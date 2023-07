Wilhelm Ostwald: Der Mann, der den „energetischen Imperativ“ entdeckte

Alle reden jetzt von Energie. Klimawandel und Energiekrise haben die Bereitstellung und effiziente Verwendung von Energie zu einem brandaktuellen Thema gemacht. Doch es hat eine lange Vorgeschichte. Im Jahr 1890 spazierte ein Herr mittleren Alters durch den Berliner Tiergarten. Später beschreibt er die Szene in seiner Autobiografie „Lebenslinien“: „In frühester Morgenstunde bin ich aus dem Gasthof nach dem Tiergarten gegangen und habe dort im Sonnenschein eines wundervollen Frühlingsmorgen ein wahres Pfingsten, eine Ausgießung des Geistes über mich erlebt … Das war die eigentliche Geburtsstunde der Energetik.“

Unser Spaziergänger war der Begründer der physikalischen Chemie und spätere Nobelpreisträger (1909) Wilhelm Ostwald, der bereits 1909 wusste, man „wird künftig das Problem der unmittelbaren Verwertung der Sonnenenergie anzugreifen haben“. Ostwalds Energetik basiert auf dem Zweiten Hauptsatz der Wärmelehre. Aus der Unumkehrbarkeit aller Prozesse und der damit verbundenen ständigen Verringerung der nutzbaren Energie leitete Ostwald in Analogie zu Kants kategorischem Imperativ einen „energetischen Imperativ“ ab: „Vergeude keine Energie, verwerte sie“.

Da er Energie oft nicht nur im streng physikalischen Sinne verwendete, kann man Ostwalds „energetischen Imperativ“ als ein Gebot zur Effizienz in allen Bereichen der menschlichen Tätigkeit auffassen. Deshalb war für ihn der Krieg als „Form der Erledigung der Schwierigkeiten zwischen den Völkern von allen möglichen die unzweckmäßigste, weil energiezerstörendste“. Seine praktische Konsequenz war das Engagement in der Friedensbewegung vor dem Ersten Weltkrieg und 1910 sprach Ostwald auf dem internationalen Friedenskongress in Stockholm über „Kultur und Krieg“.

Schon mit 28 wird Ostwald Professor

In der Figur Ostwalds trifft der ungebrochene und geradezu naive Fortschrittsglauben des 19. Jahrhunderts auf die aus Wachstum und Internationalisierung resultierenden Probleme des 20. Jahrhunderts. Und weil er ein tatkräftiger Mann war, erwuchsen aus diesem Zusammentreffen in die Zukunft weisende Projekte. Der Ausgangspunkt für die gesellschaftlichen Aktivitäten Ostwalds war die erfolgreiche Karriere als Chemiker.

Vor 170 Jahren, am 2. September 1853, wurde Ostwald im damals zu Russland gehörenden Riga geboren. Er studierte in Dorpat (heute Tartu, Estland) Chemie und wurde aufgrund ungewöhnlicher Leistungen bereits mit 28 Jahren als Professor an das Polytechnikum in Riga berufen. 1887 erhielt er einen Ruf auf den Lehrstuhl für Physikalische Chemie an der Universität Leipzig, den einzigen seiner Art in Deutschland. Er war ein begeisterter und begeisternder Lehrer mit einer ungewöhnlichen Ausstrahlung und so bildete sich ein für damalige Verhältnisse großer Kreis von Studenten und jungen Wissenschaftlern um den selber erst 34 Jahre alten Professor.

Der Ostwald’sche Lehrstuhl entwickelte sich schnell zum weltweiten Zentrum der Physikalischen Chemie aus dem drei spätere Nobelpreisträger hervorgingen. Ostwald selber erhielt 1909 den Nobelpreis für grundlegende Arbeiten zur Katalyse. 1889 begann er mit der Herausgabe von Originalarbeiten bedeutender Wissenschaftler in der Reihe „Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften“, von denen heute mehr als 300 Bände vorliegen.

1895 geriet Ostwald in eine persönliche Krise, die durch Überarbeitung und die starke Kritik an seiner „Energetik“ hervorgerufen wurde. Der Energetiker Ostwald hatte keine Energie mehr, er hatte die Freude an der Lehrtätigkeit verloren und zeigte mit 42 Jahren alle Anzeichen eines Burnouts.

Die schwedische Autorin Selma Lagerlöf, hier 1925, war Mitglied des von Ostwald gegründeten Vereins „Die Brücke“. TT/imago

Geistiger Vater des Internets

Ostwald erkannte als einer der Ersten die Notwendigkeit einer Vereinheitlichung und Organisierung des weltweiten Informationsaustausches. Deshalb gründete er 1911 „Die Brücke – Internationales Institut zur Organisation der geistigen Arbeit“ und spendete zwei Drittel seines Nobelpreisgeldes. Die Brücke wollte laut Satzung „durch Überbrückung der Inseln, auf denen zur Zeit die Mehrzahl aller Gesellschaften, Anstalten, Museen, Bibliotheken, Vereine, Firmen und Einzelpersonen noch stehen, die im Dienste der Kultur und Zivilisation tätig sind ... zu einer Auskunftstelle der Auskunftstellen werden, die auf jede nur denkbare Frage eine genügende Auskunft wird erteilen können“. Wer denkt heute bei dieser Beschreibung nicht an das Internet und die als Auskunftsstellen fungierenden Suchmaschinen. So gilt heute Ostwald als einer der geistigen Väter des Internets, auch wenn am Anfang des 20. Jahrhunderts noch keine technische Basis für die Vernetzung der Informationsproduzenten und -nutzer bestand.

Anfänglich entwickelte sich „Die Brücke“ erfolgreich. Die Ideen wurden positiv aufgenommen und Ostwald warb prominente Mitglieder wie die Wissenschaftler Svante Arrhenius und Henri Poincaré, die Architekten Peter Behrens und Hermann Muthesius, die Schriftstellerin Selma Lagerlöf und die Friedenskämpferin Berta von Suttner. Aber wer seiner Zeit voraus ist, findet nicht immer die richtigen Mitstreiter. Der Geschäftsführer der Brücke, Karl Wilhelm Bührer, verfocht das Prinzip der Restlosigkeit bei der Sammlung von Informationen und als Vorzeigeprojekt hatte er eine vollständige Sammlung aller Ansichtskarten der Stadt Ansbach angelegt. Deren Ausstellung konnte Ostwald gerade noch verhindern, aber später begann Bührer mit großem Aufwand Reklamebildchen und andere Werbedrucksachen zu sammeln und machte damit die Idee von „Die Brücke“ lächerlich. Das war der Anfang vom Ende. 1914 wurde der Verein liquidiert.

Ostwald engagierte sich auch für eine gemeinsame Wissenschaftssprache. 1907 übernahm er den Vorsitz beim Pariser Treffen zur Festlegung einer „allgemeinen Hilfssprache“, aber mit Beginn des Ersten Weltkriegs war diese Bewegung am Ende. Heute ist die Idee einer allgemeinen Wissenschaftssprache Realität, nur ist es keine synthetische Sprache, sondern Englisch. Nachdem Ostwald 1906 endgültig den Beruf des Universitätsprofessors mit dem eines „praktischen Idealisten“ getauscht hatte, wandte sich der freie Wissenschaftler Ostwald verstärkt der Frage zu, „wie die genialen Leistungen der großen Forscher zustande kommen“. Er verfasste „Psychographien“ bedeutender Wissenschaftler, um die Wurzeln und Bedingungen der Kreativität aufzuspüren. 1909 erschien „Große Männer“ als erster Band einer gleichnamigen Buchreihe mit dem Untertitel „Studien zur Biologie des Genies“.

Texte in bildreicher Sprache

Auch mit der Ressource Bildung sollte effizient umgegangen werden. Um die potenziellen Genies, an denen es nach seiner Auffassung durchaus nicht mangelte, zur Entwicklung zu bringen, forderte Ostwald die Begabtenförderung in der Schule. Da er diese Ziele in der autoritären und lebensfernen deutschen Schule nicht verwirklicht sah, engagierte er sich für die Reformpädagogik und legte mit seiner Schrift „Wider das Schulelend“ 1909 ein eigenes Reformprogramm vor, in dem er sich gegen die Dominanz der alten Sprachen auf dem Gymnasium aussprach und die lange Schulzeit kritisierte, durch die junge Menschen „im Zustand geistiger Gefangenschaft gehalten werden, statt ihre Entwicklung in die eigene Hand zu nehmen“.

Wilhelm Ostwalds große persönliche Ausstrahlung und seine suggestive Sprache prädestinierten ihn für die Rolle des Aufklärers und Organisators großer Bewegungen. So ist es nicht erstaunlich, dass ihn der Jenaer Evolutionsbiologe Ernst Haeckel bat, den Vorsitz des von ihm gegründeten deutschen Monistenbundes zu übernehmen, den Ostwald dann von 1911 bis 1915 leitete. Er organisierte Kongresse und verfasste „Monistische Sonntagspredigten“, in denen er eine wissenschaftliche Weltanschauung propagierte. Durch seine vielseitige Arbeit und sein öffentliches Engagement war Ostwald eine der interessantesten und umstrittensten Persönlichkeiten an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert.

Ernst Haeckel bat Ostwald, den Vorsitz des von ihm gegründeten deutschen Monistenbundes zu übernehmen. piemags/imago

Manche seiner energetischen Betrachtungen sind arge Vereinfachungen. So läuft die von ihm entwickelte Glücksformel letzten Endes darauf hinaus, dass der Mensch möglichst jung bleiben (wegen der starken Intensität der Gefühle) und sich mehr angenehme als unangenehme Erlebnisse verschaffen sollte. Darauf könnte man auch ohne energetische Betrachtungen kommen. Auch in der Wissenschaft lag er mit seiner Kritik am Atombegriff falsch. Trotzdem ist es auch heute noch ein Vergnügen, die allgemeinverständlichen und in einer bildreichen Sprache verfassten Texte Ostwalds zu lesen, denn sie enthalten viele originelle Ideen und verbinden auf faszinierende Weise die Rationalität des Naturwissenschaftlers mit der Leidenschaft des Aufklärers.

Die letzten 18 Lebensjahre arbeitete Ostwald in seinem Landhaus namens Energie in Großbothen bei Leipzig an einer umfassenden Farbenlehre. Bis zu seinem Lebensende widmete sich der unkonventionelle Denker und geschickte Organisator dem „Großen Elixier“, wie er die Wissenschaft nannte. Am 4. April 1932 starb Wilhelm Ostwald in einem Leipziger Krankenhaus.

