt.

Nun aber gehe ich schon seit vier Jahren auf das Walther-Rathenau-Gymnasium in Grunewald. Bin 15 Jahre alt und komme nach dem Sommer in die elfte Klasse. Und weil ich weiß, dass es viele Kinder und Eltern beunruhigt, wenn sie auf ein Gymnasium geschickt werden, das weit weg liegt und das sie sich nicht ausgesucht haben, möchte ich von meinen Erfahrungen berichten. Kleiner Spoiler: Es ist wirklich nicht schlimm.

Etwas hat mich dabei von der siebten Klasse an begleitet. Sogar zweimal täglich. Nämlich mein Schulweg. In den ersten sechs Jahren, als ich auf die Grundschule ging, war er gerade einmal fünf Minuten lang. Ich musste aus dem Haus treten und einmal um die Ecke gehen, schon war ich da. Jetzt ist das anders. Jetzt sind es 10.600 Meter.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Schulweg in Berlin: Erst Tram, dann S-Bahn, dann Bus

Nun muss ich erst mit der Tram, dann mit der S-Bahn und schlussendlich noch mit dem Bus fahren. Die Stationen der Ringbahn kann ich mittlerweile auswendig. Ich kann genau sagen, wann der italienische Supermarkt links auftaucht oder wo das Heizkraftwerk rechts liegt. Dass jeden Morgen die meisten Leute in Jungfernheide aussteigen und nachmittags dort auch alle wieder einsteigen, weiß ich natürlich inzwischen auch. Wo sie hingehen, weiß ich allerdings nicht. Manchmal frage ich mich das. Und warum ausgerechnet am Gesundbrunnen die Türen auf der anderen Seite aufgehen, habe ich bis heute auch noch nicht kapiert.

In diesen vier Jahren ist viel passiert. Manche erinnern sich vielleicht an so ein Virus, dass Arbeit und Schule teilweise lahmlegte. Das schloss mich natürlich mit ein. Aber der Lockdown tat mir irgendwie gut, auch wenn alle monatelang im Zimmer hocken mussten. Schließlich musste ich jetzt nicht mehr 6.20 Uhr aufstehen, sondern konnte bis um neun liegen bleiben. Der Weg zur Toilette, am Kühlschrank vorbei und dann an den Schreibtisch zurück ging auch deutlich schneller als der durch ganz Berlin. Trotzdem habe ich mich gefreut, als die Schule wieder begann.

S-Bahnzug Linie S7 am Westkreuz 2022-09-14, Deutschland, Berlin. Zug der Berliner S-Bahn Baureihe 481 auf der Linie S7 zwischen den Bahnhöfen Westkreuz und Grunewald Jürgen Heinrich/imago

Wenn ich neue Leute in Prenzlauer Berg kennenlerne, kommt die Frage, wo man denn zur Schule gehen würde, immer irgendwann. Der verdutzte Blick, warum ich denn ausgerechnet auf ein Gymnasium auf der anderen Seite der Stadt gehe, ist dann oft nicht ganz weit. Meine Antwort hat sich nun auch in mein Gehirn eingebrannt. Ich erkläre immer, dass ich ja da, dort wo ich mich beworben hatte, nicht angenommen wurde und stattdessen nach Charlottenburg geschickt wurde. Mein Gegenüberstehende sagt dann eigentlich immer: „Die Schule kenn ick nich.“

Zum Glück muss ich die Fahrt nicht allein aushalten

In meinen ersten Jahren war die Bahn noch sehr voll. Mittlerweile aber, nach der Pandemie, finde ich fast jeden Morgen einen Sitzplatz. Das macht die lange Fahrzeit deutlich angenehmer. Auch muss ich sagen, dass, obwohl sich der lange Fahrweg langweilig anhört, ich viel Zeit für Hausaufgaben oder zum Beispiel zum Anhören des neuen Kraftklub-Albums habe.

Zum Glück muss ich auch nicht jeden Tag alleine diese Fahrt aushalten, da ich aus meinem Kiez nicht der Einzige bin, der mein Schicksal teilt. Insgesamt sind es vier sehr gute Freund:innen, die jeden Morgen mit mir fahren könnten. Anfangs haben wir uns noch in der Bahn verabredet, doch mittlerweile wissen wir, wann jeder mit welcher Bahn fährt. Keiner muss alleine fahren. Falls man allerdings doch mal einsam fährt, hat man immer noch die guten Kopfhörer.

Leider jedoch verliert dieser Kreis nach dem Sommer ein wichtiges Mitglied. Da einer meiner Freunde nächstes Jahr auf eine Schule hier in Prenzlauer Berg wechselt. Eine Schule, die dann nur fünf Minuten Fußweg von ihm entfernt ist. Und auch wenn das natürlich ein Traum wäre, glaube ich, wäre für mich diese Umstellung relativ kompliziert zu bewältigen. Ich nutze die S-Bahn-Stunden ja auch gerne, um für einen Test zu lernen, neue Musik zu hören oder auch zu lesen. Natürlich würde es mir am Ende bestimmt gefallen, eine Stunde später aufstehen zu können. Aber die Umstellung ist bestimmt nicht so leicht, wie man denkt.

Nach diesen ganzen Jahren, den ganzen Fahrten, in denen mir die merkwürdigsten Dinge passiert sind, muss ich jedoch sagen, dass die Stationen von der Prenzlauer Allee bis nach Halensee zwar nerven, ich mir jedoch deutlich schlimmere Sachen vorstellen könnte. Beispielsweise Fahrrad fahren.

Vielleicht wäre ich auf einer Schule in der Nähe unglücklicher

Und obwohl mich mein Wecker jeden Morgen um halb sieben aus den Träumen in die harte Realität schickt, ist diese vielleicht gar nicht so schlimm, wie es sich manche Eltern für ihre Kinder wahrscheinlich ausmalen. Ich mag meine Schule. Ehrlich. Ich freue mich auf die Oberstufe und auf zwei Jahre, in denen ich weder Französisch noch Physik belegen muss. Der Großteil meiner Lehrer ist nett und ich bin mir ziemlich sicher, dass es genug Schulen in meiner Nähe gibt, auf denen ich unglücklicher wäre als auf dieser.

Wiese beim Halensee, gleich um die Ecke des Walther-Rathenau-Gymnasiums Stefan Zeitz/imago

Das einzige Problem ist leider nur, dass unsere geliebte Cafeteria-Frau jetzt in den wohlverdienten Ruhestand geht. Ich hoffe, dass ihr Nachfolger die belegten Brötchen auch nur halb so gut machen kann wie sie.

Abschließend bleibt mir also nur noch zu sagen, dass ich in der langen Zeit im Walther-Rathenau-Gymnasium auf den Stadtteil Grunewald nicht neidisch bin. Und mir Prenzlauer Berg eigentlich viel besser gefällt. Nur um eine Sache beneide ich meine Klassenkamerad:innen: um ihren Schulweg. Auch wenn sie trotz des kurzen Weges viel häufiger zu spät kommen als ich.

Ulrich Kämmerlings ist 15 Jahre alt und Schüler in Berlin.

Der Autor legt Wert auf die Verwendung von Sonderzeichen zur Sichtbarmachung aller Geschlechter.

Das ist ein Beitrag, der im Rahmen unserer Open-Source-Initiative eingereicht wurde. Mit Open Source gibt der Berliner Verlag freien Autorinnen und Autoren sowie jedem Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten. Ausgewählte Beiträge werden veröffentlicht und honoriert.



Dieser Beitrag unterliegt der Creative Commons Lizenz (CC BY-NC-ND 4.0). Er darf für nicht kommerzielle Zwecke unter Nennung des Autors und der Berliner Zeitung und unter Ausschluss jeglicher Bearbeitung von der Allgemeinheit frei weiterverwendet werden.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de