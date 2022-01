Ob Dextrose, Glukosesirup, Saccharose, Karamellsirup, Raffinose, Dicksaft, Oligofruktose oder Malzextrakt. Am Ende bedeuten all diese Namen dasselbe: nämlich Zucker. Es gibt kaum noch verarbeitete Lebensmittel, denen von der Lebensmittelindustrie kein Zucker beigemengt wird. Wir finden ihn im Schinken, im Joghurt, im Salatdressing, in Brot- und Backwaren, im Instant-Tee, in Kinderzahncremes und sogar im Katzenfutter. „Eine hohe und häufige Zuckerzufuhr steht im Zusammenhang mit Übergewicht und erhöhten Risiken für Diabetes mellitus Typ 2 sowie Herz- und Gefäßerkrankungen und der Entstehung von Zahnkaries“, sagt Referentin Astrid Donalies von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung.