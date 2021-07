Der Brief vom Home Office kam Mitte Februar. Ganz sachlich wurde mir darin mitgeteilt, dass mein Antrag auf britische Staatsangehörigkeit positiv beschieden sei. Auf dem Weg zum vollwertigen britischen Staatsangehörigen gelte es nun nur noch eine letzte Formalität zu erledigen, die Einbürgerungszeremonie, abgehalten von der zuständigen lokalen Meldebehörde.

In meinem Fall ist das die der Gemeinde Trafford in Greater Manchester. Arrangieren solle ich die Zeremonie doch bitte selber, eine Telefonnummer teilte mir das Home Office freundlicherweise auch gleich mit. Einige Anrufe später waren Zeit und Ort festgelegt. In der ersten Märzwoche sollte es so weit sein, coronabedingt via Zoom, was das sonst bei diesem Anlass übliche Ambiente auf ein Bildschirm-Minimum reduzieren würde.