Berlin - Während in Deutschland das Wildcampen generell verboten ist, hat Polen seit Mai 2021 die Regelungen gelockert und das Wildcampen in ausgewiesenen Gebieten gestattet. Ganz einfach ist es für einen deutsch sprechenden Camper jedoch nicht, herauszufinden, wo diese Gebiete liegen, denn die meisten Informationen dazu sind nur auf Polnisch veröffentlicht. Dabei ist die Auswahl an Plätzen immens: Die 425 Gebiete mit einer Gesamtfläche von 600.000 Hektar liegen vor allem in den staatlichen Wäldern.

Als Regel Nummer eins gilt: „Übernachtungen an einem Ort sind nur an zwei aufeinanderfolgenden Tagen erlaubt. Gruppen ab zehn Personen müssen sich bei der Forstverwaltung anmelden.“ Was wiederum im Umkehrschluss bedeutet, dass man nach zwei Tagen einfach einen neuen Standort suchen kann, und dort das Zeltabenteuer weiterführen kann. Neben einem Zelt sind auch Hängematten oder aufgespannte Planen erlaubt.