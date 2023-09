Wie ich einen echten Picasso auf dem Flohmarkt erwarb

Um einen Baum tanzen Jugendliche verschiedener Länder voller Schwung, fröhlich und ausgelassen einen Reigen. Signiert ist die Lithografie von Picasso. Sie hängt an der Wand meines Wohnzimmers. Ich erwarb sie vor einigen Jahren auf dem Flohmarkt in Berlin-Friedrichshagen, den ich sonntags, wenn ich die Gelegenheit dazu habe, gern besuche.

Wie kam das Bild auf den Flohmarkt? Aus meinem Gespräch mit der Verkäuferin kann ich die Geschichte rekonstruieren. Sie hat sich so oder ähnlich begeben: Als im August 1973 in Ost-Berlin die X. Weltfestspiele der Jugend und Studenten stattfanden, hat Picasso für dieses Fest eine Lithografie geschaffen.

Er schenkte sie dem Internationalen Vorbereitungskomitee, der DDR-Regierung oder dem Zentralrat der kommunistischen Jugendorganisation FDJ. Nach dem Festival gelangte das Bild in den Fonds von Kunstwerken, den das Kulturministerium verwaltete.



Das Ministerium kaufte regelmäßig die Werke von Künstlern aus der DDR – es war eine Art, sie zu fördern. Diese Bilder wurden verschiedenen Institutionen als Dauerleihgaben überlassen, die sie in ihren Räumen ausstellten. So wurde die Kunst nicht nur gefördert, sondern auch verbreitet.

War das Bild im Besitz des FDGB?

Die Auserwählten konnten Verlage sein, wie ich von meinem Freund, dem Lektor Christian S. wusste, der im Aufbau-Verlag für die Exposition der Kunstwerke verantwortlich war. Es konnten auch Ministerien oder die Führungsgremien sogenannter gesellschaftlicher Organisationen sein.



Eine von ihnen war der Bundesvorstand des FDGB. Im Unterschied zu seinem westdeutschen Pendant DGB war er „frei“, daher das „F“ für Freier Deutscher Gewerkschaftsbund.

Übrigens waren die Epitheta „frei“ ebenso wie „demokratisch“ bei DDR-Organisationen besonders beliebt. Die Jugendorganisation nannte sich Freie Deutsche Jugend, die Frauenorganisation Demokratischer Frauenbund Deutschlands (DFD), und das Land selbst Deutsche Demokratische Republik. So wurde sprachlich ausgeglichen, woran es real mangelte.

Doch zurück zu Picasso. Nun hing seine für die Weltfestspiele geschaffene Lithografie im Bundesvorstand des FDGB. Warum dort und nicht in einem Kunstbücher herausgebenden Verlag oder in einem Theater oder Museum? Das könnte nur das Kulturministerium beantworten.

Blick auf den Alexanderplatz zu den X. Weltfestspielen der Jugend und Studenten 1973. Günter Bratke/dpa

Doch wurde es nach dem Fall der Mauer und dem Ende der DDR wie diese und ihre Institutionen „abgewickelt“ – auch der Bundesvorstand des FDGB. Mit dieser Aufgabe war ein Anwalt beauftragt worden. Einer von jenen für derartige Vorgänge erfahrenen Fachleute, der bereit gewesen war, seine vertraute westliche Heimat zu verlassen und dem bedürftigen Osten seine Rechtshilfe angedeihen zu lassen.

Über den Verlust der vertrauten Umgebung tröstete ihn der Erwerb eines Hauses mit Garten in der Nähe des Müggelsees in Friedrichshagen. Bei seiner verantwortungsvollen Arbeit stieß er auf die künstlerische Hinterlassenschaft der Vertreter der Werktätigen, darunter auf die mit „Picasso“ signierte Lithografie. Er schätzte die Heiterkeit, die das Bild ausstrahlte, und nahm es bei sich auf. Es passte gut zum neuen Ambiente.

Verkauf auf dem Flohmarkt

Jahre vergingen, der Anwalt schied aus dem Leben. Nun war es an seiner Witwe, seinen Nachlass abzuwickeln. Die tanzenden Jugendlichen entsprachen nicht ihrem Geschmack – zu naiv, zu realistisch. Sie hatte es ihrem verstorbenen Gatten verschwiegen, wollte ihn nicht kränken. Sie bot es in Friedrichshagen auf dem Flohmarkt an.

Nun erfreute ich mich der heiteren Jugend – und dachte zurück an die Weltfestspiele von 1973, mit denen mich gemischte Erinnerungen verbinden. So weit die Geschichte, wie sie hätte sein können. Ich sah mir das Bild genauer an, es war sorgfältig eingerahmt und verglast worden, ich wollte die Klebestreifen der Rückseite nicht lösen, war nicht sicher, sie derart wiederherstellen zu können.

Ich las die Zahl „202“ – es konnte auf die Nummer des Abzugs der Lithografie hinweisen, doch da jedes vom Stein abgezogene Blatt einmalig ist, im Unterschied zu einem Druck, blieb das Bild ein Original. Vielleicht war „202“ aber auch die Inventarnummer, unter der es im FDGB-Bundesvorstand geführt wurde? Oder war es vom Glaser aufgetragen worden, zum Beispiel als Auftragsnummer?

Über diesen wenigstens gab es keinen Zweifel, ich las: Kunstglaserei Herbert Schmidt, 1054 Berlin, Weinbergsweg 24. Auch den Tag, an dem er seine Arbeit ausgeführt hatte, hatte er vermerkt: 11. April 1969. Ich las richtig, da stand es schwarz auf weiß: 1969! Meine schöne Theorie von den Weltfestspielen 1973 löste sich in nichts auf.



Wie hätte der Glaser vier Jahre vor dem Ereignis ein Bild einrahmen können, das der Künstler zu diesem Zeitpunkt nicht geschaffen haben konnte? Ich blieb bei den Weltfestspielen. Dann waren es vielleicht die von 1951, ebenfalls in Berlin.

Zweifel am Entstehungskontext

Damals hatte Picasso ein Tuch entworfen, an das ich mich noch erinnern konnte. Viereckig, in der Mitte ein Quadrat mit seiner berühmten Taube, dem aus der Genesis bekannten Motiv, als eine Taube mit einem Olivenzweig im Schnabel Noah das nahe Land ankündigt, bald weltweit als Friedenstaube bekannt.

Pablo Picasso in seinem Studio in den 1950er-Jahren. TT/imago

Sie schmückte unter anderem den Vorhang in Brechts Berliner Ensemble am Schiffbauerdamm. Auf dem Tuch wird sie umrahmt von vier Köpfen im Halbprofil, schwarz, weiß, rot und braun, die Jugend der Kontinente symbolisierend. Dieses Motiv wurde in verschiedenen Farbvariationen auf Baumwolle und Leinentücher gedruckt.

Ich musste mich von 1973 verabschieden – schade, das war ziemlich genau vor 50 Jahren im August. Oder auch nicht. Das Bild erinnerte zwar nicht mehr an die Weltfestspiele, so doch an Picasso, an den großen Künstler – und an seinen Todestag. Pablo Ruiz Picasso, am 25. Oktober 1881 in Málaga, Spanien, geboren, starb am 8. April 1973 in Mougins in Frankreich. Vor gut 50 Jahren. Der Gedenktag war gerettet!



Doch wann entstand mein auf dem Flohmarkt erstandenes Bild wirklich, und was stellt es dar? Nach einigen Recherchen wusste ich es nun genau. Es heißt „Vive la paix“, es lebe der Frieden, oder auch „Danse pour la paix“, Tanz für den Frieden, und entstand im Juli 1954.

Die Zeitung der französischen Kommunisten druckte es auf die Titelseite der Sonntagsausgabe ihrer Zeitung, der Humanité Dimanche, am 25. Juli 1954. Fünf Tage zuvor, am 20. Juli, waren die Friedensverträge zwischen der Demokratischen Republik Vietnam und Frankreich geschlossen worden, nach der verheerenden Niederlage der französischen Truppen in Dien Bien Phu.

Sie beendeten einen seit 1946 währenden Krieg im damaligen Indochina – Vietnam, Laos, Kambodscha. Heute kann man die Lithografie, 79 Zentimeter hoch und 63 Zentimeter breit, auf der ich nun auch den Vorrang der typischen vietnamesischen Hüte besser verstehe, im Musée d’art et d’histoire Paul Eluard sehen. Übrigens erkennen Fachleute, dass die Tanzenden einen typischen katalanischen Tanz tanzen. Das Museum befindet sich in Saint-Denis, im Norden von Paris, in einem ehemaligen Kloster.



Vincent von Wroblewsky lebt in Berlin und Paris. 2023 erschien seine Autobiografie „Vermutlich Deutscher“.

Das ist ein Beitrag, der im Rahmen unserer Open-Source-Initiative eingereicht wurde. Mit Open Source gibt der Berliner Verlag freien Autorinnen und Autoren sowie jedem Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten. Ausgewählte Beiträge werden veröffentlicht und honoriert.



Dieser Beitrag unterliegt der Creative Commons Lizenz (CC BY-NC-ND 4.0). Er darf für nicht kommerzielle Zwecke unter Nennung des Autors und der Berliner Zeitung und unter Ausschluss jeglicher Bearbeitung von der Allgemeinheit frei weiterverwendet werden.



