Xis Sonderbeauftragter für die Ukraine beendet Reise – kommt jetzt endlich der Frieden?

Am vergangenen Freitag traf der Sonderbeauftragte der chinesischen Regierung für eurasische Angelegenheiten Li Hui in Moskau ein. Damit beendete der Spitzen-Diplomat aus der Volksrepublik seine fast zwei Wochen lange Europareise, welche in den Hauptstädten der EU- und NATO-Staaten kritisch bis ablehnend beobachtet wurde.